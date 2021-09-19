Сэм Беннетт отказался от участия в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

Сэм Беннетт отказался от участия в чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2021

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30-летний ирландский спринтер Сэм Беннетт (Sam Bennett) отказался от участия в групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Беннетт, не выступавший из-за травмы колена с начала мая, вернулся к соревнованиям 12 сентября, приняв участие в групповой гонке на чемпионате Европы-2021.

Генерального менеджера команды Deceuninck-Quick Step Патрика Лефевра возмутило возвращение Сэма Беннетта к соревнованиям. Лефевр посчитал, что Сэм Беннетт, который в следующем году будет выступать в команде Bora-hansgrohe, сознательно проехал небольшой отрезок дистанции чемпионата Европы, чтобы избежать сокращения зарплаты из-за отсутствия в гонках в течение трёх месяцев.

Патрик Лефевр пообещал ставить Беннетта на старт всех гонок до конца сезона. Патрик Лефевр в своей колонке в газете Het Nieuwsblad писал: «Он (Беннетт) также отослал письмо в UCI, где обвинил меня, что я затравил его в средствах массовой информации. Это не сработает. Я собираюсь возвращать его в соревнования, пока у него пар из ушей не пойдёт».

Сэм Беннетт стартовал на двух классиках Kampioenschap van Vlaanderen и Gooikse Pijl, но ни одну из них не доехал до конца.

С отсутствием Сэма Беннетта ирландская команда в групповой гонке сократится до трёх гонщиков: Эдди Данбара (Eddie Dunbar), Райана Маллена (Ryan Mullen) и Рори Таунсенда (Rory Townsend).

Сэм Беннетт объяснил, что отказывается выступать в групповой гонке чемпионата мира-2021 из-за недостаточно хорошей формы, которую помешала набрать травма колена: «Для меня всегда честь представлять Ирландию на международной сцене. Однако, к сожалению, выступить на чемпионате мира по велоспорту не представляется возможным.

Я очень рад, что не чувствую боли, вернувшись в гонки, и с каждой гонкой уровень моей физической формы и острота улучшаются. Но на данном этапе, наверное, мне ещё слишком рано ехать изнурительную дистанцию протяжённостью больше 260 километров. Я желаю Эдди Данбару, Рори Таунсенду и Райану Маллену удачи в выходные, буду поддерживать их на расстоянии».