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Тим Наберман и Сэм Уэлсфорд – новые велогонщики команды DSM

Тим Наберман и Сэм Уэлсфорд подписали контракт, Мартейн Тусвелд продлил контракт с командой DSM

 

 

  22-летний нидерландский велогонщик Тим Наберман (Tim Naberman) и 25-летний австралийский велогонщик  Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford) с 2022 года начнут профессиональную карьеру в команде DSM. А 28-летний нидерландский велогонщик Мартейн Тусвелд (Мартейн Тусвелд) продлил контракт с командой DSM, где выступает с 2018 года, до конца следующего сезона.

 

Тим Наберман и Сэм Уэлсфорд – новые велогонщики команды DSM

  Photo Credit: © Cor Vos

 

  22-летний Тим Наберман предыдущие три года выступал в континентальной команде DSM (Development Team DSM), а теперь продолжит развиваться с командой уже на уровне Мирового тура. Велокоманда DSM характеризует Тима Набермана как очень выносливого и умеющего атаковать гонщика, который идеально впишется в состав, сможет самоотверженно работать в голове пелотона, помогая финишёрам команды или атакуя и уезжая в отрывы.

  Тим Наберман: «Очень счастлив, что мой контракт теперь продолжен в команде DSM, с которой перехожу в Мировой тур. Мечта сбылась. Мне очень нравится атмосфера команды. В ней все честны друг с другом и никого не выделяют в обращении. Поэтому работа в команде приносит удовольствие, в ней чувствую себя как дома. Перед этим сезоном мы планировали больше сфокусироваться на работе капитана, что мне очень понравилось. Моя цель – стать гонщиком, на которого можно положиться в сложные моменты как в гонке, так и вне соревнований. Хочу развиваться в этом отношении в следующие годы в команде».

  Руди Кемна, тренер команды DSM: «Тим развивался с каждым годом. В команде к нему прислушиваются, он может читать ситуацию в гонке, что в совокупности с его характером делает его хорошим капитаном. Мы хотим продолжать его развитие на уровне Мирового тура, отталкиваясь от той базы, которая уже была заложена с Тимом».

 

Тим Наберман и Сэм Уэлсфорд – новые велогонщики команды DSM

 

Photo Credit: © Cor Vos

 

 25-летний Сэм Уэлсфорд в последние годы успешно сочетал трек и шоссе, показал высокие результаты на Туре Даун Андер, в кермесах в Европе. Он является трёхкратным чемпионом мира в командной гонке преследования на треке, в 2019 году взял золотую медаль чемпионата мира по велоспорту на треке в скрэтче и командном преследовании. На Олимпиаде в Токио стал бронзовым призёром в командном преследовании. С 2022 года, заключив первый профессиональный контракт, Сэм Уэлсфорд собирается полностью переключиться на шоссе.

  Сэм Уэлсфорд: «Очень рад присоединиться к команде DSM с 2022 года. Известно, что команда развивает гонщиков до очень высокого уровня. С нетерпением жду начала работы с персоналом и командой гонщиков. В следующем году главным для меня будет обучиться всем ходам и выходам  в спринте на уровне Мирового тура. Надеюсь, что смогу быстро всё понять и помогу команде добиваться результатов».

  Руди Кемна, тренер команды DSM: «Сэм много времени выступал на треке, он собирается полностью переключиться на шоссе и принесёт в команду свою мощность и опыт. Он мотивирован и воодушевлён, считаем, что Сэму отлично подойдёт наш способ работы. Мы ждём, когда начнём работать с ним более тесно, наши эксперты помогут ему подняться на следующий уровень. В прошлом сочетая дисциплины, Сэм приобрёл очень хорошие навыки выбора позиции и тактики, он усилит нашу спринтерскую группу, с которой мы нацелены на больший успех в следующем сезоне».

 

 

Тим Наберман и Сэм Уэлсфорд – новые велогонщики команды DSM

 

Photo Credit: © Cor Vos

 

  28-летний Мартейн Тусвелд продлил контракт на следующий сезон. Выступая в команде с 2018 года, он проявил себя универсалом, который помогает и спринтерам команды, и сам может бороться за результат. Вернувшись после тяжёлого падения на гонке Париж-Ницца в 2019 году, Тусвелд вернулся и помогал Вилко Келдерману занять 7-е место на Вуэльте Испании-2019, а в 2020 году Мартейн Тусвелд вошёл в состав на Джиро д’Италия, где два гонщика команды поднялись на подиум. В 2021 он помогал товарищам по команде на Вуэльте Испании, где Майкл Сторер принёс команде две победы на этапах, а один этап выиграл Роман Барде.

  Мартейн Тусвелд: «В этом году мы с командой открыто и очень плодотворно обсудили мои задачи и то, как мы будем работать вместе . Каждый человек в команде знает, что ему делать , какова его роль, поэтому всё идёт гладко и во время гонок и после них. Лично я просто хочу продолжать много выступать, стараться развиваться. Как один из самых опытных гонщиков команды, я могу помогать молодым талантливым ребятам прогрессировать».

  Руди Кемна, тренер команды DSM: «Мартейн с нами уже четыре года, он, постепенно прогрессируя, стал сильным универсалом. В этом году мы честно обсудили, как будем работать вместе, составили план движения вперёд. Думаю, Мартейн проявил свои сильные стороны на Вуэльте Испании, и мы продолжим двигаться в этом направлении. Мы в команде очень ценим его жизнерадостность и готовность отдать все силы ради команды».

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Теги к статье: DSM Тим Наберман Сэм Уэлсфорд Tim Naberman

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Комментарии

  • AlpenFlow
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (3)
    AlpenFlow-Фото
    У товарища заслуг спортивных вагон и маленькая тележка; что плохого в том, что ещё и образование инженера в копилке?)
  • Qazaqstanec
    Молодежная команда Astana Qaza ... (15)
    Qazaqstanec-Фото

    Цитата: sixpack
    Разница между непризовыми местами в одной группе нулевая. Упомянутое Вами третье место (и пятое) в той же команде, что и Винокуровы, а Марухин (2е) и Штейн (4е) для Астана девелопмент уже слишком стары. 

     

    вы, я смотрю, знаток.

    Ок, что по 6 и 7 местам? и 8, 9, раз уж вы такой знаток?

  • sixpack
    Молодежная команда Astana Qaza ... (15)
    sixpack-Фото
    а какие гонки для континентальной команды большие? в 2.1 особого приглашения не надо, вполне можно попасть.
  • sixpack
    Молодежная команда Astana Qaza ... (15)
    sixpack-Фото

    Цитата: Qazaqstanec
    Ахинею лепите вы. В пресс-релизе на оф. сайте четко сказано, какие место заняли детишки на казахстанских соревнованиях в 2021 - 8е и 10е. Еще раз вопрос - где те, кто занял 2,3,4,5,6,7 - то есть сильнее их?

     

    2 по 10е приехали одной группой с отставанием от чемпиона 5+ минут. Разница между непризовыми местами в одной группе нулевая. Упомянутое Вами третье место (и пятое) в той же команде, что и Винокуровы, а Марухин (2е) и Штейн (4е) для Астана девелопмент уже слишком стары. 

     

    Не могут выезжать за рубеж? О ужас. Но тех, кто не участвует в зарубежных стартах, в топе первенства Казахстана U23 просто нет. Там в остовном из Астана Моторз, у которой вполне неплохой календарь. Ну и еще пара человек, у которых все результаты на гоночках 1.2-2.2 "ДНФ". Коля Винокуров хотя б доехал взрослую профессиональную гонку. 

     

    Вы не понимаете просто ни хрена и несете агрессивную ахинею.

     

  • Qazaqstanec
    Молодежная команда Astana Qaza ... (15)
    Qazaqstanec-Фото

    Цитата: sixpack
    Цитата: Qazaqstanec
     
    что и требовалось доказать, проект под детишек.
    первое, из 10 пятеро - легионеры, зачем они там? писали же мол для работы с местными талантами?
    второе, детишки там, хотя оба на местных гонках в 2021 заняли 8 и 10 места (а кому интересны зарубежные гонки? у других молодых казахстанцев не было возможности ездить за рубеж) . Почему не взяли в команду тех, кто занял 2,3,4,5,6,7 места? После этого еще посмеете сказать, что команда не под них создана? 
    Вы б хоть взглянули на результаты того чемпионата, прежде чем злобную ахинею лепмть

     

    Ахинею лепите вы. В пресс-релизе на оф. сайте четко сказано, какие место заняли детишки на казахстанских соревнованиях в 2021 - 8е и 10е. Еще раз вопрос - где те, кто занял 2,3,4,5,6,7 - то есть сильнее их?



    Цитата: nightbuster33
    . В команду включен только один спортсмен 21года,как одного из самых успешных и стабильных.Именно его оставили для основы молодежки,хотя мог быть в составе Astana Qazaqstan.

     

    теперь осталось вам ответить на вопрос, который вы упорно игонрируете, как в число сильнейших попали сыновья, если они заняли 8 и 10 места на ЧРК?

    Почему их взяли, а тех, кто занял 2-7 места - нет?



    Цитата: Avenir
    Кому поможет, братьям Винокуровым?Они с рождения там живут и ещё забыли про латышский язык, так извините проект КАЗАХСТАНСКИЙ, в других странах - человека иностранцы, а здесь половина.И не особо (в смысле совсем) берут Казахстанских гонщиков в андеровские и другие команды, а у нас пожалуйста. Ремхе молодец он лучший юниор в Казахстане, Пронский тоже достоин, Оркен отличный гонщик , а вот по остальным вопросы. Да и на Чемпионате Казахстана не было категории АНДЕРЫ, её придумали по ходу Чемпионата.

     

    про андреров в точку, мне то же самое говорил человек, который непросредственно участвовал в этом чемпе, очень смеялся еще и говорит - а знаешь почему создали вдруг категорию такую?



    Цитата: kimi
    даже если и так. что так негативно то. хотели местные молодые кадры, пожалуйста. хотите результатов, для этого надо делать команду сбалансированной. наличие иностранцев поможет разбираться в языках (англ, испан, франц, итал), нет только немецкого с одной стороны, молодые увидят базовые навыки друг иностранных велошкол. по мне так это чудесно.
    я с большим воодушевлением считаю отличным данный ход.
    в чем минусы настолько катастрофичные что вам не по нутру эта команда

     

    что значит даже если и так? ну то есть нормально, что берут не талантам, а потому что они дети винокурова? 

    это и есть катастрофичный минус.

     

  • RVL
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (3)
    RVL-Фото

    инженер, математичка...кто следующий?

    скоро как сборная андорры по футболу-полицейский, официант, страховой агент)))

  • RVL
    Петер Саган объяснил ситуацию ... (7)
    RVL-Фото

    так его в больницу отвезли? и че там показало? тут коп похоже что то заподозрил и решил перебдить....и за комендантский час и за "наркотики" привлечь...но получил за бдительность по шапке.

    тема не раскрыта.

    или Петя отмахался от копа и они с братом умчали от него на скутере?)))

     

  • Avenir
    Молодежная команда Astana Qaza ... (15)
    Avenir-Фото
    Да мы смотрели , а Вы были там на этом Чемпионате? А почему Чемпионат проводится в Петропавловске, а не в Талгаре, Алматы и человек написал не ахинею , а правду
  • Avenir
    Молодежная команда Astana Qaza ... (15)
    Avenir-Фото
    Кому поможет, братьям Винокуровым?Они с рождения там живут и ещё забыли про латышский язык, так извините проект КАЗАХСТАНСКИЙ, в других странах - человека иностранцы, а здесь половина.И не особо (в смысле совсем) берут Казахстанских гонщиков в андеровские и другие команды, а у нас пожалуйста. Ремхе молодец он лучший юниор в Казахстане, Пронский тоже достоин, Оркен отличный гонщик , а вот по остальным вопросы. Да и на Чемпионате Казахстана не было категории АНДЕРЫ, её придумали по ходу Чемпионата.
  • Rabbit
    Петер Саган объяснил ситуацию ... (7)
    Rabbit-Фото

    оффтоп: что-то все комментарии заминусовали ))

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