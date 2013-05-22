Перелом ключицы и рёбер у Микаэля Шереля из-за инцидента с собакой

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 21:03
Микаэль Шерель получил травмы на тренировке, упав из-за собаки
Микаэль Шерель (Mikaël Cherel) получил тяжёлые травмы после инцидента на тренировке на юге Франции. 34-летний французский велогонщик команды AG2R La Mondiale столкнулся с собакой, убежавшей от владельца.
По сообщению врача велокоманды AG2R La Mondiale Эрика Бува (Eric Bouvat) у Микаэля Шереля "перелом правой ключицы с обеих сторон, три сломанных ребра, а также пневмоторакс лёгкого".
На данный момент неизвестно, сколько времени понадобится Микаэлю Шерелю для восстановления.
Сам Микаэль Шерель так описал происшествие в Instargam: «Возможно, вы удивились, почему я запостил это фото милой собаки в своей ленте. Наверное, на меня так подействовал назначенный мне морфий…
Конечно, я не виню собаку за то, что врезался в неё, когда она попыталась перебежать дорогу прямо передо мной. И леди, гуляющую по набережной, от которой убежала собака, я тоже не виню, хотя мог бы разозлиться на неё, когда она трусливо сбежала, пока я лежал на земле».
Микаэль Шерель поблагодарил в Instagram людей, которые помогли вызвать скорую помощь, и сообщил, что ему придётся остаться в больнице на ночь.
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