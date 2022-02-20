Роман Барде: Нам надо запретить употребление веществ, которые входят в “серую зону”

Роман Барде на шоу Rouleur Live призвал антидопинговую комиссию быть строже к участникам гонок, которые употребляют вещества, входящие в “серую зону”.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Роман Барде — 31-летний французский шоссейный велогонщик, который выступает в команде DSM. В 2018 году он финишировал шестым в Тур де Франс и сейчас намеревается участвовать в Туре-2022, который начнется 1 июля 2022 года в Копенгагене. Эксперты различных букмекерских контор, в том числе и эксперты БК Мостбет, уже оценивают вероятность победы участников в Тур де Франс. Читать прогнозы на велогонку удобнее с телефона. Скачать приложение Мостбет на андроид можно тут.

На шоу Rouleur Live французский велогонщик отметил кортикостероиды и кетоны как два продукта, которые должны быть полностью запрещены, и выразил озабоченность количеством внесоревновательных тестов, проводимых с тех пор, как в 2020 году началась паднемия ковида.

Роман Барде: «Считаю, что количество контролей резко упало с началом Covid, опять же, я рассуждаю с точки зрения своего опыта. Действия, которые необходимо предпринимать в спорте, на пользу всем. Подозрения и тому подобное всегда были в велоспорте, но можно сделать велоспорт чище, если проводить больше антидопинговых тестов и контролей».

Также Романа Барде попросили прокомментировать случай, который произошёл с велогонщиками команды Bahrain Victorious на французском Гранд-туре в 2021 году.



Напомним, что во время Тур де Франс-2021 участников велокоманды Мирового тура Bahrain Victorious проверили на наличие допинговых веществ в их организмах. Несмотря на то, что образцы крови трех участников содержали следы мощного релаксанта "Тизанидина", никто не предъявил им никаких обвинений, так как этот препарат не был запрещен.

Барде ответил, что он категорически против употребления подобного рода веществ.

“Снисходительное отношение к таким событиям — это проблема. Мы уже два или три года вместе с MPCC (движение за заслуживающий доверие велосипедный спорт) обсуждаем запрет кетонов, но все равно есть команды, которые говорят, что будут использовать их,” — сказал Роман Барде .

Один из журналистов поинтересовался, не тяжело ли Барде как велогонщику со своим взглядом на использование допинга сталкиваться с соперниками, которые не имеют ничего против употребления веществ, находящихся в “серой зоне”.

“Это тяжело, конечно, но нужно привлекать к этому внимание. И я рад, что сейчас многие СМИ говорят об этом. По моему мнению, людям всегда нужно слишком много времени, чтобы понять, что надо было быть строже в отношении некоторых моментов. И все же мне кажется, что процент велогонщиков, использующих допинги из «серой зоны» сократился”.