“Julian”: первая книга двукратного чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

Жулиан Алафилипп рассказал о велосезоне от первой до второй радужной майки в книге “Julian”

В пятницу, 29 октября, в городе Ронсе, во Фламандских Арденнах, двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп представил свою первую книгу, в которой с помощью журналиста L’Equipe Жана-Люка Гателье (Jean-Luc Gatellier) рассказал об одном сезоне своей карьеры – от радужной майки в Имоле до радужной майки в Лёвене.

На 192 страницах книги с подзаголовком «Радужная» 29-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step раскрыл, как майка чемпиона мира стала причиной ошибок во время гонок, а также поделился личными моментами - прошедший год вместил в себя горе (смерть отца) и радость рождения первенца.

Книга в ноябре на французском, нидерландском, испанском и итальянском языках.

В интервью Het Nieuwsblad Жулиан Алафилипп рассказал, что формат беседы с журналистом помогл ему искренне рассказать обо всех важных моментах.

Жулиан Алафилипп: «Мне несколько раз предлагали опубликовать книгу. Я подумал, что сейчас лучший момент – год в радужной майке от Имолы до Лёвена. Это не биография.

У меня было так много эмоциональных моментов, конечно, титулы чемпиона мира, но также очень важные события произошли и в личной жизни. Я подумал, что откровенный рассказ о них тоже должен быть в книге. Все наши разговоры проходили естественно. Я старался говорить обо всём так открыто, как только возможно.

Маршрут в Имоле мне идеально подходил, я только что закончил Тур де Франс, а незадолго до этого потерял отца. Маршрут в Лёвене был менее селективным, но где-то в глубине души я думал, что можно будет выиграть, хотя я не был топовым фаворитом, как бельгийцы. Я наслаждался в тот день – и атмосферой, и настоящей гонкой.

Радужная майка заставляет делать ошибки. Мне пришлось учиться выступать в ней, учиться её носить. Самая крупная ошибка? Без сомнений, потеря победы на Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Я так сильно хотел заставить сиять эту майку, что ошибся. В такой майке не хочешь никого разочаровать, ни болельщиков, ни команду, ни даже себя. Надеюсь, в следующем году таких ошибок больше не сделаю и проведу сезон без сложностей – буду выступать в гонках и побеждать».

Жулиан Алафилипп также рассказал о том, как сильна его связь с Бельгией, где проходила презентация книги:

«Я всю карьеру защищаю цвета бельгийской команды Deceuninck-Quick Step, и мои первые успехи пришли на бельгийских гонках, поэтому всегда чувствовал как дома. И всегда встречал в Бельгии тёплый приём. Эта любовь взаимна. Я люблю бельгийские и фламандские гонки. Не думаю, что во Франции найдутся пятьдесят гонщиков, у которых бы любовь к этим гонкам была в крови, как у меня».

Отрывок из книги “Julian” (о том, как Жулиан Алафилипп проиграл Матье ван дер Пулу на “Страде Бьянке” в этом году):

«За 60 км до финиша, на Монте-Сан-Мари, Ваут ван Арт ускорился, после чего передышки не было до самого финиша. Ваут был очень силён. Ехали так быстро. На вершине он потерял скорость, вернулся, снова замедлился. Я видел, что Ван дер Пул сильнее Ван Арта. Но с этими двумя никогда не поймёшь, действительно ли они выкладываются ли они по полной…

С того момента я больше не доверял Матье. Чем ближе к финишу, тем важнее становилось, как идёт нога, чем кому нельзя верить. Когда Матье атаковал на последнем секторе Le Tolfe, на крутом 18% градиенте, я едва смог добрать. Мне это удалось только потому, что я отдал все силы. Мне понадобилось много времени, чтобы его догнать. А потом он крикнул: «Давай, поехали вдвоём».

Берналь уже был у нас на колесе, а я недостаточно восстановился, чтобы проводить смены. Я думал: «Подожди две секунды, и я включусь!» Матье понял, что я не притворяюсь. В гонках я всегда честен с соперниками, не прячусь, не жалуюсь. И мне нравятся атаки. Матье это знал. Вечером после Страде он написал в моём Instargam: «Мерси, парень. Всегда приятно с тобой гоняться. Я знаю, что ты не симулировал».

На въезде в Сиену было ясно, что из нас двоих он сильнейший. Но я ещё не выбросил белый флаг, мне не нравится сдаваться вот так. И никогда не знаешь, что ещё может случиться.

Ещё до того, как мы начали последний очень крутой подъём в старом городе к Пьяцца дель Кампо, у меня начались судороги. Поэтому получился такой большой просвет между нами двумя. Я видел, как он уезжает, но ничего не мог сделать. Обычно на таких финалах я чувствовал себя лучше, но на этот раз остался без сил. Я был мёртвым, но всё равно радовался, потому что я отлично проехал гонку, хотя ещё не вышел на пик формы.

Через день после Страде Бьянке я всё ещё не восстановился. Через два дня после гонки мои товарищи по команде вернулись на велосипеды, а я остался в отеле, чтобы успеть восстановиться перед Тиррено-Адриатико».