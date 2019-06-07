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Сэм Беннетт об ошибке в питании и уроках Гент-Вевельгем-2021

Сэм Беннетт об ошибке в питании и уроках Гент-Вевельгем-2021

 

  Сэм Беннетт (Sam Bennett) финишировал 55-м на классике Гент-Вевельгем-2021 из-за ошибок в питании во время велогонки. 30-летний ирландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step отобрался в лидирующую группу, но выпал из неё за 16 км до финиша.  Сэм Беннетт впервые проехал Гент-Вевельгем в 2014 году и занял тогда 12-е место, что пока является его лучшим результатом на этой фламандской классике.

 

Сэм Беннетт об ошибке в питании и уроках Гент-Вевельгем-2021

 

Сэм Беннетт об ошибке в питании и уроках Гент-Вевельгем-2021

 

  Сэм Беннетт: «После победы на классике  Brugge-De Panne на Гент-Вевельгем я стартовал с большой уверенностью. Понимал, что гонка будет тяжёлой, но она оказалась ещё труднее, чем ожидал. Сильный ветер создал хаос и разорвал пелотон больше чем за 150 км до финиша. Я оказался на хорошей позиции, создалась идеальная группа из сильных ребят, в которой были и спринтеры и классики. Причём в этой группе все были готовы проводить смены и участвовать в работе.

 

  Разрыв вначале был небольшим, но до начала подъёмов уже превышал две минуты. В этот момент наши шансы начали расти. Мы все работали слаженно, держали хороший просвет при первом прохождении Кеммельберга. Подъёмы я проходил хорошо, хотя чувствовалось, как эти горки высасывают силы. Но ощущения изменились на финальном, третьем прохождении Кеммельберга. Там я зашёл немного в красную зону, и хотя смог удержаться в группе, заплатил за это потом, когда ноги переполнились молочной кислотой.

 

  Я также совершил ошибку,  когда слишком много ел во время гонки, чтобы не оказаться без сил, но переел, желудок был слишком полным в последний час гонки, я не мог удержать всё, что съел. Тогда все могли видеть, как я избавлялся от еды. Подумал, что я выдержал, что смогу доехать до финиша. Но потом просто не смог удержать всю еду в желудке.   

 

  Получилось, что из одной крайности я ударился в другую – после всех приложенных за день усилий остался совершенно пустым,  сил не было. Чувствовал головокружение, слабость, сил совсем не осталось. После этого понял, что моя гонка закончена, поэтому просто на своей скорости доехал до финиша. Впервые я оказался в такой ситуации. Но, в конце концов, она послужит уроком.

 

  Разочарован, конечно, потому что надеялся, что смогу показать хороший результат, но что есть, то есть. Я не мог этого предвидеть. Как уже сказал, ошибка была только моей, но извлеку из неё урок, возьму из опыта на этой гонке только хорошее – я смог удержаться в первой группе с классиками, на подъёмах чувствовал себя отлично, смог держать уровень до последних 40 км дистанции, многое сделал правильно. Поэтому доволен, эта гонка дала уверенность на будущее, хочу чаще выступать в классиках, понял, что такое удержаться до финала на этих гонках. Мне бы хотелось вернуться на Гент-Вевельгем ещё сильнее и однажды побороться за победу».

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck - Quick Step Гент-Вевельгем

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  1. Имя: Sergei

    Hansmer

    Сегодня, 21:02 | Регистрация: 7.06.2019

    Мы то видели, как выливалось из него не однократно. Только С. Курдюков этого не заметил, что человеку реально плохо! Посчитал что явно ноги пустые и не катит у него. Как и Кристофа ¨опустил¨, когда тот начал отставать в торч, типа горка явно не под него. А по факту заднее колесо было вноль пустное. Последнее время, комментатор нашь известный, очень часто летает в облоках, не было раньше такого с ним.
    А Беннетту здоровья! Очень было бы интересно как бы он пободался с Ван Артом на финише.

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Комментарии

  • Hansmer
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (1)
    Hansmer-Фото

    Мы то видели, как выливалось из него не однократно. Только С. Курдюков этого не заметил, что человеку реально плохо! Посчитал что явно ноги пустые и не катит у него. Как и Кристофа ¨опустил¨, когда тот начал отставать в торч, типа горка явно не под него. А по факту заднее колесо было вноль пустное. Последнее время, комментатор нашь известный, очень часто летает в облоках, не было раньше такого с ним.
    А Беннетту здоровья! Очень было бы интересно как бы он пободался с Ван Артом на финише.

  • RVL
    Классики Париж-Рубэ-2021, E3 S ... (9)
    RVL-Фото

    Париж рубэ на велолайве в графикеgood

  • Hansmer
    Cholet - Pays de la Loire-2021 (2)
    Hansmer-Фото

    У Буани явно проблемы с башкой! Нагло бортанул гонщика Groupama - Fdj, как тот чудом то удержался ещё?! Такой завалище мог организовать и не дай Бог кого до комы довести! Смотрю по итогу ему влепили дисквал, но походу не осознает.

  • AzaKonta
    Якоб Фульсанг и Алексей Луценк ... (6)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: Двс
    Ох уж эти диванные эксперты-профессионалы)
    Это мнение болельщика со стажем и экономиста. Есть государственные вложения и соответсвенно должны быть результаты. Нет результатов, извините, пора заканчивать.
  • RVL
    Гент-Вевельгем-2021. Результат ... (8)
    RVL-Фото

    Волки сегодня голодными остались. 

  • RVL
    Гент-Вевельгем-2021. Результат ... (8)
    RVL-Фото
    Забился напрочь. Км за 20 еле ворочал
  • Двс
    Якоб Фульсанг и Алексей Луценк ... (6)
    Двс-Фото
    Ох уж эти диванные эксперты-профессионалы)
  • GTX
    Гент-Вевельгем-2021. Результат ... (8)
    GTX-Фото
    Что в курсе что с Беннетом было?
  • Ice
    Cholet - Pays de la Loire-2021 (2)
    Ice-Фото

    Вивиани тоже давно пора было что-нибудь выиграть, хоть мотивации побольше будет.

     

  • MVDP
    Гент-Вевельгем-2021. Результат ... (8)
    MVDP-Фото

    Ниццоло слишком засиделся в хвосте

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