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Велокоманда Deceuninck-Quick Step о состоянии здоровья Зденека Штыбара и Андреа Баджиоли

Зденек Штыбар вернулся к тренировкам, Андреа Баджиоли требуется три недели полного отдыха

 

 Зденек Штыбар вернулся к тренировкам, Андреа Баджиоли требуется три недели полного отдыха

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила о состоянии здоровья Зденека Штыбара и Андреа Баджиоли, которые каждый по своим причинам не могут принимать участие в гонках.

 

  Зденек Штыбар (Zdenek Stybar), которому была сделана операция на сердце из-за аритмии (процедура аблации), получил разрешение вернуться на велосипед. Профессор Педро Бругада (Pedro Brugada), коорый 31 марта в госпитале Брюсселя проводил процедуру аблации, после очередного осмотра дал «зелёный свет» 35-летнему чешскому велогонщику команды Deceuninck-Quick Step на возобновление тренировок.

 

  Зденек Штыбар: «Я счастлив снова начать тренировки после периода отдыха с семьёй. Сейчас буду готовиться ко второй части сезона. Главная цель – Олимпийские игры, чемпионат мира и перенесённая классика Париж-Рубэ. Хочу поблагодарить врачей команды Deceuninck-Quick Step и профессора Бругаду за заботу, а также всех, кто в последние недели прислал мне добрые пожелания».

 

  22-летнего итальянского велогонщика Андреа Баджиоли (Andrea Bagioli) после падения на Trofeo Laigueglia-2021 стала беспокоить боль в колене. После осмотра и консультаций с врачами команды Deceuninck-Quick Step Андреа Баджиоли была проведена небольшая операция на колене, которая успешно решила проблему.

 

  Баджиоли, ставший в феврале победителем классики Royal Bernard Drome, нуждается в трёх неделях полного отдыха, после чего он начнёт тренироваться сначала на роллерах. Команда надеется, что итальянский велогонщик сможет вернуться в соревнования в конце июля или начале августа.

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Теги к статье: Зденек Штыбар Zdenek Stybar Deceuninck-Quick Step Андреа Баджиоли Andrea Bagioli

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Комментарии

  • Sezar
    Примож Роглич не поедет Критер ... (9)
    Sezar-Фото

    Настроился выигрывать)

    Все правильно сделал.

  • GTX
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 3 (3)
    GTX-Фото
    Цитата: Gerasim
    Гонка второго сорта....кроме Маса вообще никого нету, было б странно если б не выиграл здесь генерал
    второго сорта именно в этом году по понятным причинам, а так довольно представительна
  • Gerasim
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 3 (3)
    Gerasim-Фото

    Гонка второго сорта....кроме Маса вообще никого нету, было б странно если б не выиграл здесь генерал

  • GTX
    Примож Роглич не поедет Критер ... (9)
    GTX-Фото
    Цитата: svan
    Ну, не знаю, он мог бы Дофине поехать: в раскаточном стиле, не капитанствуя. Мало гоночных дней перед ТДФ будет, что не здорово для него.
    Он так ездить не умеет попросту
  • Николай Н.
    Тур Турции-2021. Этап 6 (1)
    Николай Н.-Фото

    Кавендиш пытался взять ещё один финиш, но его чуть не уронили. А так этап был скучноват.

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 3 (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап сегодня был красивый, хоть горки были не на столько длинные, но группу порвали. Сама дорога была довольно интересная и довольно рискованная. Мас молодец.

  • старт-шоссе 82
    Примож Роглич не поедет Критер ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    шутка-юмора
  • Earl57
    Том Пидкок – победитель Braban ... (2)
    Earl57-Фото

    В перерыве между Брабантом и Амстелом гонщики Инеос съездили на разведку маршрута чемпионата мира. Люк Роу написал в твиттере, что это ад для гонщиков и рай для зрителей. Ван Арт и Пидкок дружно лайкнули этот твит.

    Само по себе включение в программу Пидкока Тура Фландрии, Брабанта, Амстела и Флеш Валлонь предполагает, что это делается с прицелом на ЧМ. Относительно Вуэльты для Пидкока сказали, что решат после Токио. Посмотрят, в каком он будет состоянии.

  • drevgen
    Винченцо Нибали проведена опер ... (2)
    drevgen-Фото

    Конечно здоровья.

    Но, мне кажется, что лучше ему завершить.

    Как-то, Бог или кто-то другой, его невзначай уже много раз предупреждает в течении последних 3-5 лет. Лучше прислушаться....

  • drevgen
    Примож Роглич не поедет Критер ... (9)
    drevgen-Фото
    Я только не понял про Англию.
    PS. Наверное Бретань с Британией перепутали ?

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