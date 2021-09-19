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Сэм Беннетт отказался от участия в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

  Сэм Беннетт отказался от участия в чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2021

 

Photo Credit: LaPresse

 

  30-летний ирландский спринтер Сэм Беннетт (Sam Bennett) отказался от участия в групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Беннетт, не выступавший из-за травмы колена с начала мая, вернулся к соревнованиям 12 сентября, приняв участие в групповой гонке на чемпионате Европы-2021.

 

  Генерального менеджера команды Deceuninck-Quick Step Патрика Лефевра возмутило возвращение Сэма Беннетта к соревнованиям. Лефевр посчитал, что Сэм Беннетт, который в следующем году будет выступать в команде Bora-hansgrohe, сознательно проехал небольшой отрезок дистанции чемпионата Европы, чтобы избежать сокращения зарплаты из-за отсутствия в гонках в течение трёх месяцев.

 

  Патрик Лефевр пообещал ставить Беннетта на старт всех гонок до конца сезона. Патрик Лефевр в своей колонке в газете Het Nieuwsblad писал: «Он (Беннетт) также отослал письмо в UCI, где обвинил меня, что я затравил его в средствах массовой информации. Это не сработает. Я собираюсь возвращать его в соревнования, пока у него пар из ушей не пойдёт».

 

 Сэм Беннетт стартовал на двух классиках Kampioenschap van Vlaanderen и Gooikse Pijl, но ни одну из них не доехал до конца.

 

  С отсутствием Сэма Беннетта ирландская команда в групповой гонке сократится до трёх гонщиков: Эдди Данбара (Eddie Dunbar), Райана Маллена (Ryan Mullen) и Рори Таунсенда (Rory Townsend).

 

  Сэм Беннетт объяснил, что отказывается выступать в групповой гонке чемпионата мира-2021 из-за недостаточно хорошей формы, которую помешала набрать травма колена: «Для меня всегда честь представлять Ирландию на международной сцене. Однако, к сожалению, выступить на чемпионате мира по велоспорту не представляется возможным.

 

  Я очень рад, что не чувствую боли, вернувшись в гонки, и с каждой гонкой уровень моей физической формы и острота улучшаются. Но на данном этапе, наверное, мне ещё слишком рано ехать изнурительную дистанцию протяжённостью больше 260 километров. Я желаю Эдди Данбару, Рори Таунсенду и Райану Маллену удачи в выходные, буду поддерживать их на расстоянии».

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck - Quick Step Чемпионат мира по шоссейному велоспорту чемпионат мира по велоспорту-2021 UCI Road World Championships

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото
    Всего один плюс, подозреваю что его поставила сама Алена.
  • SportSpirit
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Когда Филипсен сошел с Вуэльты, мотивируя это недомоганием и желанием сохранить силы на конец сезона, - это казалось поражением под благовидным предлогом. 

     

    Возрожденный Alpecin Fenix считался командой MvdP с непонятными перспективами в высшей лиге. Однако Филипсен и Мерлир - среди самых побеждающих гонщиков этого сезона. У них даже Модоло выиграл этап впервые за много лет. А еще они открыли большие дороги Джею Вайну, а широкой велоаудитории этого волевого парня. 

     

    Лично меня очень радует ротация реальной силы команд)

  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (3)
    uran-Фото

    Ремко подаёт грандиозные надежды в плане возможного будущего роста. И ожидать в 21 год тотального доминирования не реально. Ван Арт сколько рос и вот сейчас во всей красе бьёт почти всех почти везде.

  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    uran-Фото
    У вас неправильное толкование слова "озабоченность".
  • Earl57
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (3)
    Earl57-Фото

    Отар про молодого Уийтдебрукса: ...его называют новым Эвенпулом. Однако старый Эвенпул пока еще ничего значимого не показал, так что сравнение так себе...

    Судя по тому, что пишут бельгийцы в соцсетях, ожиданий крупных побед от Ремко у них становится все меньше и меньше. Тем более что появляются очень талантливые юниоры. Не Ремко единым.

  • coolT
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    coolT-Фото

     Да еще и Ремко в пример,конечно можно сказать Уникум везде,но выигрывал с юных лет привозя на критериуме ,круг группе,и сейчас задает фору мужикам.все мне кажется индивидуально у каждого\

     

  • coolT
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    coolT-Фото
    В основном иногда гонятся на результат с самых юных лет,победа нужна от местной водокачки до ЧМ,и когда ни даи бог приехал не в троике,убиваешь самого себя морально.И обычно до проффесионального вело уже не доживают(выжимают все и вся)..но... есть и обратная сторона медали если взять за пример молодого Погачара который голодный до побед и крушит всех опытных.все зависит от спортсмена и впервую очередь от личного тренера который ведет с юных лет
  • coolT
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    coolT-Фото
    прошу поакуратнее насчет слов Озабоченных)две разные вещи озабоченность и пережевание за Женскую сборную Казахстана,которая дай бог бы доросла до категории Юниорки-Женщины.Да супер не последние а в топ 30....
  • Николай Н.
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Дания рулит среди молодого покаления.

  • Woterman 1980
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: BlAr
    Во время трансляции было высказано мнение, что победы на юношеском уровне негативно сказываются на перспективах и длительности взрослой карьеры. Можно ли с этим согласиться? 
    Так оно и есть, ещё начиная со времен СССР

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