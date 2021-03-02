Патрик Лефевр: "Волки изолируют добычу, в велогонках мы должны действовать так же"

Патрик Лефевр подвёл итоги первых бельгийских классик сезона 2021 года

Велокоманда Deceuninck-Quick Step одержала две победы на первых бельгийских классиках сезона. Давиде Баллерини стал победителем классики Мирового тура «Омлоп Хет Ниусблад» - 2021, а Андреа Баджиоли выиграл классику категории 1.Pro Royal Bernard Drome-2021. Генеральный менеджер команды Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) на пресс-конференции подвёл итоги открывающего уик-энда. Он сказал, что доволен командой и не считает необходимым менять тактику из-за появления новых сильных молодых соперников.

Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team / © Wout Beel

Sporza и VeloNews цитируют слова Патрика Лефевра:

«Не люблю сравнивать поколения. Канчеллара это Канчеллара, Боонен – это Боонен. Теперь у нас следующее поколение. Разве у нас в команде выступает Ваут ван Арт? Нет. Ван дер Пул? Нет. У нас есть Алафилипп и несколько лейтенантов. Очень сильных гонщиков не так много. Как вы видели, на брусчатке в субботу мы всё-таки выиграли. Мы должны ехать гонку как «волки».

Те, кто со мной знакомы, знают, что мне нравится побеждать, но для меня не менее важно, как побеждать.

В субботу на «Омлоп» мы вели гонку очень агрессивно. Наш чемпион мира Жулиан очень решительно настроен на бельгийских дорогах, и он провёл самоубийственную атаку. Несмотря на два падения (Штыбара и Лампарта) мы выиграли общими усилиями команды. Благодаря развозу Асгрена и Сенешаля мы выиграли «Омлоп Хет Ниусблад» с Баллерини. Мы очень довольны.

В воскресенье было немного по-другому. Мы видели атакующего Матье ван дер Пула, которому почти удалось выиграть. Думаю, если бы Каспер Асгрен не закрыл просвет за 3 км, может, ван дер Пул победил бы в гонке. Мы не та команда, которая не даёт побеждать другим. Мы сами хотим выигрывать. Я смотрел две гонки по двум разным экранам.

На «Дром классик» наш 21-летний талант Андреа Баджиоли фантастически проехал гонку и одержал победу.

У нас сильный состав и на завтрашнюю классику «Le Samyn». Марк Кэвендиш поедет её впервые за 14 лет. И у нас есть Сенешаль, который хорошо знает гонку и побеждал на ней (в 2019 году). И другие гонщики очень мотивированы.

Мы должны сохранять дух «Волчьей стаи». Как волки разбираются со своей добычей? Они её изолируют. Мы должны попытаться сделать это в ближайшие месяцы (с Матье ван дер Пулом и Ваутом ван Артом)».