Сэм Беннетт об ошибке в питании и уроках Гент-Вевельгем-2021

Сэм Беннетт (Sam Bennett) финишировал 55-м на классике Гент-Вевельгем-2021 из-за ошибок в питании во время велогонки. 30-летний ирландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step отобрался в лидирующую группу, но выпал из неё за 16 км до финиша. Сэм Беннетт впервые проехал Гент-Вевельгем в 2014 году и занял тогда 12-е место, что пока является его лучшим результатом на этой фламандской классике.

Сэм Беннетт: «После победы на классике Brugge-De Panne на Гент-Вевельгем я стартовал с большой уверенностью. Понимал, что гонка будет тяжёлой, но она оказалась ещё труднее, чем ожидал. Сильный ветер создал хаос и разорвал пелотон больше чем за 150 км до финиша. Я оказался на хорошей позиции, создалась идеальная группа из сильных ребят, в которой были и спринтеры и классики. Причём в этой группе все были готовы проводить смены и участвовать в работе.

Разрыв вначале был небольшим, но до начала подъёмов уже превышал две минуты. В этот момент наши шансы начали расти. Мы все работали слаженно, держали хороший просвет при первом прохождении Кеммельберга. Подъёмы я проходил хорошо, хотя чувствовалось, как эти горки высасывают силы. Но ощущения изменились на финальном, третьем прохождении Кеммельберга. Там я зашёл немного в красную зону, и хотя смог удержаться в группе, заплатил за это потом, когда ноги переполнились молочной кислотой.

Я также совершил ошибку, когда слишком много ел во время гонки, чтобы не оказаться без сил, но переел, желудок был слишком полным в последний час гонки, я не мог удержать всё, что съел. Тогда все могли видеть, как я избавлялся от еды. Подумал, что я выдержал, что смогу доехать до финиша. Но потом просто не смог удержать всю еду в желудке.

Получилось, что из одной крайности я ударился в другую – после всех приложенных за день усилий остался совершенно пустым, сил не было. Чувствовал головокружение, слабость, сил совсем не осталось. После этого понял, что моя гонка закончена, поэтому просто на своей скорости доехал до финиша. Впервые я оказался в такой ситуации. Но, в конце концов, она послужит уроком.

Разочарован, конечно, потому что надеялся, что смогу показать хороший результат, но что есть, то есть. Я не мог этого предвидеть. Как уже сказал, ошибка была только моей, но извлеку из неё урок, возьму из опыта на этой гонке только хорошее – я смог удержаться в первой группе с классиками, на подъёмах чувствовал себя отлично, смог держать уровень до последних 40 км дистанции, многое сделал правильно. Поэтому доволен, эта гонка дала уверенность на будущее, хочу чаще выступать в классиках, понял, что такое удержаться до финала на этих гонках. Мне бы хотелось вернуться на Гент-Вевельгем ещё сильнее и однажды побороться за победу».