Велокоманде BORA – hansgrohe запретили стартовать на Гент-Вевельгем-2021

Велокоманда BORA – hansgrohe не выйдет на старт Гент-Вевельгем-2021

После того, как Международный союз велосипедистов (UCI) и организаторы классики Гент-Вевельгем-2021 собирались разрешить велокоманде Bora-hansgrohe участвовать в классике, врач классики E3, отвечающий за безопасность в условиях Covid-19, обязал 2/3 команды остаться на недельном карантине.

Решение об отстранении команды Bora-hansgrohe прокомментировал исполнительный директор Фламандских классик (Flanders Classics CEO) Томас ван дер Спигель (Thomas Van Den Spiegel): «17 человек из Bora отмечены как люди, контакт с которыми представляет высокий риск. Мы мало что можем сделать, пока они на карантине. Вчера нас проинформировали о ситуации. Этим утром нам не оставалось другого выхода, кроме как сообщить команде, что она не допущена на старт».



В Твиттере Ван дер Спигель подчеркнул, что решение о недопущении команды на старт находилось вне компетенции организаторов: «У нас нет власти пересматривать правила продолжающегося карантина. Не в наших силах судить, правильно ли поместили команду на карантин или нет».

В пресс-релизе команда Bora-hansgrohe выразила недоумение по поводу критериев попадания на карантин.

Ральф Денк, генеральный менеджер велокоманды Bora-hansgrohe: «Я очень разочарован и зол. Врач общей практики из региона имеет право запретить всей команде участвовать в одной из крупнейших велогонок мира. У нас есть положительный результат на корону у Уоллса. С ним контактировал его товарищ по команде и физиотерапевт. Абсолютно понятно, что они должны быть изолированы и помещены на карантин.

Однако у нас есть и другие велогонщики, персонал. Некоторых из наших гонщиков и членов персонала также обязали оставаться на карантине, но только некоторым. Кто выбирал, кому оставаться на карантине, по каким причинам сделан выбор, непонятно. Кажется, что их выбрали случайно. Если честно, я не понимаю, почему другие команды допущены к гонке после подобных случаев.

Прошлым вечером мы сделали всё, что могли, но врач больше не отвечает нам. Было бы хорошо, по меньшей мере, понять, как он принимал решение. Нас тестируют каждый день, и все без исключения тесты отрицательные.

Часть команды находится на карантине до 1 апреля. Это означает, что мы не сможем стартовать и на классике Dwars Door Vlaanderen».