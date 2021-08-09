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Тони Галлопан подписал контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Тони Галлопан возвращается в команду Trek-Segafredo через 8 лет

 

 

  33-летний французский велогонщик Тони Галлопан (Tony Gallopin) подписал двухлетний контракт (до конца 2023 года) с велокомандой Trek-Segafredo, где выступал в 2012 и 2013 годах. В следующем году Тони Галлопан начнёт 15-й сезон в профессионалах, за свою карьеру он одержал 12 побед, в том числе на Классике Сан-Себастьяна, этапе Тур де Франс и Вуэльты Испании. Последние пять лет Галлопан выступал в команде AG2R. В команде Trek-Segafredo Тони Галлопан возьмёт на себя две задачи – помогать молодым гонщикам и бороться за результаты, когда представится шанс.

 

Тони Галлопан подписал контракт с велокомандой Trek-Segafredo

 

  Тони Галлопан: «Суперсчастлив. Очень приятно, что команда Trek-Segafredo в меня верит. Я уже знаю многих в команде, некоторых спортивных директоров, персонал и гонщиков. Для меня это не новая команда, потому что я выступал здесь в 2012 и 2013. Конечно, начну следующий сезон с огромной мотивацией. Мне очень не везло в прошлые два года, так что сначала хочу вернуться к своему лучшему уровню, снова найти настрой, чтобы бороться за победы. Последние два года были трудными, поэтому так рад, что эта команда в меня поверила. Уверен, что я смогу вернуться и бороться на крупнейших гонках.

 

  У меня будет непривычная для меня  роль дорожного капитана. Мне сейчас 33, у меня большой опыт, и следующий год станет 15-м в моей карьере профессионального велогонщика. Я поговорил с Лукой. В команде много талантливых молодых ребят, которым смогу помогать прогрессировать и развиваться».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды: «Тони – очень опытный гонщик с большим списком побед. Мы продолжаем делать упор на развитии молодых гонщиков, нам очень важно, чтобы в команде были такие опытные гонщики как Тони, которые помогут в развитии молодых, и рады подключиться к такой работе. Конечно, мы считаем, что он всё ещё может побеждать, он предельно мотивирован, вместе мы поможем ему вернуть напористость в борьбе за победы, которую он ищет. Приятно, что Тони возвращается в нашу команду».

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Теги к статье: Тони Галлопан Tony Gallopin Trek-Segafredo

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