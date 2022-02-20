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Роман Барде: Нам надо запретить употребление веществ, которые входят в “серую зону”

Роман Барде: Нам надо запретить употребление веществ, которые входят в “серую зону”

 

 

Роман Барде на шоу Rouleur Live призвал антидопинговую комиссию быть строже к участникам гонок, которые употребляют вещества, входящие в “серую зону”.

 

Роман Барде: Нам надо запретить употребление веществ, которые входят в “серую зону”

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Роман Барде — 31-летний французский шоссейный велогонщик, который выступает в команде DSM. В 2018 году он финишировал шестым в Тур де Франс и сейчас намеревается участвовать в Туре-2022, который начнется 1 июля 2022 года в Копенгагене. Эксперты различных букмекерских контор, в том числе и эксперты БК Мостбет, уже оценивают вероятность победы участников в Тур де Франс. Читать прогнозы на велогонку удобнее с телефона. Скачать приложение Мостбет на андроид можно тут.

 

На шоу Rouleur Live французский велогонщик отметил кортикостероиды и кетоны как два продукта, которые должны быть полностью запрещены, и выразил озабоченность количеством внесоревновательных тестов, проводимых с тех пор, как в 2020 году началась паднемия ковида.

 

  Роман Барде: «Считаю, что количество контролей резко упало с началом Covid, опять же, я рассуждаю с точки зрения своего опыта. Действия, которые необходимо предпринимать в спорте, на пользу всем. Подозрения и тому подобное всегда были в велоспорте, но можно сделать велоспорт чище, если проводить больше антидопинговых тестов и контролей».

 

Также Романа Барде попросили прокомментировать случай, который произошёл с велогонщиками команды Bahrain Victorious на французском Гранд-туре в 2021 году.

 

  Напомним, что во время Тур де Франс-2021 участников велокоманды Мирового тура Bahrain Victorious проверили на наличие допинговых веществ в их организмах. Несмотря на то, что образцы крови трех участников содержали следы мощного релаксанта "Тизанидина", никто не предъявил им никаких обвинений, так как этот препарат не был запрещен.

 

Барде ответил, что он категорически против употребления подобного рода веществ.

 

“Снисходительное отношение к таким событиям — это проблема. Мы уже два или три года вместе с MPCC (движение за заслуживающий доверие велосипедный спорт) обсуждаем запрет кетонов, но все равно есть команды, которые говорят, что будут использовать их,” — сказал Роман Барде  .

 

Один из журналистов поинтересовался, не тяжело ли Барде как велогонщику со своим взглядом на использование допинга сталкиваться с соперниками, которые не имеют ничего против употребления веществ, находящихся в “серой зоне”.

 

  “Это тяжело, конечно, но нужно привлекать к этому внимание. И я рад, что сейчас многие СМИ говорят об этом. По моему мнению, людям всегда нужно слишком много времени, чтобы понять, что надо было быть строже в отношении некоторых моментов. И все же мне кажется, что процент велогонщиков, использующих допинги из «серой зоны» сократился”.

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Теги к статье: Роман Барде

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Комментарии

  • Astanaforever
    Алекс Конышев продлил контракт ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Прям куда уж деться, итальянец да еще и алекс. Ваще. А че , Александром уже и в облом называться? Тьфу на него. Вино тоже хорош.. сынишку НиколЯ назвал..С ума сошли прям от этого запада. Хоть постыдились бы. А Пугачева под старость лет с Галкиным с ума посходили, назвав пацана ГАРРИ. ПРОТИВНО ДО НЕВОЗМОЖНОСТИ ОТ ЭТИХ КОЛХОЗНЫХ СОВКОВ. НЕЛЕПО И смешно.
  • SportSpirit
    Алекс Конышев продлил контракт ... (2)
    SportSpirit-Фото

    На фото точно 23-х летний велогонщик?) 

  • nightbuster33
    Молодежная команда Astana Qaza ... (19)
    nightbuster33-Фото

    Для Рустама,земляк все-таки.Саша Цветков,супруги Шлыковы,Николай Иванович Лабутин-говорят тебе что-либо эти фамилии?С них начал возрождаться велоспорт в Уральске.В Шлыков-тренер Саши Пирского.Первый,С.Цветков-Чемпион Каз.С.С.Р. тех лет.Н.И.Лабутин судья Рес.кат.по велоспорту.Предо мной фотография 1960г.Победители в командной гонке стартуют на первенстве Республике.На первом плане Миша Калинкин(будущий чемпион Союза в индивидуальной гонке на 25км.,именно на этой дистанции,а не на 50км.,как пишут сейчас).Второй,ба,вижу знакомую рожу,неужели я был такой худой(57кг.)60лет назад.Молодость прошла.Не смотря на то ,что сейчас на пенсии, я в теме,что происходит с велоспортом в Уральске.60-70г.г.были золотой эпохой этого вида спорта в городе. Сейчас, это отголоски той поры(по моему один Никитин). Могу и ошибится. По-распрашивай,может кто и помнит меня(мое имя в уголке).У вас в городе нет настящих энтузиастов велоспорта.Тогда в городе было около 10гоночных велосипедов,велотрубки тоже переклеивали и не один раз.И гонялись по грейдерным,а затем по гудронным дорогам.Проводили недельные гонки в сторону Гурьева,а также приглашали на соревнования и они были из Москвы,Чапаевска(Самара)и АКтюбинска.Это было начало,только затем появились асфальт,ДЮСШ,велосипеды.Директора двух спортивных школ сами пробили через ВНЕШТОРГ 2 спортивных(ГДР) надувных зала. Ездили в Харьков за зап. частями.И это в то время,когда с валютой было строго.Сейчас в Уральске работают много иностранных компаний.Они построили Каз.драм. театр и для них покупка спортинвентаря будут стоить с минимальнымы тратами. Нужно вашим деятелям спорта найдти контакт с ними,общий язык,как говориться Баш на баш.Может у них проявится совесть и они свой Баш не положат в свой карман,а пустят на общее спортивное дело.

  • sixpack
    Молодежная команда Astana Qaza ... (19)
    sixpack-Фото
    я этого не писал.

    пока мы выяснили только, что знатоки казахстанского велоспорта элементарно читать не умеют.
  • sixpack
    Молодежная команда Astana Qaza ... (19)
    sixpack-Фото
    про них как раз написано. читайте.
  • SportSpirit
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Я так предполагаю, что к собственному проекту часового рекорда его вдохновили не только физические возможности, но и самое активное участие в подготовке Joss Lowden к установлению женского часового рекорда, на том же велодроме 30.09.2021. 

     

    Joss, кстати, почти 400 метров привезла предыдущему женскому рекорду, сохранив свой мощный ровный ритм и на второй половине дистанции. Так что они там все правильно рассчитали и реализовали) 

  • RustamA86
    Молодежная команда Astana Qaza ... (19)
    RustamA86-Фото

    Цитата: sixpack
    манды и ее участников, в первый год соревнований, Федерация велоспорта Казахстана может получить большой бонус для развития велоспорта в республике от УСИ.Все написанное-это также дополнение к комментарию КИМИ. Велоспорт надо пропагандировать,а не убивать в зачатке инциативы.Возрастной предел(23года),это не значит,что туда должны быть включены все гонщики до-23лет, это предел выступления в команде. В команду включен только один спортсмен 21года,как одного из самых успешных и стабильных.Именно его оставили для основы молодежки,хотя мог быть в составе Astana Qazaqstan.
    Вы с Казахстана? Что вы знаете о юниорском велоспорте в Казахстане прежде чем писать такие выводы?

  • RVL
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (6)
    RVL-Фото

    Я говорю это, потому, что в названии и статьи так написано. И делаю бредовый вывод из названия. Но по сути он профессиональный спортсмен с инженерным образованием. Вот и все. 
    подано как дешёвая приманка)))

  • red
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (6)
    red-Фото
    Цитата: RVL
    инженер, математичка...кто следующий?
    скоро как сборная андорры по футболу-полицейский, официант, страховой агент)))
    Вы так говорите, как будто это что-то плохое.
  • AlpenFlow
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (6)
    AlpenFlow-Фото
    У товарища заслуг спортивных вагон и маленькая тележка; что плохого в том, что ещё и образование инженера в копилке?)

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