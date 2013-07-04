Паоло Тиралонго ушёл из велокоманды UAE Team Emirates

Паоло Тиралонго стал спортивным директором любительской команды Velo Plus Racing Team Palazzago

Уход Фабио Ару из велокоманды UAE Team Emirates не мог не затронуть его бывшего товарища по команде и наставника, 43-летнего Паоло Тиралонго, который работал в команде в качестве технического ассистента.

Уроженец города Авола (Сицилия), Паоло Тиралонго сейчас живёт в Бергамо. Он присоединился к любительской итальянской велокоманде Velo Plus Racing Team Palazzago, о чём сообщает издание quiBiciSport.it.

В команде он будет занимать две должности – спортивного директора и ответственного за тренировки велогонщиков.

Тиралонго, завершивший карьеру профессионального велогонщика в 2017 году, был помощником таких капитанов как Контадор, Нибали, Ару, принесёт в велокоманду из Бергамо ценный опыт работы в командах Мирового тура.

В этом году велокоманда Velo Plus Racing Team Palazzago принимала участие в андеровской Джиро д’Италия и андеровской Джиро ди Ломбардия. На любительской Джиро д’Италия-2020 (Giro Ciclistico d'Italia), где победу одержал Том Пидкок, велогонщик Velo Plus Racing Team Palazzago Джерардо Сесса (Gerardo Sessa) занял 15-е место в общем зачёте.

Среди воспитанников команды Филиппо Конка, который со следующего года будет выступать в команде Lotto Soudal.