Маттео Трентин получил травму на тренировке

Маттео Трентин из-за травмы вынужден на 10 дней отложить тренировки

Маттео Трентин, который с этого года является гонщиком австралийской команды Mitchelton-Scott (бывшая Orica-Scott), вынужден отказаться от велосипеда по меньшей мере на 10 дней. 28-летний итальянский гонщик упал во время тренировки неподалёку от своего дома в Монако. У гонщика диагностирован перелом правого пятого ребра и поверхностные повреждения.

Маттео Трентин: «В субботу я поехал тренироваться, приложить усилия на холмах и упал на спуске, въехал в каменную стену.

Когда увидел, что со мной всё более менее в порядке, решил попробовать вернуться домой на велосипеде, но через минуту понял, что что-то не в порядке, потому что мне было трудно дышать. Поэтому моя девушка забрала меня и повезла в больницу в Монако.

Сейчас я отдыхаю, мало что могу делать, но если я нахожусь в покое, то боль не слишком сильная. Должен поблагодарить Филиппа Жильбера и Амаэля Муанара, который тренировались вместе со мной и очень помогли».

Маттео Трентин стал вторым гонщиком команды Mitchelton-Scott, получившим травму в начале сезона. 7 января во время групповой гонки чемпионата Австралии упал Люк Дабридж (Luke Durbridge), который получил перелом правой ключицы и лёгкое сотрясение мозга. Дабриджу придётся пропустить Тур Даун Андер, но команда надеется, что он сможет восстановиться до начала весенних классик.