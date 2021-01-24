Новый шаг для велоиндустрии — “Велокульт 2021”.

Организаторы “Мотовесны” анонсируют новый проект

Новый шаг для велоиндустрии — “Велокульт 2021”.

2-4 апреля в Москве на территории ЦВК “Экспоцентр” состоится выставка «Велокульт». Цель выставки — развитие индустрии, популяризация и привлечение внимания широкой аудитории к велоспорту и велокультуре в России.

«Велокульт» — проект, аналогов которому еще не было на территории нашей страны. Представители мира велосипедов соберутся в одном месте, чтобы продемонстрировать лучшее, что есть в индустрии. Гостей ждут выставочная экспозиция, спортивное шоу и насыщенная деловая программа!

Выставочная экспозиция

Под крышей центрального выставочного комплекса производители представят новейшие модели велосипедов, самокатов, гироскутеров, электротранспорта, а также запчасти, тюнинг и дополнительное оборудование, товары спортивной медицины, велотренажеры, экипировку и товары для активного отдыха.

Гости увидят оригинальные кастом-разработки от признанных мастеров своего дела и амбициозных энтузиастов. Все любители истории смогут познакомиться с уникальными ретро-моделями велосипедов, часть из которых широкая аудитория увидит впервые.

Спортивное шоу

На специальной площадке профессиональные спортсмены покажут свое мастерство: яркое шоу с крутыми трюками, состязания и тест-драйвы — все это ждет гостей “Велокульта”.

Деловая программа

На главной сцене пройдут выступления именитых спикеров, путешественников, конструкторов, которые поделятся своим опытом и откроют для всех желающий удивительный мир велокультуры и индивидуального транспорта.

Новый шаг для велоиндустрии — “Велокульт 2021”.

Организацией мероприятия “Велокульт 2021” занимается команда профессионалов, на счету которых такие проекты, как: международная выставка “Мотовесна”, фестиваль скорости “Байкальская миля”, мероприятие “Поехали”, выставка вездеходной техники “Вездеходер”, “Моторспорт Экспо” и чемпионат по шоссейно-кольцевым гонкам RSBK.

Сайт “Велокульт 2021”: https://velocultexpo.ru/