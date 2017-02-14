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Фернандо Гавирия - победитель 1-го этапа Вольты Альгарве-2017

  Фернандо Гавирия побеждает на 1-м этапе Вольты Альгарве-2017

 

 

  Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) на португальской многодневке Вольта Альгарве-2017 продолжил победную серию, начатую на аргентинском Туре Сан-Хуан.

 

1-й этап Вольты Альгарве-2017  завершился общим спринтом, где 22-летний колумбийский гонщик команды Quick-Step Floors опередил немецкого гонщика Андре Грайпеля (Lotto Soudal) и французского гонщика команды Cofidis Насэра Буанни.

 

  Товарищ Гавирии по команде Максимилиано Ричезе растянул пелотон на последнем километре, заставляя другие команды набрать скорость. Фернандо Гавирия открыл спринт за 170 м до финиша, не дав соперникам себя обойти. Он также возглавил общий зачёт гонки.

 

 

Фернандо Гавирия - победитель 1-го этапа Вольты Альгарве-2017

 Фернандо Гавирия - победитель 1-го этапа Вольты Альгарве-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Фернандо Гавирия: «Я очень счастлив, потому что только что вернулся из Колумбии, где очень хорошо поработал, что доказывает эта победа. Сегодня был королевский спринт, с самыми быстрыми гонщиками мира, боровшимися за победу. И выиграть у них приятно, особенно учитывая, как силён был ветер.

 Огромное спасибо команде, потому что они отработали идеально.

 

  Вчера заключил пари с Давиде Брамати, который пообещал, что если я выиграю здесь этап, то он даст мне зелёный свет на участие в национальном чемпионате, который пройдёт 26 февраля. Я рад, что благодаря этой победе выиграл у него спор и получил билет в Колумбию. Для меня было бы огромной гордостью хотя бы раз в карьере надеть майку чемпиона, надеюсь, это произойдёт в этом году».

 

 

Результаты 1-го этапа Вольты Альгарве-2017

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Вольта Альгарве Volta ao Algarve Европа-Тур

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