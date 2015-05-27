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Насэру Буанни грозит дисциплинарное наказание за опасный спринт

Насэр Буанни может быть строго наказан за опасный спринт на классике  “Cholet-Pays de la Loire”-2021

 

 

  30-летний французский спринтер команды Arkea-Samsic Насэр Буанни был лишён места на подиуме и дисквалифицирован по итогам классики “Cholet-Pays de la Loire”-2021 за то, что толкнул на барьеры 21-летнего британского спринтера команды Groupama-FDJ Джейка Стюарта (Jake Stewart). Но UCI требует применить к Насэру Буанни более серьёзное наказание, чем дисквалификация.

 

Насэр Буанни может быть строго наказан за опасный спринт на классике “Cholet-Pays de la Loire”-2021

 

Насэр Буанни может быть строго наказан за опасный спринт на классике “Cholet-Pays de la Loire”-2021

 

Насэр Буанни может быть строго наказан за опасный спринт на классике “Cholet-Pays de la Loire”-2021

 

 

Джейк Стюарт после столкновение с Буанни удержался на велосипеде, а после гонки опубликовал в  Твиттере видео с инцидентом и назвал Насэра Буанни «безмозглым».

 

  Джейк Стюарт (Jake @jakey_stewart): «Эй, Насэр Буанни, хочу спросить, о чём ты думал….у тебя явно нет мозгов. Нелепость в том, что после финиша ты сказал мне, что у меня «нет уважения». Вот учебное видео о том, как выглядит «неуважение».

 

  В понедельник Международный союз велосипедистов (UCI), комиссары которого дисквалифицировали Буанни, объявил, что отправил материалы по инциденту в Дисциплинарный комитет:

 

  «UCI решительно осуждает опасное поведение велогонщика Насэра Буанни и требует назначить наказание соответствующее серьёзности его нарушения».

 

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Теги к статье: Насэр Буанни Nacer Bouhanni Arkea Samsic Cholet-Pays de la Loire

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 20.06.2019

    Он крайне неуравновешенный товарищ, таких жизнь ничему не учит)

  2. Имя: Константин

    Костя К

    Сегодня, 19:35 | Регистрация: 27.05.2015

    Выдать ему пару месяцев дисквала. И сам отдохнет и окружающим спокойнее будет.

  3. close2you

    Сегодня, 20:48 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Костя К
    Выдать ему пару месяцев дисквала. И сам отдохнет и окружающим спокойнее будет.
    У него уже не будет контракта на 22 год. Так что его судьба в дисквал отправит

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