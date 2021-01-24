Уилл Барта подписал контракт с велокомандой EF Pro Cycling

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- Дата:
- Сегодня, 16:39
Уилл Барта переходит в велокоманду EF Pro Cycling
24-летний американский велогонщик Уилл Барта (Will Barta), последние два сезона выступавший за польскую велокоманду CCC, подписал контракт на 2021 год с командой EF Pro Cycling. За два года выступления в команде Мирового тура CCC Барта проехал дважды проехал Вуэльту Испании, в этом сезоне финишировал на испанском Гранд-туре 22-м в генеральной классификации.
В команде Джонатана Воутерса Уилл Барта снова будет выступать со своим бывшим товарищем по команде Логаном Оуэном (Logan Owen). Барта начал выступать в велогонках с 11 лет, когда был в молодёжном клубе города Бойсе штата Айдахо. За этот клуб, называвшийся «Byrds», Уилл Барта выступал до 18 лет. За профессиональную карьеру Барта особенно преуспел в индивидуальной гонке на время – он занял 7-е место в разделке на этапе гонки Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine-2020, финишировал 12-м в индивидуальной гонке на время на финальном этапе Тиррено-Адриатико-2020.
Уилл Барта также зарекомендовал себя универсалом, когда занял 4-е место в андеровской версии Льеж-Бастонь-Льеж в 2017 году.
Чтобы удержать физическую форму, велогонщики- профессионалы тренируются не только на шоссе, но и в тренажёрных залах. Если перейти на сайт компании "Лекстан", можно узнать, какое напольное покрытие выбрать от искусственного газона до наливных резиновых покрытий и даже искусственного льда.
Уилл Барта готов к новому этапу своей карьеры, он мечтает однажды проявить себя и на своей любимой классике Льеж-Бастонь-Льеж, на которой дебютировал в этом сезоне.
Уилл Барта: «Команда EF Pro Cycling проявляет страсть к спорту и выступлениям, поэтому с нетерпением жду, когда присоединюсь к команде. Я давно знаю Нельсона и Логана, мы вместе росли и выступали в национальной сборной. Также знаком с Рубеном Геррейро по команде Акселя Меркса Hagens Berman-Axeon. Будет очень здорово снова выступать с этими ребятами.
Тиджей ван Гардерен – гонщик, которого всегда уважал. С нетерпением жду, когда смогу учиться у него.
Вне велоспорта мои главные хобби – горные лыжи и лыжный спорт. К сожалению, из-за велоспорта я не могу заниматься сейчас скоростным спуском, но мне всё ещё нравится покататься на лыжах, включить лыжи в зимние тренировки. Я всё ещё в поиске областей, в которых могу себя проявить. Но рад попробовать себя в велокоманде EF Pro Cycling в разных ролях».
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