 Фернандо Гавирия - победитель 1-го этапа Вольты Альгарве-2017

Фернандо Гавирия побеждает на 1-м этапе Вольты Альгарве-2017

Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) на португальской многодневке Вольта Альгарве-2017 продолжил победную серию, начатую на аргентинском Туре Сан-Хуан.

1-й этап Вольты Альгарве-2017 завершился общим спринтом, где 22-летний колумбийский гонщик команды Quick-Step Floors опередил немецкого гонщика Андре Грайпеля (Lotto Soudal) и французского гонщика команды Cofidis Насэра Буанни.

Товарищ Гавирии по команде Максимилиано Ричезе растянул пелотон на последнем километре, заставляя другие команды набрать скорость. Фернандо Гавирия открыл спринт за 170 м до финиша, не дав соперникам себя обойти. Он также возглавил общий зачёт гонки.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Фернандо Гавирия: «Я очень счастлив, потому что только что вернулся из Колумбии, где очень хорошо поработал, что доказывает эта победа. Сегодня был королевский спринт, с самыми быстрыми гонщиками мира, боровшимися за победу. И выиграть у них приятно, особенно учитывая, как силён был ветер.

Огромное спасибо команде, потому что они отработали идеально.

Вчера заключил пари с Давиде Брамати, который пообещал, что если я выиграю здесь этап, то он даст мне зелёный свет на участие в национальном чемпионате, который пройдёт 26 февраля. Я рад, что благодаря этой победе выиграл у него спор и получил билет в Колумбию. Для меня было бы огромной гордостью хотя бы раз в карьере надеть майку чемпиона, надеюсь, это произойдёт в этом году».