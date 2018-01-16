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Маттео Трентин получил травму на тренировке

Маттео Трентин из-за травмы вынужден на 10 дней отложить тренировки

 

   Маттео Трентин, который с этого года является гонщиком австралийской команды Mitchelton-Scott (бывшая Orica-Scott), вынужден отказаться от велосипеда по меньшей мере на 10 дней. 28-летний итальянский гонщик упал во время тренировки неподалёку от своего дома в Монако. У гонщика диагностирован перелом правого пятого ребра и поверхностные повреждения.

 

Маттео Трентин получил травму на тренировке

 

  Маттео Трентин: «В субботу я поехал тренироваться, приложить усилия на холмах и упал на спуске, въехал в каменную стену.

 

  Когда увидел, что со мной всё более менее в порядке, решил попробовать вернуться домой на велосипеде, но через минуту понял, что что-то не в порядке, потому что мне было трудно дышать. Поэтому моя девушка забрала меня и повезла  в больницу в Монако.

 

  Сейчас я отдыхаю, мало что могу делать, но если я нахожусь в покое, то боль не слишком сильная. Должен поблагодарить Филиппа Жильбера и Амаэля Муанара, который тренировались вместе со мной и очень помогли».

 

 

  Маттео Трентин стал вторым гонщиком команды Mitchelton-Scott, получившим травму в начале сезона. 7 января во время групповой гонки чемпионата Австралии упал Люк Дабридж (Luke Durbridge), который получил перелом правой ключицы и лёгкое сотрясение мозга. Дабриджу придётся пропустить Тур Даун Андер, но команда надеется, что он сможет восстановиться до начала весенних классик.

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Теги к статье: Маттео Трентин Mitchelton-Scott Matteo Trentin

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Том Дюмулин – самый дружелюбны ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    а то ж без энтой премии то никому не видно, что Том милаха-парень )

  • Адриен
    Доменико Поццовиво будет борот ... (19)
    Адриен-Фото
    Так ведь профессиональный спорт существует не сам по себе, а именно из-за болельщиков и для болельщиков.Это не физкультура... Есть ТОВАР, есть ПОТРЕБИТЕЛЬ. А, как известно, он то всегда прав. По вашему же выходит примерно так - если пришел в ресторан и тебе еда не понравилась - молчи в тряпочку, ведь готовить как шеф ты не умеешь, в поварском деле не разбираешься, обычный диванный едок... В том-то и дело, что и по телевизору и присутствуя непосредственно на соревновании болельщику почти всегда становятся очевидным и функциональное состояние спортсмена , и его возможности, и работа спортдиректоров... Ну а дальше уже дело вкуса, сколько людей столько и мнений.
  • VeloVelo
    Том Дюмулин – самый дружелюбны ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Очередная никчемная номинация. 

  • Гонщик
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (57)
    Гонщик-Фото

    Цитата: ktilp-12
     Чтобы не было никаких лазеек, надо запретить все лекарства от астмы, а недовольных отправить соревноваться к параолимпийцам, так можно всех астматиков в  "большом спорте" вылечить. Тогда не будет асматиков:  норвежских лыжников, теннисистов, велогонщиков и т.д.  Споров среди болельщков по данному вопросу тоже не будет.
    золотые слова , придумали понимаешь лазейку , реальный асматик давно бы умер от таких нагрузок и дорожной пыли .

  • Rokka
    Том Дюмулин – самый дружелюбны ... (3)
    Rokka-Фото
    Как можно не переживать и не симпатизировать Тому? Открытый, общительный, рушащий стереотипы о том, что на генерал годны только маленькие лёгкие горняки. Сравните с тем же Кинтаной, небо и земля. Молчаливый, угрюмый, не общительный, редко улыбающийся, в интервью говорит то что нужно команде. Поэтому именно за кого то прям хочется болеть, а за кого-то - нет.
  • Yuriy 17
    Кристиан Прюдомм о командах, п ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    "На всякого мудреца довольно простоты".

    Простоты на Прюдомма со товарищи хватает:

    - наворотили для ТдФ 18 такой маршрут, что самая вкусная конфетка, а это Дюмулин, справедливо отказался участвовать.

    - на ТдФ 17 сняли Сагана ни за что.

     

    За этот неадекват Прюдомма в отставку!

  • Ant
    Команды Мирового Тура 2018: As ... (8)
    Ant-Фото

    Алга Астана! Алга Казахстан!

    Всем болельщикам - приятных впечатлений! ;)

  • error
    Доменико Поццовиво будет борот ... (19)
    error-Фото
    Скай при необходимости создаст непобедимый поезд из абсолютно неизвестных гонцов, как создал за год-два его непбедимого предводителя.
  • sixpack
    Доменико Поццовиво будет борот ... (19)
    sixpack-Фото
    Участие Фрума в этом констексте обсуждать бессмысленно. Предполагается, что он есть, иначе поезду некого везти.

    Даже освободив место под Томаса (что не факт при всех гарантиях), горный состав Скай будет посильней, чем почти у любой другой команды. Плюс умение спланировать подготовку конкретно под Тур и грамотно разложить силы по дистанции. Здесь это офтоп, конечно, но при участии Фрума Скай все равно останется законодателями мод на Туре.
  • Shalam s Urala
    Кристиан Прюдомм о командах, п ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    любому директору tdf не позавидуешь

    и свои коммерческие дела должным образом обустроить, и маршрутом кому надо угодить (ну вдруг правда, что вокруг сплошь заговоры))), и, самое-самое, - разрулить неимоверные, разносторонние, тонкие (ну ещё-б) французские компетенции относительно "правильности" туровского старт-листа

    это примерно как умножить всех тутошных спецов на мильон и предоставить им все французские масс-медиа

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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