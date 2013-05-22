VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Перелом ключицы и рёбер у Микаэля Шереля из-за инцидента с собакой

Микаэль Шерель получил травмы на тренировке, упав из-за собаки

 

 

 

 

  Микаэль Шерель (Mikaël Cherel) получил тяжёлые травмы после инцидента на тренировке на юге Франции. 34-летний французский велогонщик команды AG2R La Mondiale столкнулся с собакой, убежавшей от владельца.

 

  По сообщению врача велокоманды AG2R La Mondiale Эрика Бува (Eric Bouvat) у Микаэля Шереля "перелом правой ключицы с обеих сторон, три сломанных ребра, а также пневмоторакс лёгкого".

 

  На данный момент неизвестно, сколько времени понадобится Микаэлю Шерелю для восстановления.

 

  Сам Микаэль Шерель так описал происшествие в Instargam: «Возможно, вы удивились, почему я запостил это фото милой собаки в своей ленте. Наверное, на меня так подействовал назначенный мне морфий…

 

  Конечно, я не виню собаку за то, что врезался в неё, когда она попыталась перебежать дорогу прямо передо мной. И леди, гуляющую по набережной, от которой убежала собака, я тоже не виню, хотя мог бы разозлиться на неё, когда она трусливо сбежала, пока я лежал на земле».

 

Микаэль Шерель поблагодарил в Instagram людей, которые помогли вызвать скорую помощь, и сообщил, что ему придётся остаться в больнице на ночь.  

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Микаэль Шерель Mikael Cherel

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 21:21 | Регистрация: 14.02.2016

    пора выдавать права не только на транспортные средства, но и на владение домашними животными.

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 22:08 | Регистрация: 22.05.2013

    Она бросила собаку и сбежала после того как увидела падение?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • kimi
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (13)
    kimi-Фото
    а по мне это спорное утверждение. кто каких денег стоит лично мне трудно сказать. отдачу седуна и шефера не переоценить, а новые еще не показали себя. как тут сравнить-то
    и потом и седун и шефер давно могут уже и сами быть генменеджерами. если такое случиться, я буду только рад. перезагрузка лучше чем однообразие. они увидят другую систему координат
    главное им удачи, собственно как и тем кто приходит
  • velodoctor
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (2)
    velodoctor-Фото

    Она бросила собаку и сбежала после того как увидела падение?

  • Виктор Сироткин
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    пора выдавать права не только на транспортные средства, но и на владение домашними животными.

  • CHANt
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (13)
    CHANt-Фото

    А Шефер (с 2007) и Седун (с 2006) выкинуты из команды, взамен взяты более дешевые спорт. директора...Менеджмент на высоте. Ладно хоть Джузеппе Мартинелли оставили...

  • Колёсник
    Фабио Якобсен вернулся на вело ... (1)
    Колёсник-Фото
    Да уж... другой человек

    Но лучше так, чем красивое фото на памятнике!
  • AAA
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (13)
    AAA-Фото
    Думаю, урезали по самое не хочу. И не только Луценко....
  • старт-шоссе 82
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Александр Винокуров, генеральный менеджер:

     

    - Думаю, что мы проделали великолепную работу по подписанию новых талантов и продлению контрактов с сильным гонщиками, которые уже проявили себя в нашей команде в последние годы. Наша команда прекрасно известна своим неподражаемым и привлекающим внимание стилем выступления в гонках, и я уверен, что с этим составом мы будем способны составить достойную конкуренцию на самом высоком уровне.

     + 100 и удачи с новым составом.

  • Murat
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (13)
    Murat-Фото
    Считаю Всем Ребятам и тренерам кто уходит Уважение и Почёт.А вот новому составу Ак жол незабываем что велоспорт один из самых сложных видов спорта в мире.
  • Astanaforever
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Мы рады. И он рад очень классному контракту. деньги высвободились за счет ухода Лопеса. надо тоже зарабатывать и нашим гонцам.
  • AzaKonta
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (13)
    AzaKonta-Фото
    Бижигитов и колумбиец ничем вообще не запомнились. Фоминых кажется на республиканском чемпионате отличался. С переносом олимпиады Захарову продлили контракт) везет же)))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 ноября

Kevyn Ista (Wallonie Bruxelles)

Ben O'Connor (NTT Pro Cycling)

26 ноября

Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Arthur Vichot (BB Hotels - Vital Concept)

Dimitri Peyskens (Wallonie Bruxelles)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2020 (102)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)