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Жулиан Алафилипп: "Почему бы не подумать о борьбе за Тур де Франс перед завершением карьеры"

Жулиан Алафилипп о возможной борьбе за победу на Тур де Франс и своих целях

 

 

  Двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) в межсезонье нарасхват у журналистов, и почти ни одна беседа с 29-летним французским гонщиком велокоманды Deceuninck-Quick Step не обходится без вопроса, собирается ли он бороться за генеральную классификацию Тур де Франс.

  В интервью La Gazzetta dello Sport и Ouest France Жулиан Алафилипп в очередной раз подчеркнул, что на ближайший сезон не ставит перед собой задачи бороться за высокие места в общем зачёте французского Гранд-тура.

  Однако Жулиан Алафилипп отметил, что до того, как закончит карьеру, чтобы потом ни о чём не жалеть, хотел бы попробовать побороться за жёлтую майку Большой Петли, а также принять участие в Джиро д’Италия, единственном Гранд-туре, который ещё никогда не ездил.

 

Жулиан Алафилипп: "Почему бы не подумать о борьбе за Тур де Франс перед завершением карьеры"

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Жулиан Алафилипп: «Я стал отцом, и это самое прекрасное событие в моей жизни. Нино уже пять месяцев, он быстро растёт, он – образец беспредельного счастья. Значение появления ребёнка в жизни осознаёшь только тогда, когда происходит это меняющее жизнь событие.

  В этом году по сравнению с прошлой зимой и после победы в Имоле сейчас чувствую себя более уверенно и спокойно. В прошлом году мне понадобилось много времени, чтобы понять, что чего я добился, чтобы привыкнуть к этому. Потом я повредил руку на Туре Фландрии, а тренироваться начал, когда боль ещё не прошла. Сейчас же я знаю, как справляться, не создавая для себя лишнего стресса.

 

  В 2022 году сфокусируюсь на классиках и Тур де Франс, но хочу как можно скорее открыть для себя Джиро.

 

  Насчёт попытки выиграть Тур? Никогда не говори никогда. Почему бы не подумать об этом перед завершением карьеры? Но тогда возникает много вопросов, которые нужно обсуждать с командой. И всё-таки я не хочу завершить карьеру , сожалея, что никогда не попытался.

  Никогда не ехал Гранд-тур с мыслью о победе на нём, поэтому и давление будет другим. Могу понять, почему Тибо Пино и Роману Барде было так трудно.

  Когда в детстве я  катался с друзьями ради удовольствия, даже мечта проехать Тур де Франс казалась невозможной. Никогда, даже когда был в юниорах, не представлял, что стану профессионалом.

 

  Знаю, что многие хотят увидеть, как француз выигрывает Тур. И я один из них. Я бы был очень счастлив увидеть победу французского гонщика. Если ставить эту цель перед собой, если бы мне удалось её достичь, это стало бы апофеозом.

  Я понимаю, что если поставлю такую цель, то других целей поставить уже не смогу. А пока у меня много других задач. На данный момент концентрируюсь на классиках, на том, чтобы сезон длился долго, чтобы быть готовым к Тур де Франс, но без идеи бороться за общий зачёт. Это выбор. Некоторые ставят всё на Тур, и мы мало видим их в начале сезона, но некоторые блистают и в начале сезона, и на Туре, и в конце сезона.

  В любом случае, в день, когда я решусь всё поставить на Тур де Франс, не важно, сработает это или нет, я не буду кричать об этом во весь голос, потому что и без заявлений давление будет сильным.

  Тур – тяжёлая гонка, в год, когда я финишировал на нём пятым, никто не мог представить, что я на это способен. Если однажды решу бороться за генеральную классификацию, то только мысленно, и не мечтая о слишком многом».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step Тур де Франс

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:23 | Регистрация: 30.06.2017

    Жужу при определенной подготовке может побороться за желтую майку тура. Предпосылки его победы есть...и это самое главное. Но будет ли он ставить на кон все весенние классики , ради одной победы на туре, вот в чем вопрос?

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:06 | Регистрация: 4.09.2010

    согласен. ну разве только с маршрутом ещё договориться

  3. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 06:23 | Регистрация: 22.09.2020

    он универсальный гонщикЮ но проблема для него думаю будет третья неделя 

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 07:25 | Регистрация: 27.07.2011

    Цитата: Shalam s Urala
    согласен. ну разве только с маршрутом ещё договориться
    Это не проблема для француза на французском туре..тем более нет других французов и когда появится не ясно.. Жужу сможет имхо ..один раз чуть чуть не хватило..

    1. RVL

      Сегодня, 13:05 | Регистрация: 30.08.2012

      Думаю, что шансов нет. То "чуть чуть не хватило "- Это был и так прыжок выше головы. Как когда то и феклер ...умирали долго, лишь за ещё один день в майке, но понимали победить шансов нет. Но ! Мечтать же не вредно!

  5. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:59 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Ернат
    но проблема для него думаю будет третья неделя

    так ровно об этом и речь! вообще никаких проблем, кроме одной - убрать с 3й недели высотно-горное зубодробилово и вуаля! )

    Цитата: rude_rider
    один раз чуть чуть не хватило..

    по мне - может и хватило б. но - эмоцие ж.. красиво сжёг себя на разделке

  6. reforg34

    Сегодня, 16:41 | Регистрация: 19.04.2019

    Со всеми этими дисквалификациями генеральщиков, UCI уронили до пола значимость гранд-туров и ТДФ в частности, что даже спринтеры собираются с легкостью забрать несколько туров. Не удивлюсь если Кавендиш в ТОП3 ТДФ еще попадет . Подумать только. Во времена нормальных генеральщиков, у спринтеров в горах была только одна цель - попасть в лимит времени, а сейчас они собираются брать горные этапы и генеральную классификацию.  Это нонсенс.
    Вон даже коммюнити прыжков с трамплина уже вовсю смеется над  велоспортом, мол, наш не самый сильный "прыгун" с наскока запросто берет несколько гранд туров.

    Нет, так не пойдет, UCI нужно в отставку.

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • reforg34
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    reforg34-Фото

    Со всеми этими дисквалификациями генеральщиков, UCI уронили до пола значимость гранд-туров и ТДФ в частности, что даже спринтеры собираются с легкостью забрать несколько туров. Не удивлюсь если Кавендиш в ТОП3 ТДФ еще попадет . Подумать только. Во времена нормальных генеральщиков, у спринтеров в горах была только одна цель - попасть в лимит времени, а сейчас они собираются брать горные этапы и генеральную классификацию.  Это нонсенс.
    Вон даже коммюнити прыжков с трамплина уже вовсю смеется над  велоспортом, мол, наш не самый сильный "прыгун" с наскока запросто берет несколько гранд туров.

    Нет, так не пойдет, UCI нужно в отставку.

  • RVL
    Международное агентство допинг ... (3)
    RVL-Фото
    Это звучит как свобода слова. В чем проблема?
  • RVL
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    RVL-Фото
    Думаю, что шансов нет. То "чуть чуть не хватило "- Это был и так прыжок выше головы. Как когда то и феклер ...умирали долго, лишь за ещё один день в майке, но понимали победить шансов нет. Но ! Мечтать же не вредно!
  • Qazaqstanec
    Молодежная команда Astana Qaza ... (25)
    Qazaqstanec-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Один комментатор"nutik krg"на Фан-сайте команды Астаны написал(перевод)"Алеке(Александр) все сделал по-казахски.Теперь понятно,почему открылась такая команда.Если,они(Николя и Саша мл.)будут выступать,как их отец, мы все будем радоваться вместе." Эти слова казаха-истинного патриота своей страны-Республики Казахстан. "Алеке",так казахи:младшие называют старших или все казахи называют уважаемого человека,видоизменяя первоначальное имя.Можно не согласится с некоторыми словами,но это истина,которая дороже золота.

     

    уважать Винокурова, к сожалению, не могу несмотря на его достижения. Для меня лично он перестал существовать как тот, кого следует уважать, после его участия в триатлоне 70.3 среди любителей в Астане в 2017 году (это была гонка от КФТ, не айронмен). Так вот, сей чемпиен не постыдился ехать велоэтап за мотоциклом - я это видел собственными глазами, поскольку участвовал в этой же гонке, хотя драфтинг на таких соревнованиях категорически запрещен и не знать об этом невозможно. А потом, победив нечестным образом, не постыдился выйти на подиум получать медаль за 1 место. Никто ему ничего не сказал тогда, это же Казхастан, все привыкли лизать *опу знаменитостям. 

     

    Ну а по-казахски он сделал только в одном смысле - засунув родственничков в теплое местечко - это принято у нас, да, только тут плакать надо, а не гордиться.

  • Earl57
    Компания “Deceuninck” стала сп ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Не понимаю, что вам на фото не нравится) Если бы они стояли передом, надписи никто бы не увидел. Виноваты те, кто выбрал рекламное  место, а не те, кто фотографировался)))

    Дык где было оное рекламное место, там и разместили. Спереди титульным спонсором место занято, а на рукаве не видно будет. Да и не поместится достаточно длинное название на короткий рукав. Куда влезло, туда и влепили.

  • Shalam s Urala
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Ернат
    но проблема для него думаю будет третья неделя

    так ровно об этом и речь! вообще никаких проблем, кроме одной - убрать с 3й недели высотно-горное зубодробилово и вуаля! )

    Цитата: rude_rider
    один раз чуть чуть не хватило..

    по мне - может и хватило б. но - эмоцие ж.. красиво сжёг себя на разделке

  • BaTman
    Международное агентство допинг ... (3)
    BaTman-Фото

    Если мутишь - мути тихо

    Если телефон не знаком, лучше не поднимай трубку, не будь дураком

    Знаешь что? Лучше вообще не мути И никогда не ходи по одному пути.

  • rude_rider
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    согласен. ну разве только с маршрутом ещё договориться
    Это не проблема для француза на французском туре..тем более нет других французов и когда появится не ясно.. Жужу сможет имхо ..один раз чуть чуть не хватило..
  • Ернат
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    Ернат-Фото

    он универсальный гонщикЮ но проблема для него думаю будет третья неделя 

  • Shalam s Urala
    Жулиан Алафилипп: "Почему бы ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    согласен. ну разве только с маршрутом ещё договориться

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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