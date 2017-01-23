Дубль Фернандо Гавирии на Туре Сан-Хуан-2017

Фернандо Гавирия одерживает вторую победу на этапе Тура Сан-Хуан-2017, Элиа Вивиани в третий раз занимает 2-е место

22-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия сделал дубль, опередив на 4-м этапе итальянского гонщика Элиа Вивиани. Команда Quick-Step Floors продолжает доминировать на спринтерских этапах Тура Сан-Хуан-2017.

На 160-км этапе в отрыв уехала большая группа из 13 гонщиков, большую часть из которых пелотон догнал за 25 км до финиша. Поезд Quick-Step Floors не оставил шанса нескольким сопротивлявшимся до последних 5 км беглецам, а также соперникам в спринте.

Элиа Вивиани в третий раз финишировал на этапе Тура Сан-Хуан-2017 вторым, а тройку лучших замкнул ещё один итальянский гонщик Никола Руффони из команды Bardiani-CSF.

Рамунас Навардаускас (Bahrain-Merida) сохранил на своих плечах майку лидера общего зачёта.

Фернандо Гавирия одерживает вторую победу на этапе Тура Сан-Хуан-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Фернандо Гавирия о 4-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

«Сложно сказать, кто на этой гонке самый быстрый. Не знаю, я ли это, потому что у меня лучшая в мире команда для спринта, которая сегодня снова вывезла меня на идеальную позицию.

Сегодня команда вновь отработала потрясающе, контролировала каждый аспект гонки. Я рад, что смог завершить их работу и принести команде ещё одну победу на Туре Сан-Хуан-2017.

Всё, что мы делаем здесь, важно для будущих гонок сезона. Конечно, завтра у меня нет шансов против горняков, но я не хочу брать передышку, а постараюсь помочь товарищам по команде и использую горный этап в качестве подготовки к будущему».

Фернандо Гавирия ответил на вопрос журналистов, что означает его победный жест:

«Когда был в Дении, потерял свой браслет, который мне подарила моя девушка. И чтобы напомнить себе о нём и о Валентине, которая всегда меня поддерживает, я целую своё запястье каждый раз, когда побеждаю в гонке».