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Генеральный менеджер Trek-Segafredo: "Мы не стали бы собирать команду лишь для одного гонщика"

 Генеральный менеджер Trek-Segafredo: "Мы не стали бы собирать команду лишь для одного гонщика"

 

 Команда Trek-Segafredo благодаря солидным инвестициям титульного спонсора Segafredo смогла подписать контракт с одними из самых ярких гонщиков пелотона – Альберто Контадором и Джоном Дегенкольбом. Генеральный менеджер команды Лука Гуэрчилена убеждён, что двукратный победитель Тур де Франс, двукратный победитель Джиро д’Италия, трёхкратный победитель Вуэльты Испании Альберто Контадор сможет выиграть ещё один Гран-тур.

 

 Однако в разговоре с Cyclingnews генеральный менеджер Trek-Segafredo признался, что первоначально из-за итальянского спонсора Segafredo планировал привлечь в команду итальянского гонщика, победителя всех трёх Гран-туров Винченцо Нибали. По словам Гуэрчилены, Нибали выбрал команду Bahrain-Merida, не из-за денег, а потому, что получил возможность построить команду, где будет единоличным капитаном.

 

Генеральный менеджер Trek-Segafredo: "Мы не стали бы собирать команду лишь для одного гонщика"

 Photo (c) Trek-Segafredo

 

Лука Гуэрчилена о Винченцо Нибали

 

  «Наличие итальянского спонсора означает, что мы в первую очередь хотели подписать итальянского гонщика. Мы начали искать, кто из них доступен. И мы довольно близко подошли к подписанию контракта (с Винченцо Нибали). Присутствовали некоторые расхождения в цифрах, но не думаю, что это стало главной причиной его отказа.

  Если взглянуть, в какой команде он будет выступать, то понятно, что вся команда построена под него. А у нас свой состав. Конечно, хотя мы принимаем в команду гонщиков, приходящих со своей небольшой группой, мы не стали бы собирать команду лишь для него одного.

  Это лишь вопрос разных возможностей. В остальном, у нас свой стиль, мы подписали гонщиков, которые любят бросать вызов, едут гонку с эмоциями, вкладывают душу в выступление. Как тренер, я больше смотрю на показатели, но мне нравятся гонщики, которые способны предчувствовать ситуацию и атаковать в нужный момент. Поэтому мы заключили контракт с такими гонщиками как Дегенкольб, Пантано и Контадор».

 

Лука Гуэрчилена об Альберто Контадоре

 

  «Думаю, Альберто может выиграть Гран-тур. Я верю, что он достаточно силён, что обладает огромными способностями. Физически он ещё способен побеждать.

  Мы хотим создать для него спокойную обстановку, в которой он сможет готовиться к стартам, зная, что мы все его поддерживаем. Ему не придётся волноваться о чём-либо, он сможет просто сконцентрироваться на победе. Мы не можем знать, что произойдёт, потому что гонка есть гонка, на ней всегда надо сохранять концентрацию, многое может случиться. Но я считаю, что он может выиграть Тур де Франс».

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Теги к статье: Альберто Контадор Alberto Contador Trek-Segafredo

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 18:04 | Регистрация: 18.09.2014

    Мы хотим создать для него спокойную обстановку, в которой он сможет готовиться к стартам, зная, что мы все его поддерживаем. Ему не придётся волноваться о чём-либо, он сможет просто сконцентрироваться на победе. Мы не можем знать, что произойдёт, потому что гонка есть гонка, на ней всегда надо сохранять концентрацию, многое может случиться.

    Все эти фразочки из разных источников все больше заставляют думать, что Контадору у Тинкова было, мягко говоря, некомфортно.

    Надеюсь, что в Треке у Альберто откроется второе дыхание. И не потому что я думаю, что он в последние годы как-то сдал, для меня (как для болельщика) Джиро и Вуэльта куда боле интересные гонки, чем Тур. Но мне хотелось бы, чтобы он поколебал собственную неуверенность, которая, как мне кажется появилась за последние сезоны.

  2. Имя: Ольга

    Ольга

    Сегодня, 18:09 | Регистрация: 10.07.2012

    Желаю, Альберто удачи и победы на Туре, который я надеюсь, в этом сезоне ему покорится))

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Комментарии

  • VeloVelo
    Майки велосипедных команд на 2 ... (12)
    VeloVelo-Фото

    У Бахрейна зачетная форма. У трека тоже. И у Кати. А вот проконти, как всегда, заложники множества надписей на рубашках и штанах. 
    За этими надписями уже и саму форму не разглядишь.



    Драпак - ужос.

  • DALMAT
    Команды Мирового Тура 2017: As ... (7)
    DALMAT-Фото
    А мне кажется больше похожи Гатто и Катальдо
  • Ольга
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (2)
    Ольга-Фото

    Желаю, Альберто удачи и победы на Туре, который я надеюсь, в этом сезоне ему покорится))

  • Александра
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (2)
    Александра-Фото

    Мы хотим создать для него спокойную обстановку, в которой он сможет готовиться к стартам, зная, что мы все его поддерживаем. Ему не придётся волноваться о чём-либо, он сможет просто сконцентрироваться на победе. Мы не можем знать, что произойдёт, потому что гонка есть гонка, на ней всегда надо сохранять концентрацию, многое может случиться.

    Все эти фразочки из разных источников все больше заставляют думать, что Контадору у Тинкова было, мягко говоря, некомфортно.

    Надеюсь, что в Треке у Альберто откроется второе дыхание. И не потому что я думаю, что он в последние годы как-то сдал, для меня (как для болельщика) Джиро и Вуэльта куда боле интересные гонки, чем Тур. Но мне хотелось бы, чтобы он поколебал собственную неуверенность, которая, как мне кажется появилась за последние сезоны.

  • ktilp-12
    Команды Мирового Тура 2017: As ... (7)
    ktilp-12-Фото

    По моему уж очень похожи как два брата Мозер с Катальдо.

  • velodoctor
    Майки велосипедных команд на 2 ... (12)
    velodoctor-Фото

    Катюшина чемпионская майка очень нравится, лучшая форма за все годы. Ну и Кочетков очень презентабельно в ней смотрится, это еще больше усиливает впечатление.  Астана пока не понятно. 

  • AAA
    Команды Мирового Тура 2017: As ... (7)
    AAA-Фото
    http://astanafans.com/dmitrij-sedun-ya-nastoyashhij-muzhchina.html
  • Cristal
    Команды Мирового Тура 2017: As ... (7)
    Cristal-Фото

    archi

    Вы ошибаетесь, он родился в Мерке, а это село/аул находится в Джамбульской /Жамбылской области Республики Казахстан.

  • archi
    Команды Мирового Тура 2017: As ... (7)
    archi-Фото

    Цитата: AAA
    С каких пор Седун - Россия?
    С самого начала, то бишь с рождения

  • EL-Fenomeno
    Майки велосипедных команд на 2 ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Плюсану за то, что из лучших что были в 2016 худшей (из всех, пожалуй) стала в Эттиксов (за Бору промолчу)

    Астана, Лотто-Джамбо, Скай и Орика (которая напоминает теперь Мовистар) эти все нра теперь больше всех.

    Не соглашусь что Бахрейн-Мерида фуфел, яркая, красивая, будет весьма заметна в пелотоне.

    Ну и не понимаю, даже не узнаю ТРЕК в такой "кислотной" по цвету форме (прям Кэнондйл сверху), вернули бы цвета РадиоШэк (был бы здорово).

     

    P.S.

    Мне всегда нравилась "покойная" Эускатель, так что из ПроКонти ССС (и яркая Вини Фантини) самое то

     

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4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
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