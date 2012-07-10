Генеральный менеджер Trek-Segafredo: "Мы не стали бы собирать команду лишь для одного гонщика"

Команда Trek-Segafredo благодаря солидным инвестициям титульного спонсора Segafredo смогла подписать контракт с одними из самых ярких гонщиков пелотона – Альберто Контадором и Джоном Дегенкольбом. Генеральный менеджер команды Лука Гуэрчилена убеждён, что двукратный победитель Тур де Франс, двукратный победитель Джиро д’Италия, трёхкратный победитель Вуэльты Испании Альберто Контадор сможет выиграть ещё один Гран-тур.

Однако в разговоре с Cyclingnews генеральный менеджер Trek-Segafredo признался, что первоначально из-за итальянского спонсора Segafredo планировал привлечь в команду итальянского гонщика, победителя всех трёх Гран-туров Винченцо Нибали. По словам Гуэрчилены, Нибали выбрал команду Bahrain-Merida, не из-за денег, а потому, что получил возможность построить команду, где будет единоличным капитаном.

Photo (c) Trek-Segafredo

Лука Гуэрчилена о Винченцо Нибали

«Наличие итальянского спонсора означает, что мы в первую очередь хотели подписать итальянского гонщика. Мы начали искать, кто из них доступен. И мы довольно близко подошли к подписанию контракта (с Винченцо Нибали). Присутствовали некоторые расхождения в цифрах, но не думаю, что это стало главной причиной его отказа.

Если взглянуть, в какой команде он будет выступать, то понятно, что вся команда построена под него. А у нас свой состав. Конечно, хотя мы принимаем в команду гонщиков, приходящих со своей небольшой группой, мы не стали бы собирать команду лишь для него одного.

Это лишь вопрос разных возможностей. В остальном, у нас свой стиль, мы подписали гонщиков, которые любят бросать вызов, едут гонку с эмоциями, вкладывают душу в выступление. Как тренер, я больше смотрю на показатели, но мне нравятся гонщики, которые способны предчувствовать ситуацию и атаковать в нужный момент. Поэтому мы заключили контракт с такими гонщиками как Дегенкольб, Пантано и Контадор».

Лука Гуэрчилена об Альберто Контадоре

«Думаю, Альберто может выиграть Гран-тур. Я верю, что он достаточно силён, что обладает огромными способностями. Физически он ещё способен побеждать.

Мы хотим создать для него спокойную обстановку, в которой он сможет готовиться к стартам, зная, что мы все его поддерживаем. Ему не придётся волноваться о чём-либо, он сможет просто сконцентрироваться на победе. Мы не можем знать, что произойдёт, потому что гонка есть гонка, на ней всегда надо сохранять концентрацию, многое может случиться. Но я считаю, что он может выиграть Тур де Франс».