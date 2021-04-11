Велокоманда Deceuninck-Quick Step о состоянии здоровья Зденека Штыбара и Андреа Баджиоли

Зденек Штыбар вернулся к тренировкам, Андреа Баджиоли требуется три недели полного отдыха

Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила о состоянии здоровья Зденека Штыбара и Андреа Баджиоли, которые каждый по своим причинам не могут принимать участие в гонках.

Зденек Штыбар (Zdenek Stybar), которому была сделана операция на сердце из-за аритмии (процедура аблации), получил разрешение вернуться на велосипед. Профессор Педро Бругада (Pedro Brugada), коорый 31 марта в госпитале Брюсселя проводил процедуру аблации, после очередного осмотра дал «зелёный свет» 35-летнему чешскому велогонщику команды Deceuninck-Quick Step на возобновление тренировок.

Зденек Штыбар: «Я счастлив снова начать тренировки после периода отдыха с семьёй. Сейчас буду готовиться ко второй части сезона. Главная цель – Олимпийские игры, чемпионат мира и перенесённая классика Париж-Рубэ. Хочу поблагодарить врачей команды Deceuninck-Quick Step и профессора Бругаду за заботу, а также всех, кто в последние недели прислал мне добрые пожелания».

22-летнего итальянского велогонщика Андреа Баджиоли (Andrea Bagioli) после падения на Trofeo Laigueglia-2021 стала беспокоить боль в колене. После осмотра и консультаций с врачами команды Deceuninck-Quick Step Андреа Баджиоли была проведена небольшая операция на колене, которая успешно решила проблему.

Баджиоли, ставший в феврале победителем классики Royal Bernard Drome, нуждается в трёх неделях полного отдыха, после чего он начнёт тренироваться сначала на роллерах. Команда надеется, что итальянский велогонщик сможет вернуться в соревнования в конце июля или начале августа.