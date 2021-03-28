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Велокоманде BORA – hansgrohe запретили стартовать на Гент-Вевельгем-2021

Велокоманда BORA – hansgrohe не выйдет на старт Гент-Вевельгем-2021

 

Велокоманде BORA – hansgrohe запретили стартовать на Гент-Вевельгем-2021

 

  После того, как Международный союз велосипедистов (UCI) и организаторы классики Гент-Вевельгем-2021 собирались разрешить велокоманде Bora-hansgrohe участвовать в классике, врач классики E3, отвечающий за безопасность в условиях Covid-19, обязал 2/3 команды остаться на недельном карантине.

 

  Решение об отстранении команды Bora-hansgrohe прокомментировал исполнительный директор Фламандских классик (Flanders Classics CEO) Томас ван дер Спигель (Thomas Van Den Spiegel): «17 человек из Bora отмечены как люди, контакт с которыми представляет высокий риск. Мы мало что можем сделать, пока они на карантине. Вчера нас проинформировали о ситуации. Этим утром нам не оставалось другого выхода, кроме как сообщить команде, что она не допущена на старт».

  В Твиттере Ван дер Спигель подчеркнул, что решение о недопущении команды на старт находилось вне компетенции организаторов: «У нас нет власти пересматривать правила продолжающегося карантина. Не в наших силах судить, правильно ли поместили команду на карантин или нет».

 

В пресс-релизе команда Bora-hansgrohe выразила недоумение по поводу критериев попадания на карантин.

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер велокоманды Bora-hansgrohe: «Я очень разочарован и зол. Врач общей практики из региона имеет право запретить всей команде участвовать в одной из крупнейших велогонок мира. У нас есть положительный результат на корону у Уоллса. С ним контактировал его товарищ по команде и физиотерапевт. Абсолютно понятно, что они должны быть изолированы и помещены на карантин.

 

  Однако у нас есть и другие велогонщики, персонал. Некоторых из наших гонщиков и членов персонала также обязали оставаться на карантине, но только некоторым. Кто выбирал, кому оставаться на карантине, по каким причинам сделан выбор, непонятно. Кажется, что их выбрали случайно. Если честно, я не понимаю, почему другие команды допущены к гонке после подобных случаев.

 

  Прошлым вечером мы сделали всё, что могли, но врач больше не отвечает нам. Было бы хорошо, по меньшей мере, понять, как он принимал решение. Нас тестируют каждый день, и все без исключения тесты отрицательные.

 

Часть команды находится на карантине до 1 апреля. Это означает, что мы не сможем стартовать и на классике Dwars Door Vlaanderen».

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Комментарии

  • close2you
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 7 (1)
    close2you-Фото
    Вот и трех главый инеос всех оставил позади
  • Ернат
    Якоб Фульсанг и Алексей Луценк ... (1)
    Ернат-Фото

    пора уже

  • Ice
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (8)
    Ice-Фото

    Не, ну одна победа вряд ли повлияет на мотивацию, так как решение о завершении карьеры принимается по целому рядок более глобальных причин, а не по результатам одного этапа. Если у вас все так просто в жизни, я вам по-доброму завидую) А по сути -  рабочая победа в нормальной борьбе, вокруг были отнюдь не статисты, тот же Импи может нормально дернуть на финише и не раз так делал. В целом, настроение и Сагана должно улучшиться, поидее он на пути к своей лучшей форме. Если чутье осталось при нем, может периодически что-то выигрывать. Может, рывок и притупился уже, хотя назвать его чистым спринтером даже в пору его расцвета было бы кощунственно, но профессионализм не пропьешь, и корона, к счатью, на это никак не влияет)))

  • velodoctor
    Велокоманда Trek-Segafredo сня ... (1)
    velodoctor-Фото

    У трека был звездный состав, действующий чемпион + победитель МСР недавний. 

  • EL-Fenomeno
    Каспер Асгрен – победитель кла ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Что вообще творят датчане в этом сезоне !? Причём на гонках разной категории и важности. Жду как минимум подиума от DANMARK на Гент-Вевельгем...может экс чемпион мира снова..,а что если Вальгрен в призах ?)

    К слову, странно что в заявке Квиков на ГВ есть Штыбар, Лампарт, Беннет, а Каспер Асгрина НЕТу( 

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (8)
    Николай Н.-Фото

    Эта победа Сагану очень нужна. Теперь у него есть мотивация для продолжения своей карьеры в спорте. А то было он начал думать о завершении.

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (8)
    Earl57-Фото

    Кто-то бы все равно выиграл, так почему не Саган? Чего ради дарить победу Импи или Молано, например. "Такая корова нужна самому"))

  • Серафим
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (8)
    Серафим-Фото

    Конкурентов особенных действительно не наблюдалось. Но для обретения былой уверенности и такая победа не помешает. Хотя Саган и сам все это понимает, после финиша принял победу спокойно, без лишнего экстаза.

  • Pi-man
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (8)
    Pi-man-Фото

    Радуясь победе Сагана, осторожно отмечу, что серьезных конкурентов в общем не было.

  • flugegeheimen
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (8)
    flugegeheimen-Фото
    Ура! Петя в деле

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