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Алекс Аранбуру присоединяется к команде «Астана»

Алекс Аранбуру присоединяется к команде «Астана»

Талантливый испанский гонщик Алекс Аранбуру присодинится к команде Мирового Тура «Астана» в сезоне 2020 года. Соглашение между командой и гонщиком рассчитано на два следующих года (2020 и 2021). 

 


 

Я считаю, что «Астана» - одна из лучших команд в мире, и я очень счастлив присоединиться к этому замечательному проекту на следующие два сезона! Команда все время демонстрирует, что умеет развивать гонщиков, помогает им делать следующие шаги в карьере, и я очень рад, что смогу сделать свой большой шаг в Мировой Тур в составе «Астаны! С нетерпением жду начала нового сезона и надеюсь, что смогу продемонстрировать весь свой потенциал в этой команде, - рассказал Алекс Аранбуру.

 

Алекс Аранбуру, 23 года, в текущем сезоне выступает за испанскую про-континентальную команду Caja Rural-Seguros RGA. На «Вуэльте Испании», которая завершается в этот уик-энд в Мадриде, Аранбуру стал одним из самых активных гонщиков, добившись двух вторых мест на различных этапах. В целом, Аранбуру отлично зарекомендовал себя в однодневных гонках, но, он добивается высоких результатов и в многодневках. Несмотря на молодость, на счету спортсмена уже ряд серьезных результатов. Так, в этом сезоне он выигрывал этапы на «Вуэльте Бургоса» и «Вуэльте Мадрида». В 2018 он победил на «Туре Гечо» и стал 5-м в общем зачете «Тура Норвегии».

 

- Алекс Аранбуру – интересный гонщик, который может хорошо выступать практически в любых гонках. У него хороший спринт, он отлично себя чувствует на холмистых и даже горных этапах. У него есть несколько весомых результатов на про-континентальном уровне, так что будет любопытно понаблюдать за его прогрессом на уровне Мирового Тура в нашей команде. Думаю, что Аранбуру усилит наш состав и на многодневках, и на Гранд-турах. Он впечатлил нас на «Вуэльте» в этом году, так что я жду от него большего в следующих сезонах, - рассказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны».

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

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Теги к статье: Алекс Аранбуру Astana Pro Team Александр Винокуров трансферы

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  1. Бакеша

    Вчера, 11:44 | Регистрация: 1.02.2018

    Вот это думается нормальное приобритение... а то ушли сильние, остались Лопес, Фулсан и да Луценко

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 13:51 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот вам и ответ на уход Бильбао. Такие гонцы только радуют. Ждем следующего ..Оскара Родригеса.

    Вся жизнь это гонка.

  3. ssgxpam

    Вчера, 18:39 | Регистрация: 18.05.2019

    Мне кажется он лучше чем Бильбао

  4. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 23:16 | Регистрация: 20.06.2019

    Хороший, очень даже. Обратил на него внимание в этом году.

  5. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 03:58 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Astanaforever
    Вот вам и ответ на уход Бильбао. Такие гонцы только радуют. Ждем следующего ..Оскара Родригеса.
    Какой же это ответ, Бильбао в топ-10 ГТ заезжает и берет победы на этапах ворлд тура.

  6. Имя: Дакиш

    AstanaTopKZ

    Сегодня, 07:50 | Регистрация: 30.08.2019

    Следующий Оскар)

    Цитата: Student
    Цитата: Astanaforever
    Вот вам и ответ на уход Бильбао. Такие гонцы только радуют. Ждем следующего ..Оскара Родригеса.
    Какой же это ответ, Бильбао в топ-10 ГТ заезжает и берет победы на этапах ворлд тура.
    Кем был Бильбао до прихода в Астану?? Обычным подающим надежды гонщиком. Астана умеет работать с молодежью.

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Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • sixpack
    Гран-при Квебека-2019. Результ ... (5)
    sixpack-Фото

    Петя был готов работать с Ж.А., но ГВА уперся рогом, и в итоге их группе пришел полный Мэтьюз. Но Петя силен в брани, готов к ЧМ. 

     

    Кстати, Ремко Квики использовыали в качестве замыкающего всю гонку. В подготовке атаки Ж.А. он замечен не был

  • Серафим
    Гран-при Квебека-2019. Результ ... (5)
    Серафим-Фото

    Очередные переглядки привели к очередной подаренной победе. Как будто специально дожидались именно Мэтьюза.

  • sixpack
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    sixpack-Фото

    Цитата: Адриен
    Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...

    все эти "заранее договариваться" - для управителей вселенной с дивана, которые все могут заранее предвидеть и контролировать. реальная ситуация каждый раз немного разная, понятия у каждого свои, негласные договеренности никто не мешает трактовать чуток по-разному. И поскольку они не в рамках правил УСИ, наказать за них формально нельзя, в темном углу спортдирам Мувиков рыло начистить.

     

    Решение УСИ как раз спортивное. Должна ли УСИ решать по-понятиям - другой вопрос. Когда одновременно по законам и понятиям одни и те же люди решают - это конфликт интересов.

    Цитата: Серафим
     Поступки не очень этичные - что приказания Ариетты убегать от завала, что угроза инспекторов UCI насчет подвоза гонщиков.

    не назвал бы решение УСИ неэтичным, но оно проблемное, конечно. Не должна УСИ одновременно решать по законам и по понятиям. 

    Цитата: Серафим
    Запускать секундомер, после отъезда группы останавливать и отнимать это время от итогового.

    Лишь частично решает проблему, ибо все равно группа разбивается. Кроме того, создается поле для манипуляций. Представьте эшелоны, Роглич во втором. В третьем Мартин и сильнейшие раздельщики команды. Роглич падает "штоп не очень", присоединяется к третьему эшелону. Время вычитается. Нелегко такие штуки в правилах учесть

     

  • SportSpirit
    Реми Каванья – победитель 19 э ... (3)
    SportSpirit-Фото

    От души плюсану и за Каванью, и за веру команды в него! Кто постоянно пытается, тот обречен на достижение цели! Первый ГТ, а у него еще силы в ногах на 19-м этапе. Одно из открытий Вуэльты. 

  • Гонщик
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: veloliveuser
    напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
    а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
    Его величество случай , никто от этого не застрахован ,  а без риска победы не будет .

  • veloliveuser
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    veloliveuser-Фото
    напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
    а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
  • Mima
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    Mima-Фото
    Цитата: Адриен
    Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...
    Не будут они договариваться, тут деньги, спонсоры, обязательства. Это жёстко, но это так было уже много раз и каждый раз кто-то обижается.
  • Гонщик
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Гонщик
    сам упал или в силу обстоятельств

    а что такое "сам упал"? едет, едет, и вдуг - а дай-ка упаду! сам!...
    любое падение - в силу обстоятельств. притёрся, завалили, сбили, выбоина, маслянное пятно, песок, лёд, крутой вираж.. - за всё это отвечает лично гонщик. нянек нет. подождали - хорошо. нет - не плачь, сам дурак.
    вот бывают такие виражи, типа спирали закручивающейся. было как-то, ехал по Сербии (с г. Копаоник) - скорость высокая, вираж вроде читается, но вдруг начинает стремительно закручиваться, радиус всё меньше - и вот ты уже отчаянно тормозишь, и уже на встречной полосе.. норм, затормозил. благо на встречке никого не было, а то б попробовал своим лбом чью-то лобовуху.
    на том вираже памятник есть - члену сборной Югославии по велошоссе, Бонимир Бранкович (если не ошибаюсь). погиб он там (года не помню). мир праху.
    я потом вернулся - есть там знаки предупреждающие. но многие велосипедисты смотрят на них?
    Сам упал , эт когда чайник , изнально без большого опыта серпантина ,пытается на высокой скорости пройти связку поворотов по неправильной траектории , да ещё тормозит в повороте , что является делом неблагодарным , другое когда песок , либо ямка , масло , о которых ты не предполагал , к профи это конечно не относится , но некоторые порой удивляют .

  • veloliveuser
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (43)
    veloliveuser-Фото

    а мне показалось, что мувики не убегали (по их словам, они уже натягивали - до завала), а держали скорость ради укатывания соперников (за 50 км можно нагнать - даже в одиночку это делают) - чтобы те сами постепенно отваливали из-за ветра, ослабления.

     

    и еще напомню элементарную вещь:

    проблемы у соперников возникают вследствии твоей агрессивной езды - те начинают рисковать и не каждый справляется с ситуациями. Нибс - яркий представитель такой атаки. и он не виноват, что кто-то не может удержаться за ним.

    возможно, мувики в этот раз тоже применили эту тактику.

  • veloliveuser
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    veloliveuser-Фото
    добавлю штрих по авторитетному решале.
    как-то Конта прокололся (кажется, на тдф) и отставал - и никто не ждал его. а когда Шлек там же подъотстал (вроде бы из-за пролитого масла), то его однокомандник Канч притормозил пелотон.
    так что и тут субъективно.
    кто знает истинные мотивы действий? каждый заинтересован только в своем. ну а нам - переживать.

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Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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