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Паоло Тиралонго ушёл из велокоманды UAE Team Emirates

Паоло Тиралонго стал спортивным директором любительской команды Velo Plus Racing Team Palazzago

 

 

Уход Фабио Ару из велокоманды UAE Team Emirates не мог не затронуть его бывшего товарища по команде и наставника, 43-летнего Паоло Тиралонго, который работал в команде в качестве технического ассистента.

 

  Уроженец города Авола (Сицилия), Паоло Тиралонго сейчас живёт в Бергамо. Он присоединился к любительской итальянской велокоманде Velo Plus Racing Team Palazzago, о чём сообщает издание quiBiciSport.it.

 

В команде он будет занимать две должности – спортивного директора и ответственного за тренировки велогонщиков.

 

Паоло Тиралонго ушёл из велокоманды UAE Team Emirates

 

 

  Тиралонго, завершивший карьеру профессионального велогонщика в 2017 году, был помощником таких капитанов как Контадор, Нибали, Ару, принесёт в велокоманду из Бергамо ценный опыт работы в командах Мирового тура.

 

  В этом году велокоманда Velo Plus Racing Team Palazzago принимала участие в андеровской Джиро д’Италия и андеровской Джиро ди Ломбардия. На любительской Джиро д’Италия-2020 (Giro Ciclistico d'Italia), где победу одержал Том Пидкок, велогонщик Velo Plus Racing Team Palazzago Джерардо Сесса (Gerardo Sessa) занял 15-е место в общем зачёте.

 

 Среди воспитанников команды Филиппо Конка, который со следующего года будет выступать в команде Lotto Soudal.

  

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Теги к статье: Паоло Тиралонго Velo Plus Racing Team Palazzago

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:24 | Регистрация: 4.07.2013

    Логотип ужасен!
    Пусть напишут мне, я им бесплатно сделаю хороший лого.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Паоло Тиралонго ушёл из велоко ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Логотип ужасен!
    Пусть напишут мне, я им бесплатно сделаю хороший лого.

  • Владимир__BLR
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (4)
    Владимир__BLR-Фото

    "А когда Якобсен вернётся..."

    Желаю скорее вернуться на уровень, но моего желания для этого не достаточно. Думаю, это помогло Кэву найти "место под солнцем"  + хороший спонсор (ему отдельное спасибо!).

  • Александра
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (4)
    Александра-Фото
    Это хорошие новости!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Как хорошо)))
  • Adriano
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (4)
    Adriano-Фото

    Вот приятно читать очень пргматичный подход в интревью Лефера. А не все эти сюси-пуси от других пресс менеджеров команд "что они так рады видеть чемпиона,что он принесет опыт молодым гонщикам и сам еще заберет кучу подиумов и остальное бла-бла-бла" Тут все четко-ищи бабло для места в команде и не летай в облаках.

  • dafik
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    dafik-Фото
    Насколько известно в последние годы у Лефевра проблемы с финансированием. Алмейда гран-тур не выйграет, и если арабы предлагают хорошую сумму, то почему бы не подзаработать?
  • Evergreen
    Серхио Энао, Лассе Норман Ханс ... (2)
    Evergreen-Фото

    Энао был очень силен лет 5 назад в составе паровоза Скай, на недельках хорошо себя проявлял. Хороший добротный гонец был, но тот факт что его отпустили из Эмиратов, где именно такие горные тягачи под Погачара нужны, говорит о том, что Серхио закончился как значимая сила. В Кубеку скорее всего взяли дядькой за молодыми смотреть.

  • Earl57
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (7)
    Earl57-Фото
    Тэо с Карти и будут моторить. Два вождя - Томас и Саймон, и два "индейца".
  • AvA
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (7)
    AvA-Фото

    Я не видел профиль олимпийской трассы, но практически уверен, что четверых "чистых" горняков врядли возьмут. Моторить-то кто-то должен??

    А там, кто его знает....

  • velodoctor
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (18)
    velodoctor-Фото
    Ну когда молодые гонщики из не совсем велосипедных стран не находят контрактов, виноваты отчасти и такие медийные старички, Кэв не способен победить уже, я уверен. Польза только спонсорам.

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