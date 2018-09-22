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Джулио Чикконе, Алекс Кирш и Уилл Кларк переходят в команду Trek-Segafredo

Джулио Чикконе, Алекс Кирш и Уилл Кларк подписали контракт с командой Trek-Segafredo

 

 

 23-летний итальянский гонщик Джулио Чикконе (Giulio Ciccone), 26-летний люксембургский гонщик Алекс Кирш (Alex Kirsch) и 33-летний австралийский гонщик Уилльям Кларк (Will Clarke) с 2019 года будут выступать в команде Trek-Segafredo, с которой подписали двухлетние контракты.

 

  Джулио Чикконе переходит в Trek-Segafredo после трёх лет выступления в проконтинентальной команде  Bardiani – CSF. В каждом сезоне Чикконе приносил команде победу - в 2016 стал победителем этапа Джиро д’Италия, в 2017 выиграл этап Тура Юты, в этом году стал победителем классики Giro dell'Appennino. Также Джулио Чикконе вошёл в топ-10 общего зачёта Тура Альп-2018, был призёром гонок PRO Ötztaler 5500  и Adriatica Ionica Race. В этом году на Джиро д’Италия Чикконе занял 2-е место в горной классификации.

 

 

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / DI MEO / ZENNARO

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Мало кто из гонщиков способен выиграть этап Джиро в первый год в профессионалах. С того момента мы начали следить за ним более пристально. Я рад, что мы смогли прийти к согласию с нынешней командой Джулио, которая дала ему возможность сделать следующий шаг в карьере. Джулио – талантливый горняк. Считаю, что он будет превосходным помощником для наших генеральщиков – Порта и Моллемы. Мы уверены в том, что в горах он окажет поддержку команде. Кроме того, ему только 23 года, он молод и ему есть куда прогрессировать».

 

  Джулио Чикконе: «Я катался и выступал на велосипеде с 8 лет. Когда в 2016 году стал профессионалом, был на седьмом небе от счастья. Это было всё, о чём я мечтал с тех пор, как проехал первую гонку. В  команде  Bardiani CSF я многому научился и очень благодарен за это. Сейчас чувствую, что готов подняться на уровень Мирового тура и очень этому рад. С нетерпением жду, когда начну выступать в команде Trek-Segafredo, благодарен за то, что в меня верят. Обещаю, что отдам все силы работе».

 

  Алекс Кирш в 2012 и 2013 годах выступал в континентальной команде Leopard – Trek, а также был стажёром Trek Factory Racing. Последние два сезона выступал в бельгийской проконтинентальной команде  WB Aqua Protect Veranclassic. Лучшими результатами люксембурского гонщика были два вторых места на этапах Тура Люксембурга, 2-е место на   Le Samyn, 3-е место в общем зачёте Тура Люксембурга-2016.

 

  Уилл Кларк выступал в команде Leopard Trek в 2011 году, последние два года является гонщиком  EF Education First-Drapac (Cannondale-Drapac). У австралийского гонщика 8 побед, в том числе этапы Тура Даун Андер, Herald Sun Tour, Тура Австрии и Вуэльты Португалии.

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Конечно, мы знаем Уилла и Алекса, они оба очень мощные гонщики. Мы уверены, что они будут ценными гонщиками команды, благодаря которым мы укрепим наше ядро команды на Классики. Уилл усилит состав для командной гонки на время, Алекс станет отличным помощником на классиках».

 

 

 

  Уилл Кларк: «Я получил великолепную возможность присоединиться к команде Trek-Segafredo, которой всегда восхищался. Leopard-Trek была моей первой профессиональной командой, с нетерпением жду, когда снова увижу знакомые лица. Я также очень рад, что буду выступать с Ричи Портом. Мы оба из северной Тасмании, в 2008 году выступали в одной команде Praties Team, когда он выиграл Тур Тасмании. Надеюсь помочь Ричи и остальным гонщикам команды в достижении побед на крупных гонках Мирового тура».

 

 

 

 

 

 Алекс Кирш: «С нетерпением жду дебюта в команде Мирового тура. В этой команде высокие амбиции в отношении классик, чему я очень рад. Сейчас я выступаю в бельгийской команде и хорошо узнал культуру и дороги Бельгии. Надеюсь, мой опыт и умения послужат команде. Конечно, моей целью будет помогать Джону Дегенкольбу, Ясперу Стейвену и Мадсу Педерсену в борьбе за победу на классиках. Уверен, что Trek-Segafredo, структура команды поможет мне прогрессировать и достичь более высокого уровня».

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Теги к статье: Джулио Чикконе Алекс Кирш Уилл Кларк Guilio Ciccone Alex Kirsch Will Clarke Trek-Segafredo

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Комментарии

  • DALMAT
    Трульс Корсет завершает профес ... (3)
    DALMAT-Фото

    На весенних классиках смотрелся неплохо 

  • Earl57
    Giro della Toscana - Memorial ... (4)
    Earl57-Фото

    Прикольнее было, как Москон и Барде пытались отвязаться от Поццовиво. На подъеме вроде скинули, он перешел на свой темп и на спуске спокойно догнал. Итальянский комментатор аж взвыл: "Грандиссимо профессионале!!!". На равнине сбросить его молодые уже не смогли. Так и доехали втроем до финиша. Спринтерского рывка у Поццовиво нет, поэтому он и не пытался, спокойно заехал третьим.

    Вообще Поццовиво хороший сезон проводит. Побед нет, но несколько "пьяццоменто", как говорят итальянцы. В том числе 3-е место на чемпионате Италии. 25 попаданий в топ-10.

  • Николай Н.
    Giro della Toscana - Memorial ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Хорошая гонка, хорошая подготовка к ЧМ. Многие просто потренировались, а кое-кто поборолся за победу.

  • close2you
    Giro della Toscana - Memorial ... (4)
    close2you-Фото
    Цитата: tim147
    Посмотрел заключительные 50 км гонки из любопытства - интересовало состояние Ланды, который вроде бы остается вне состава сборной Испании на ЧМ. Факт, что он далек от формы, при протяге Скай на последней горе Ланда вместе с оруженосцами сразу же выпал из пелотона и закончил гонку далеко сзади. так что в таком разобранном состоянии ему на сложнейшей трассе Инсбрука делать нечего. Что касается Москона, то он достойно завершил усилия команды, хотя справедливости ради следует отметить, что  заключительные 25 км ему пришлось ехать только вдвоем с Барде. Однако сегодня больше всего впечатлил мастер-класс колесничанья, который преподал Поццовиво двум коллегам по отрыву!
    Спасибо за краткое описание))
  • collega2011
    Протест команды Bora-Hansgrohe ... (16)
    collega2011-Фото

    Мне интересно фото.Если бы интервью брал один человек и один фотограф--чтобы делали все остальные??biggrinАвтоматом по интернету и интервью и фотки распространяются всем,кто в этом нуждается.И завалов бы не былоdash

    Говорит то он одно и тоже всем. Безработица....mosking

  • tim147
    Giro della Toscana - Memorial ... (4)
    tim147-Фото

    Посмотрел заключительные 50 км гонки из любопытства - интересовало состояние Ланды, который вроде бы остается вне состава сборной Испании на ЧМ. Факт, что он далек от формы, при протяге Скай на последней горе Ланда вместе с оруженосцами сразу же выпал из пелотона и закончил гонку далеко сзади. так что в таком разобранном состоянии ему на сложнейшей трассе Инсбрука делать нечего. Что касается Москона, то он достойно завершил усилия команды, хотя справедливости ради следует отметить, что  заключительные 25 км ему пришлось ехать только вдвоем с Барде. Однако сегодня больше всего впечатлил мастер-класс колесничанья, который преподал Поццовиво двум коллегам по отрыву!

  • gaaga777
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (15)
    gaaga777-Фото

    Цитата: opalex

    Не получилось только из-за просчетов спортивных менеджеров команды (могу и обосновать почему так, но потребуется много букв)

    не спорю, но походу там все просчитались. даже когда Ейтс выскочил как чертик из табакерки, не верили. сами австралийцы до конца не верили (смотрите комментарии руководства мичскоттов о 20-м этапе). Маса тоже никто всерьез не воспринимал до разделки - телега телегой.

    так, что на тот момент пара Кинтана-Лопес была намного актуальнее

  • opalex
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (15)
    opalex-Фото
    Не совсем корректно сравнивать гонки с разными условиями, но доля истины в вашем мнении есть.
    Лопес в этом году вполне мог выиграть Вуэльту, т.к. потенциально был сильнее любого из соперников.
    Не получилось только из-за просчетов спортивных менеджеров команды (могу и обосновать почему так, но потребуется много букв). А Лопес ещё не до конца уверен в себе, поэтому, на свою беду, слишком полагается на них.
  • paziz
    Протест команды Bora-Hansgrohe ... (16)
    paziz-Фото
    Где в итоге те кто поливали Петера?
  • RexDroid
    Трульс Корсет завершает профес ... (3)
    RexDroid-Фото
    вот так мне кажется должны заканчиваться выявления допинга теперь. скандалы в велоспорте больше ну никак не нужны. поймали - тихо и мирно заявляй о завершении карьеры в профессиональном велоспорте, подписывай соглашение о неразглашении и с вещами на выход. рад бы ошибаться, но о гонцах, завершивших карьеру будем теперь слышать чаще.

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
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