Жулиан Алафилипп: "Почему бы не подумать о борьбе за Тур де Франс перед завершением карьеры"

Жулиан Алафилипп о возможной борьбе за победу на Тур де Франс и своих целях

Двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) в межсезонье нарасхват у журналистов, и почти ни одна беседа с 29-летним французским гонщиком велокоманды Deceuninck-Quick Step не обходится без вопроса, собирается ли он бороться за генеральную классификацию Тур де Франс.

В интервью La Gazzetta dello Sport и Ouest France Жулиан Алафилипп в очередной раз подчеркнул, что на ближайший сезон не ставит перед собой задачи бороться за высокие места в общем зачёте французского Гранд-тура.

Однако Жулиан Алафилипп отметил, что до того, как закончит карьеру, чтобы потом ни о чём не жалеть, хотел бы попробовать побороться за жёлтую майку Большой Петли, а также принять участие в Джиро д’Италия, единственном Гранд-туре, который ещё никогда не ездил.

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Жулиан Алафилипп: «Я стал отцом, и это самое прекрасное событие в моей жизни. Нино уже пять месяцев, он быстро растёт, он – образец беспредельного счастья. Значение появления ребёнка в жизни осознаёшь только тогда, когда происходит это меняющее жизнь событие.

В этом году по сравнению с прошлой зимой и после победы в Имоле сейчас чувствую себя более уверенно и спокойно. В прошлом году мне понадобилось много времени, чтобы понять, что чего я добился, чтобы привыкнуть к этому. Потом я повредил руку на Туре Фландрии, а тренироваться начал, когда боль ещё не прошла. Сейчас же я знаю, как справляться, не создавая для себя лишнего стресса.

В 2022 году сфокусируюсь на классиках и Тур де Франс, но хочу как можно скорее открыть для себя Джиро.

Насчёт попытки выиграть Тур? Никогда не говори никогда. Почему бы не подумать об этом перед завершением карьеры? Но тогда возникает много вопросов, которые нужно обсуждать с командой. И всё-таки я не хочу завершить карьеру , сожалея, что никогда не попытался.

Никогда не ехал Гранд-тур с мыслью о победе на нём, поэтому и давление будет другим. Могу понять, почему Тибо Пино и Роману Барде было так трудно.

Когда в детстве я катался с друзьями ради удовольствия, даже мечта проехать Тур де Франс казалась невозможной. Никогда, даже когда был в юниорах, не представлял, что стану профессионалом.

Знаю, что многие хотят увидеть, как француз выигрывает Тур. И я один из них. Я бы был очень счастлив увидеть победу французского гонщика. Если ставить эту цель перед собой, если бы мне удалось её достичь, это стало бы апофеозом.

Я понимаю, что если поставлю такую цель, то других целей поставить уже не смогу. А пока у меня много других задач. На данный момент концентрируюсь на классиках, на том, чтобы сезон длился долго, чтобы быть готовым к Тур де Франс, но без идеи бороться за общий зачёт. Это выбор. Некоторые ставят всё на Тур, и мы мало видим их в начале сезона, но некоторые блистают и в начале сезона, и на Туре, и в конце сезона.

В любом случае, в день, когда я решусь всё поставить на Тур де Франс, не важно, сработает это или нет, я не буду кричать об этом во весь голос, потому что и без заявлений давление будет сильным.

Тур – тяжёлая гонка, в год, когда я финишировал на нём пятым, никто не мог представить, что я на это способен. Если однажды решу бороться за генеральную классификацию, то только мысленно, и не мечтая о слишком многом».