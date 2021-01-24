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Новый шаг для велоиндустрии — “Велокульт 2021”

Новый шаг для велоиндустрии — “Велокульт 2021”.

Организаторы “Мотовесны” анонсируют новый проект

 

Новый шаг для велоиндустрии &mdash; &ldquo;Велокульт 2021&rdquo;.Новый шаг для велоиндустрии &mdash; &ldquo;Велокульт 2021&rdquo;.

 

 

2-4 апреля в Москве на территории ЦВК “Экспоцентр” состоится выставка «Велокульт». Цель выставки — развитие индустрии, популяризация и привлечение внимания широкой аудитории к велоспорту и велокультуре в России.

 

 

«Велокульт» проект, аналогов которому еще не было на территории нашей страны. Представители мира велосипедов соберутся в одном месте, чтобы  продемонстрировать лучшее, что есть в индустрии. Гостей ждут выставочная экспозиция, спортивное шоу и насыщенная деловая программа!

 

Выставочная экспозиция

 

  Под крышей центрального выставочного комплекса производители представят новейшие модели велосипедов, самокатов, гироскутеров, электротранспорта, а также запчасти, тюнинг и дополнительное оборудование, товары спортивной медицины, велотренажеры, экипировку и товары для активного отдыха.

 

  Гости увидят оригинальные кастом-разработки от признанных мастеров своего дела и амбициозных энтузиастов. Все любители истории смогут познакомиться с уникальными ретро-моделями велосипедов, часть из которых широкая аудитория увидит впервые.

 

Спортивное шоу

 

На специальной площадке профессиональные спортсмены покажут свое мастерство: яркое шоу с крутыми трюками, состязания и тест-драйвы — все это ждет гостей “Велокульта”.

 

Деловая программа

 

На главной сцене пройдут выступления именитых спикеров, путешественников, конструкторов, которые поделятся своим опытом и откроют для всех желающий удивительный мир велокультуры и индивидуального транспорта.

 

 

Новый шаг для велоиндустрии &mdash; &ldquo;Велокульт 2021&rdquo;.Новый шаг для велоиндустрии &mdash; &ldquo;Велокульт 2021&rdquo;.

 

 

 

Организацией мероприятия “Велокульт 2021” занимается команда профессионалов, на счету которых такие проекты, как: международная выставка “Мотовесна”, фестиваль скорости “Байкальская миля”, мероприятие “Поехали”, выставка вездеходной техники “Вездеходер”, “Моторспорт Экспо” и чемпионат по шоссейно-кольцевым гонкам RSBK.

 

Сайт “Велокульт 2021”: https://velocultexpo.ru/

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Теги к статье: Велокульт 2021

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Комментарии

  • Александра
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (3)
    Александра-Фото
    Это хорошие новости!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Как хорошо)))
  • Adriano
    Патрик Лефевр о приходе Марка ... (3)
    Adriano-Фото

    Вот приятно читать очень пргматичный подход в интревью Лефера. А не все эти сюси-пуси от других пресс менеджеров команд "что они так рады видеть чемпиона,что он принесет опыт молодым гонщикам и сам еще заберет кучу подиумов и остальное бла-бла-бла" Тут все четко-ищи бабло для места в команде и не летай в облаках.

  • dafik
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    dafik-Фото
    Насколько известно в последние годы у Лефевра проблемы с финансированием. Алмейда гран-тур не выйграет, и если арабы предлагают хорошую сумму, то почему бы не подзаработать?
  • Evergreen
    Серхио Энао, Лассе Норман Ханс ... (2)
    Evergreen-Фото

    Энао был очень силен лет 5 назад в составе паровоза Скай, на недельках хорошо себя проявлял. Хороший добротный гонец был, но тот факт что его отпустили из Эмиратов, где именно такие горные тягачи под Погачара нужны, говорит о том, что Серхио закончился как значимая сила. В Кубеку скорее всего взяли дядькой за молодыми смотреть.

  • Earl57
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (7)
    Earl57-Фото
    Тэо с Карти и будут моторить. Два вождя - Томас и Саймон, и два "индейца".
  • AvA
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (7)
    AvA-Фото

    Я не видел профиль олимпийской трассы, но практически уверен, что четверых "чистых" горняков врядли возьмут. Моторить-то кто-то должен??

    А там, кто его знает....

  • velodoctor
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (18)
    velodoctor-Фото
    Ну когда молодые гонщики из не совсем велосипедных стран не находят контрактов, виноваты отчасти и такие медийные старички, Кэв не способен победить уже, я уверен. Польза только спонсорам.
  • Earl57
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (7)
    Earl57-Фото

    На разделку у бриттов главный претендент Томас. Он и на групповую претендент. У них нет того, кто только раздельщик.
    А кандидатура Даусетта будет в любом случае рассматриваться после Саймона, Герайнта Томаса, Тома Пидкока. А также после Адама Йейтса, Тэо Геогеган Харта и Хью Карти.

    Квота на разделку у Великобритании 2 человека. Значит Томас и возможно Фрум. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Диего Камарго – новый велогонщ ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Отличная новость ювентуд на одной ступени с валеДаоста и Лавенир, действительно сильная гонка

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