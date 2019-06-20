Карлос Бетанкур будет выступать в колумбийской велокоманде “Colombia Tierra de Atletas”?

Карлос Бетанкур может стать велогонщиком континентальной колумбийской велокоманды

Карлос Бетанкур (Carlos Betancur), скорее всего, будет выступать за континентальную колумбийскую велокоманду Colombia Tierra de Atletas. Об этом сообщило издание Ciclismo Internacional.

31-летний колумбийский велогонщик в своём аккаунте в Instagram загрузил фотографию нового велосипеда, а в Твиттере на писал, что «в следующем году, с Божьей помощью, продолжит выступать в новых цветах».

В этом году Карлос Бетанкур не вернулся в Европу к рестарту велогонок в августе, команда Movistar, где он выступал с 2016 года, не продлила с ним контракт.

На счету Карлоса Бетанкура 12 побед, в том числе победа на Париж-Ницце-2014. Он принял участие в 15 Гранд-турах, где его лучшим результатом было 5-е место на Джиро д’Италия-2013. В последний раз он одержал победу в апреле 2019 года, выиграв Klasika Primavera de Amorebieta.

Велокоманда "Colombia Tierra de Atletas", которую возглавляет Луис Альфонсо Сели (Luis Alfonso Cely), в 2020 году выступала в итальянских велогонках.

"Colombia Tierra de Atletas" ещё не подтвердила подписание контракта с Карлосом Бетанкуром. В колумбийской велокоманде уже выступают велогонщики, имеющие опыт работы в европейских командах проконтинентального уровня и Мирового тура - Дарвин Атапума (Darwin Atapuma), который работал в командах Мирового тура с 2014 по 2018 годы (BMC, UAE Team Emirates) и в команде Cofidis в 2019, а также Мигель Анхель Рубиано (Miguel Angel Rubiano), выступавший в проконтинентальных командах Androni Giocattoli – Venezuela в 2011-2016 годах, и Нельсон Сото, который в 2018-2019 был гонщиком Caja Rural - Seguros RGA.