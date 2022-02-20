Тим Наберман и Сэм Уэлсфорд – новые велогонщики команды DSM

Тим Наберман и Сэм Уэлсфорд подписали контракт, Мартейн Тусвелд продлил контракт с командой DSM

22-летний нидерландский велогонщик Тим Наберман (Tim Naberman) и 25-летний австралийский велогонщик Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford) с 2022 года начнут профессиональную карьеру в команде DSM. А 28-летний нидерландский велогонщик Мартейн Тусвелд (Мартейн Тусвелд) продлил контракт с командой DSM, где выступает с 2018 года, до конца следующего сезона.

Photo Credit: © Cor Vos

22-летний Тим Наберман предыдущие три года выступал в континентальной команде DSM (Development Team DSM), а теперь продолжит развиваться с командой уже на уровне Мирового тура. Велокоманда DSM характеризует Тима Набермана как очень выносливого и умеющего атаковать гонщика, который идеально впишется в состав, сможет самоотверженно работать в голове пелотона, помогая финишёрам команды или атакуя и уезжая в отрывы.

Тим Наберман: «Очень счастлив, что мой контракт теперь продолжен в команде DSM, с которой перехожу в Мировой тур. Мечта сбылась. Мне очень нравится атмосфера команды. В ней все честны друг с другом и никого не выделяют в обращении. Поэтому работа в команде приносит удовольствие, в ней чувствую себя как дома. Перед этим сезоном мы планировали больше сфокусироваться на работе капитана, что мне очень понравилось. Моя цель – стать гонщиком, на которого можно положиться в сложные моменты как в гонке, так и вне соревнований. Хочу развиваться в этом отношении в следующие годы в команде».

Руди Кемна, тренер команды DSM: «Тим развивался с каждым годом. В команде к нему прислушиваются, он может читать ситуацию в гонке, что в совокупности с его характером делает его хорошим капитаном. Мы хотим продолжать его развитие на уровне Мирового тура, отталкиваясь от той базы, которая уже была заложена с Тимом».

Photo Credit: © Cor Vos

25-летний Сэм Уэлсфорд в последние годы успешно сочетал трек и шоссе, показал высокие результаты на Туре Даун Андер, в кермесах в Европе. Он является трёхкратным чемпионом мира в командной гонке преследования на треке, в 2019 году взял золотую медаль чемпионата мира по велоспорту на треке в скрэтче и командном преследовании. На Олимпиаде в Токио стал бронзовым призёром в командном преследовании. С 2022 года, заключив первый профессиональный контракт, Сэм Уэлсфорд собирается полностью переключиться на шоссе.

Сэм Уэлсфорд: «Очень рад присоединиться к команде DSM с 2022 года. Известно, что команда развивает гонщиков до очень высокого уровня. С нетерпением жду начала работы с персоналом и командой гонщиков. В следующем году главным для меня будет обучиться всем ходам и выходам в спринте на уровне Мирового тура. Надеюсь, что смогу быстро всё понять и помогу команде добиваться результатов».

Руди Кемна, тренер команды DSM: «Сэм много времени выступал на треке, он собирается полностью переключиться на шоссе и принесёт в команду свою мощность и опыт. Он мотивирован и воодушевлён, считаем, что Сэму отлично подойдёт наш способ работы. Мы ждём, когда начнём работать с ним более тесно, наши эксперты помогут ему подняться на следующий уровень. В прошлом сочетая дисциплины, Сэм приобрёл очень хорошие навыки выбора позиции и тактики, он усилит нашу спринтерскую группу, с которой мы нацелены на больший успех в следующем сезоне».

Photo Credit: © Cor Vos

28-летний Мартейн Тусвелд продлил контракт на следующий сезон. Выступая в команде с 2018 года, он проявил себя универсалом, который помогает и спринтерам команды, и сам может бороться за результат. Вернувшись после тяжёлого падения на гонке Париж-Ницца в 2019 году, Тусвелд вернулся и помогал Вилко Келдерману занять 7-е место на Вуэльте Испании-2019, а в 2020 году Мартейн Тусвелд вошёл в состав на Джиро д’Италия, где два гонщика команды поднялись на подиум. В 2021 он помогал товарищам по команде на Вуэльте Испании, где Майкл Сторер принёс команде две победы на этапах, а один этап выиграл Роман Барде.

Мартейн Тусвелд: «В этом году мы с командой открыто и очень плодотворно обсудили мои задачи и то, как мы будем работать вместе . Каждый человек в команде знает, что ему делать , какова его роль, поэтому всё идёт гладко и во время гонок и после них. Лично я просто хочу продолжать много выступать, стараться развиваться. Как один из самых опытных гонщиков команды, я могу помогать молодым талантливым ребятам прогрессировать».

Руди Кемна, тренер команды DSM: «Мартейн с нами уже четыре года, он, постепенно прогрессируя, стал сильным универсалом. В этом году мы честно обсудили, как будем работать вместе, составили план движения вперёд. Думаю, Мартейн проявил свои сильные стороны на Вуэльте Испании, и мы продолжим двигаться в этом направлении. Мы в команде очень ценим его жизнерадостность и готовность отдать все силы ради команды».