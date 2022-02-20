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“Julian”: первая книга двукратного чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

Жулиан Алафилипп рассказал о велосезоне от первой до второй радужной майки в книге “Julian”

 

 

 В пятницу, 29 октября, в городе Ронсе, во Фламандских Арденнах, двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп представил свою первую книгу, в которой с помощью журналиста L’Equipe Жана-Люка Гателье (Jean-Luc Gatellier)  рассказал об одном сезоне своей карьеры – от радужной майки в Имоле до радужной майки в Лёвене.  

 

“Julian”: первая книга двукратного чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

 

 

  На 192 страницах книги с подзаголовком «Радужная» 29-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step раскрыл, как майка чемпиона мира стала причиной ошибок во время гонок, а также поделился личными моментами - прошедший год вместил в себя горе (смерть отца) и радость рождения первенца.

 

  Книга в ноябре на французском, нидерландском, испанском и итальянском языках.

 

  В интервью Het Nieuwsblad Жулиан Алафилипп рассказал, что формат беседы с журналистом помогл ему искренне рассказать обо всех важных моментах.

 

  Жулиан Алафилипп: «Мне несколько раз предлагали опубликовать книгу. Я подумал, что сейчас лучший момент – год в радужной майке от Имолы до Лёвена. Это не биография.

 

  У меня было так много эмоциональных моментов, конечно, титулы чемпиона мира, но также очень важные события произошли и в личной жизни. Я подумал, что откровенный рассказ о них тоже должен быть в книге. Все наши разговоры проходили естественно. Я старался говорить обо всём так открыто, как только возможно.

 

  Маршрут в Имоле мне идеально подходил, я только что закончил Тур де Франс, а незадолго до этого потерял отца. Маршрут в Лёвене был менее селективным, но где-то в глубине души я думал, что можно будет выиграть, хотя я не был топовым фаворитом, как бельгийцы. Я наслаждался в тот день – и атмосферой, и настоящей гонкой.

 

 Радужная майка заставляет делать ошибки. Мне пришлось учиться выступать в ней, учиться её носить. Самая крупная ошибка? Без сомнений, потеря победы на Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Я так сильно хотел заставить сиять эту майку, что ошибся. В такой майке не хочешь никого разочаровать, ни болельщиков, ни команду, ни даже себя. Надеюсь, в следующем году таких ошибок больше не сделаю и проведу сезон без сложностей – буду выступать в гонках и побеждать».

 

Жулиан Алафилипп также рассказал о том, как сильна его связь с  Бельгией, где проходила презентация книги:

 

  «Я всю карьеру защищаю цвета бельгийской команды Deceuninck-Quick Step,  и мои первые успехи пришли на бельгийских гонках, поэтому всегда чувствовал как дома. И всегда встречал в Бельгии тёплый приём. Эта любовь взаимна. Я люблю бельгийские и фламандские гонки. Не думаю, что во Франции найдутся пятьдесят гонщиков, у которых бы любовь к этим гонкам была в крови, как у меня».

 

 

Отрывок из книги “Julian” (о том, как Жулиан Алафилипп проиграл Матье ван дер Пулу на “Страде Бьянке” в этом году):

 

  «За 60 км до финиша, на Монте-Сан-Мари, Ваут ван Арт ускорился, после чего передышки не было до самого финиша. Ваут был очень силён. Ехали так быстро. На вершине он потерял скорость, вернулся, снова замедлился. Я видел, что Ван дер Пул сильнее Ван Арта. Но с этими двумя никогда не поймёшь, действительно ли они выкладываются ли они по полной…

 

  С того момента я больше не доверял Матье. Чем ближе к финишу, тем важнее становилось, как идёт нога, чем кому нельзя верить. Когда Матье атаковал на последнем секторе Le Tolfe, на крутом 18% градиенте, я едва смог добрать. Мне это удалось только потому, что я отдал все силы. Мне понадобилось много времени, чтобы его догнать. А потом он крикнул: «Давай, поехали вдвоём».

 

  Берналь уже был у нас на колесе, а я недостаточно восстановился, чтобы проводить смены. Я думал: «Подожди две секунды, и я включусь!» Матье понял, что я не притворяюсь. В гонках я всегда честен с соперниками, не прячусь, не жалуюсь. И мне нравятся атаки. Матье это знал. Вечером после Страде он написал в моём Instargam: «Мерси, парень. Всегда приятно с тобой гоняться. Я знаю, что ты не симулировал».

 

  На въезде в Сиену было ясно, что из нас  двоих он сильнейший. Но я ещё не выбросил белый флаг, мне не нравится сдаваться вот так. И никогда не знаешь, что ещё может случиться.

 

  Ещё до того, как мы начали последний очень крутой подъём в старом городе к Пьяцца дель Кампо, у меня начались судороги. Поэтому получился такой большой просвет между нами двумя. Я видел, как он уезжает, но ничего не мог сделать. Обычно на таких финалах я чувствовал себя лучше, но на этот раз остался без сил. Я был мёртвым, но всё равно радовался, потому что я отлично проехал гонку, хотя ещё не вышел на пик формы.

 

  Через день после Страде Бьянке я всё ещё не восстановился. Через два дня после гонки мои товарищи по команде вернулись на велосипеды, а я остался в отеле, чтобы успеть восстановиться перед Тиррено-Адриатико».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • svan
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    не фортануло цыганам ))

  • Sheridan
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  • Fghk
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    Интервью о том, что идет глобальная перестройка команды, прилично застрявшей на предыдущемм этапе своего развития и пытающейся вернуться на утерянные позиции. В руководстве команды, как и 12 лет назад, вновь "уселись за чертежной доской".
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    так легко спалились - наверное, даже не представляли, что именно украли - нарядные велики, быстрее купят ;))
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (93)
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    Цитата: s75
    @cirogazzetta: из Бахрейна в команду переходит Роджер Хэммонд!

    Об этом возможном назначении говорили уже несколько месяцев. Очередной кадровый ход Эллингворта.


    Опубликовано официальное подтверждение. Хэммонд займет должность главного спортивного директора, остававшуюся, по сути, вакантной после безвременного ухода Нико.

  • Earl57
    Румынская полиция нашла украде ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Серафим
    Думаю, ничего криминального в краже не было. Увидели ребята золотой велосипед, решили взять для подарка своему цыганскому барону. Остальные взяли, раз уж все равно приехали. Воровать - так весь табун сразу.

    Никита рассказывал во время трансляции, что белорусские трековые гонщики сказали ему, что сначала пытались их ограбить. Вскрыли машину, но велосипедов там не было, они хранились в другом месте. И уже после этого ограбили итальянцев. Так что целенаправленно за золотыми велосипедами воры не охотились, просто брали то что было в грузовике.

    На Сайклинг ньюс писали, что преступников поймали при попытке продать некоторые из велосипедов. 

    "Police caught the criminals in the act of attempting to sell some of the bikes, which in total are valued at around €600,000".

  • Серафим
    Румынская полиция нашла украде ... (13)
    Серафим-Фото

    Думаю, ничего криминального в краже не было. Увидели ребята золотой велосипед, решили взять для подарка своему цыганскому барону. Остальные взяли, раз уж все равно приехали. Воровать - так весь табун сразу.

  • старт-шоссе 82
    Румынская полиция нашла украде ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото
    Не отчаивайтесь, возможно Ваш друг сменил место жительства и связь оборвалась. Попробуйте поискать его детей, в молодежных сетях.

    Фильм действительно печальный, вчера наткнулся когда хотел найти подробности этого =ограбления века.= Все таки интересно ,куда преступники планировали сбыть эти велосипеды.

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