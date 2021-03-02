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Патрик Лефевр: "Волки изолируют добычу, в велогонках мы должны действовать так же"

Патрик Лефевр подвёл итоги первых бельгийских классик сезона 2021 года

 

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step одержала две победы на первых бельгийских классиках сезона. Давиде Баллерини стал победителем классики Мирового тура «Омлоп Хет Ниусблад» - 2021, а Андреа Баджиоли выиграл классику категории 1.Pro Royal Bernard Drome-2021. Генеральный менеджер команды Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) на пресс-конференции подвёл итоги открывающего уик-энда. Он сказал, что доволен командой и не считает необходимым менять тактику из-за появления новых сильных молодых соперников.

 

Патрик Лефевр подвёл итоги первых бельгийских классик сезона 2021 года

Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team / © Wout Beel

 

  Sporza и VeloNews цитируют слова Патрика Лефевра:

 

  «Не люблю сравнивать поколения. Канчеллара это Канчеллара, Боонен – это Боонен. Теперь у нас следующее поколение. Разве у нас в команде выступает Ваут ван Арт? Нет. Ван дер Пул? Нет. У нас есть Алафилипп и несколько лейтенантов. Очень сильных гонщиков не так много. Как вы видели, на брусчатке в субботу мы всё-таки выиграли. Мы должны ехать гонку как «волки».

 

  Те, кто со мной знакомы, знают, что мне нравится побеждать, но для меня не менее важно, как побеждать.

 

  В субботу на «Омлоп» мы вели гонку очень агрессивно. Наш чемпион мира Жулиан очень решительно настроен на бельгийских дорогах, и он провёл самоубийственную атаку. Несмотря на два падения (Штыбара и Лампарта) мы выиграли общими усилиями команды. Благодаря развозу Асгрена и Сенешаля мы выиграли «Омлоп Хет Ниусблад» с Баллерини. Мы очень довольны.

 

  В воскресенье было немного по-другому. Мы видели атакующего Матье ван дер Пула, которому почти удалось выиграть. Думаю, если бы Каспер Асгрен не закрыл просвет за 3 км, может, ван дер Пул победил бы в гонке. Мы не та команда, которая не даёт побеждать другим. Мы сами хотим выигрывать. Я смотрел две гонки по двум разным экранам.

 

  На «Дром классик» наш 21-летний талант Андреа Баджиоли фантастически проехал гонку и одержал победу.

 

  У нас сильный состав и на завтрашнюю классику «Le Samyn». Марк Кэвендиш поедет её впервые за 14 лет. И у нас есть Сенешаль, который хорошо знает гонку и побеждал на ней (в 2019 году). И другие гонщики очень мотивированы.

 

  Мы должны сохранять дух «Волчьей стаи». Как волки разбираются со своей добычей? Они её изолируют. Мы должны попытаться сделать это в ближайшие месяцы (с Матье ван дер Пулом и Ваутом ван Артом)».

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • uran
    Ремко Эвенепул и Ваут ван Арт ... (1)
    uran-Фото
    Вот это поворот. Прирожденные раздельщики.
  • Sezar
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (3)
    Sezar-Фото

    Баджиоли - это не все. Это еще один классический талант нового поколения.

  • Shalam s Urala
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (25)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    По словам самого Пидкока в ответ на вопрос Салима Макеева его реальный рост 171 см
    видать он на каждый такой вопрос отвечает по-разному. вместо комплексов - тролит, молоток )

  • EL-Fenomeno
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (25)
    EL-Fenomeno-Фото

    Во как Дания может: тогда Каспер, сейчас Мадс; считаю, что Педерсен обновился (какг бэ) после того как отдал майку ЧМ.

    Трентин снова близко, но снова без подиума, как и МВДП, а ведь мог молодой. Зато другого молодого с первой "бронзой" среди шоссейной элиты.

  • AvA
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (25)
    AvA-Фото
    спасибо!
    и классный следующий комментарий от спорт.агента))
  • rude_rider
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (25)
    rude_rider-Фото
    Кароче он растет.
  • Earl57
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (25)
    Earl57-Фото

    Цитата: AvA
    возможно, не слышал и не видел этого интервью
    на офф.сайте ineosgrenadiers также указано Height 1.57M

    https://twitter.com/GosuSM/status/1346865684236611587

  • close2you
    Мадс Педерсен, Матье ван дер П ... (4)
    close2you-Фото
    Цитата: Evergreen
    А сколько было возмущений и нытья полтора года назад, когда Мадс выиграл ЧМ. Парень делами доказывает, что он не случайный человек в большом велоспорте. Уже сейчас у него есть потенциал взять любой из монументов, дальше будет больше. Давно слежу за ним, очень импонирует его подход к работе.
    Мне довелось с ним и МВДП ехать мир по юниорам в 2013. Пацаны - вообще ребята ))
  • AvA
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (25)
    AvA-Фото

    возможно, не слышал и не видел этого интервью

    на офф.сайте ineosgrenadiers также указано Height 1.57M

  • Evergreen
    Мадс Педерсен, Матье ван дер П ... (4)
    Evergreen-Фото
    А сколько было возмущений и нытья полтора года назад, когда Мадс выиграл ЧМ. Парень делами доказывает, что он не случайный человек в большом велоспорте. Уже сейчас у него есть потенциал взять любой из монументов, дальше будет больше. Давно слежу за ним, очень импонирует его подход к работе.

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