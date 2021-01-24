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Уилл Барта подписал контракт с велокомандой EF Pro Cycling

Уилл Барта переходит в велокоманду EF Pro Cycling

 

 

  24-летний американский велогонщик Уилл Барта (Will Barta), последние два сезона выступавший за польскую велокоманду CCC, подписал контракт на 2021 год с командой EF Pro Cycling. За два года выступления в команде Мирового тура CCC Барта проехал дважды проехал Вуэльту Испании, в этом сезоне финишировал на испанском Гранд-туре 22-м в генеральной классификации.

 

 

 

 

  В команде Джонатана Воутерса Уилл Барта снова будет выступать со своим бывшим товарищем по команде Логаном Оуэном (Logan Owen). Барта начал выступать в велогонках с 11 лет, когда был в молодёжном клубе города Бойсе штата Айдахо. За этот клуб, называвшийся «Byrds», Уилл Барта выступал до 18 лет. За профессиональную карьеру Барта особенно преуспел в индивидуальной гонке на время – он занял 7-е место в разделке на этапе гонки Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine-2020,  финишировал 12-м в индивидуальной гонке на время на финальном этапе Тиррено-Адриатико-2020.

 

  Уилл Барта также зарекомендовал себя универсалом, когда занял 4-е место в андеровской версии Льеж-Бастонь-Льеж в 2017 году.

 

  Чтобы удержать физическую форму, велогонщики- профессионалы тренируются не только на шоссе, но и в тренажёрных залах. Если перейти на сайт компании "Лекстан", можно узнать, какое напольное покрытие выбрать от искусственного газона до наливных резиновых покрытий и даже искусственного льда.

 

  Уилл Барта готов к новому этапу своей карьеры, он мечтает однажды проявить себя и на своей любимой классике Льеж-Бастонь-Льеж, на которой дебютировал в этом сезоне.

 

  Уилл Барта: «Команда EF Pro Cycling проявляет страсть к спорту и выступлениям, поэтому с нетерпением жду, когда присоединюсь к команде. Я давно знаю Нельсона и Логана, мы вместе росли и  выступали в национальной сборной. Также знаком с Рубеном Геррейро по команде Акселя Меркса Hagens Berman-Axeon. Будет очень здорово снова выступать с этими ребятами.

 

  Тиджей ван Гардерен – гонщик, которого всегда уважал. С нетерпением жду, когда смогу учиться у него.

 

 Вне велоспорта мои главные хобби – горные лыжи и лыжный спорт. К сожалению, из-за велоспорта я не могу заниматься сейчас скоростным спуском, но мне всё ещё нравится покататься на лыжах, включить лыжи в зимние тренировки. Я всё ещё в поиске областей, в которых могу себя проявить. Но рад попробовать себя в велокоманде EF Pro Cycling в разных ролях».

 

 

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Теги к статье: Уилл Барта

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Комментарии

  • Александра
    Иван Бассо и Шон Йейтс о велок ... (1)
    Александра-Фото

    Забавно, название команды написано словно кириллицей. Я, когда увидела в инстаграме Контадора фото команды в майках "Комета", несколько секунд не могла согласовать картинку с текстом.)

  • s75
    Именем Тео Геогана Харта назва ... (7)
    s75-Фото

    Закружат парню голову и забудет про велоспорт, как Томас после своей победы.

  • s75
    Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (5)
    s75-Фото

    Из Хаммер серий сотворили какой-то новый подвид шоссейного велоспорта, который просто "не зашёл".

    p.s. Саттон вообще не злодей а жертва, это др.Фримен переборщил с лечением))

  • motte
    Том Дюмулин: «Тур де Франс-202 ... (1)
    motte-Фото

    Не спортивной злости , а апломба собственного Я там много... лейтенант, может быть старшой лейтенант, не более.

  • Earl57
    Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (5)
    Earl57-Фото
    Лефевр у них есть. Он там главный идеолог и пропагандист. Перспективы у них особой нет. Как заметили на Сайклигньюс, Еврокомиссия еще несколько месяцев будет решать, примет ли она вообще иск к рассмотрению. А если примет, то разбирательство будет идти несколько лет.
    Издержки у UCI на адвокатов вестимо. Которые, к слову, довольно часто специально убеждают клиентов судиться.
    Просто для примера могу привести британскую трековую гонщицу Джессику Варниш. С 2016 г. она таскает по разным судам свою федерацию за то, что ее не взяли в сборную на ОИ в Рио. Требует денежной компенсации.
    Шейна Саттона, который принимал решение о том, кого брать или не брать в сборную, со скандалом уволили из-за слов "Иди рожай". и этим федерация ограничилась. Варниш четыре года подает иски во все инстанции, которые соглашаются их принимать, но ей везде отказано в удовлетворении иска. Однако адвокат Джессики убеждает ее не сдаваться и бороться, бороться, бороться... Варниш тратит свои деньги и вынуждает тратиться Бритиш Сайклиг из-за призрачной надежды, что однажды победит в суде и федерация по приговору суда возместит ей издержки. Пока что доход только у адвокатов.
    Что касается Hammer, то могу добавить, что UCI дал гонке 1-ю категорию и выделил место в календаре. На этом свою миссию посчитал выполненной, мол дальше вы уж сами старайтесь. У самих не получилось.
  • Astanaforever
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Компания Bianchi при разработке дизайна моделей велосипедов Specialissima Disc, Oltre XR4 Disc и Aquila постаралась соединить вдохновляющую цветовую гамму и графическое оформление, сделать велосипеды Bianchi заметными в пелотоне. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Как же они могут быть заметными в пелотоне, если их подогнали точь в точь в астанинские Weellier Trestina.? Фантазии ноль.
  • Shalam s Urala
    Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    ясно, спасибо за информацию. у вас её всегда не только с избытком, но вам ещё и не лень делиться

    в статье то всё выглядит иначе. будто носители свежих идей упёрлись в аппарат

    не все идеи взлетают.

    одно не сходится - что такое на руках велона, что они сочли перспективным идти по судам. и если пошли именно они (велон), а решения ещё вроде нет, то какие такие издержки могут быть у УСИ?

  • Earl57
    Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (5)
    Earl57-Фото

    Из-за чего собственно иск возник? Велон договаривался с колумбийцами о проведении гонки Hammer в Колумбии. Колумбийцы вначале были согласны, потом отказались. Потому что предполагаемое время проведения Hammer совпадало с Туром Колумбии, а для них своя гонка в приритете. Велон во главе с Лефевром потребовали от UCI отменить Тур Колумбии или перенести его на другое место в календаре. Они понимают конкуренцию именно так. UCI не стал вмешиваться. Именно так, они не мешали, просто не стали принимать чью-либо сторону. Переносить февральскую гонку просто некуда, а авторитарным порядком запрещать одну гонку ради другой неправильно. Тут еще Гонконг окончально отказался проводить даже изначально усеченный Hammer из-за волны демонстраций и беспорядков.

    За все время существования Hammer телевизионщики так и не стали покупать права на трансляцию. Не увидели экономической выгоды вопреки ожиданиям Велона. Да и большинство команд кроме квиков и Митчелтона отправляли на Hammer гонщиков по остаточному принципу, то есть тех кто не занят по тем или иным причинам. Дюмулан, например, проехал половину одной из гонок, сошел и больше не участвавал. Даже когда был вполне здоров. Только Томас и Ван Авермат более менее постоянно участвовали, но результаты их команд в Hammer весьма скромные, мягко говоря. 

    Но виноват конечно же UCI. Вот если бы отменили все другие гонки во время проведения Hammer, тогда бы все было по другому. Такой должна быть конкуренция. Ну а нагрянувший ковид окончательно убил этот проект.

     

     

  • Александра
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (4)
    Александра-Фото
    Красиво.
  • flugegeheimen
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    Jumbo visma на грандтурах выступали на черных велосипедах с клещами, чтобы сэкономить вес относительно контурентов. Данная расцветка выглядит как компромисс)

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