Насэру Буанни грозит дисциплинарное наказание за опасный спринт

Насэр Буанни может быть строго наказан за опасный спринт на классике “Cholet-Pays de la Loire”-2021

30-летний французский спринтер команды Arkea-Samsic Насэр Буанни был лишён места на подиуме и дисквалифицирован по итогам классики “Cholet-Pays de la Loire”-2021 за то, что толкнул на барьеры 21-летнего британского спринтера команды Groupama-FDJ Джейка Стюарта (Jake Stewart). Но UCI требует применить к Насэру Буанни более серьёзное наказание, чем дисквалификация.

Джейк Стюарт после столкновение с Буанни удержался на велосипеде, а после гонки опубликовал в Твиттере видео с инцидентом и назвал Насэра Буанни «безмозглым».

Джейк Стюарт (Jake @jakey_stewart): «Эй, Насэр Буанни, хочу спросить, о чём ты думал….у тебя явно нет мозгов. Нелепость в том, что после финиша ты сказал мне, что у меня «нет уважения». Вот учебное видео о том, как выглядит «неуважение».

В понедельник Международный союз велосипедистов (UCI), комиссары которого дисквалифицировали Буанни, объявил, что отправил материалы по инциденту в Дисциплинарный комитет:

«UCI решительно осуждает опасное поведение велогонщика Насэра Буанни и требует назначить наказание соответствующее серьёзности его нарушения».