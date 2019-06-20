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Карлос Бетанкур будет выступать в колумбийской велокоманде “Colombia Tierra de Atletas”?

Карлос Бетанкур может стать велогонщиком континентальной колумбийской велокоманды

 

 

Карлос Бетанкур будет выступать в колумбийской велокоманде “Colombia Tierra de Atletas”?   Карлос Бетанкур (Carlos Betancur), скорее всего, будет выступать за континентальную колумбийскую велокоманду Colombia Tierra de Atletas. Об этом сообщило издание Ciclismo Internacional.

 

  31-летний колумбийский велогонщик  в своём аккаунте в Instagram загрузил фотографию нового велосипеда, а в Твиттере на писал, что «в следующем году, с Божьей помощью, продолжит выступать в новых цветах».

 

  В этом году Карлос Бетанкур не вернулся в Европу к рестарту велогонок в августе, команда Movistar, где он выступал с 2016 года, не продлила с ним контракт.

 

 На  счету Карлоса Бетанкура 12 побед, в том числе победа на Париж-Ницце-2014. Он принял участие в 15 Гранд-турах, где его лучшим результатом было 5-е место на Джиро д’Италия-2013. В последний раз он одержал победу в апреле 2019 года, выиграв Klasika Primavera de Amorebieta.

 

  Велокоманда "Colombia Tierra de Atletas", которую возглавляет Луис Альфонсо Сели (Luis Alfonso Cely), в 2020 году выступала в  итальянских велогонках.

 

  "Colombia Tierra de Atletas" ещё не подтвердила подписание контракта с Карлосом Бетанкуром. В колумбийской велокоманде уже выступают велогонщики, имеющие опыт работы в европейских командах проконтинентального уровня и Мирового тура - Дарвин Атапума (Darwin Atapuma), который работал в командах Мирового тура с 2014 по 2018 годы (BMC, UAE Team Emirates) и в команде Cofidis в 2019, а также Мигель Анхель Рубиано (Miguel Angel Rubiano), выступавший в проконтинентальных командах Androni Giocattoli – Venezuela в 2011-2016 годах, и Нельсон Сото, который в 2018-2019 был гонщиком Caja Rural - Seguros RGA.

 

 

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Теги к статье: Карлос Бетанкур Carlos Betancur

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 11:53 | Регистрация: 20.06.2019

    Талант есть, но усердия ноль, как школьник вечно придумывал проблемы, не прилетел, когда был нужен Мувистару, вот и вылетел из команды.

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