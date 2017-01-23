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Дубль Фернандо Гавирии на Туре Сан-Хуан-2017

Фернандо Гавирия одерживает вторую победу на этапе Тура Сан-Хуан-2017, Элиа Вивиани в третий раз занимает 2-е место

 

 

  22-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия сделал дубль, опередив на 4-м этапе итальянского гонщика Элиа Вивиани. Команда Quick-Step Floors продолжает доминировать на спринтерских этапах Тура Сан-Хуан-2017.

 

  На 160-км этапе в отрыв уехала большая группа из 13 гонщиков, большую часть из которых пелотон догнал за 25 км до финиша. Поезд Quick-Step Floors не оставил шанса нескольким сопротивлявшимся до последних 5 км беглецам, а также соперникам в спринте.

 

  Элиа Вивиани в третий раз финишировал на этапе Тура Сан-Хуан-2017 вторым, а тройку лучших замкнул ещё один итальянский гонщик Никола Руффони из команды Bardiani-CSF.

 

Рамунас Навардаускас (Bahrain-Merida) сохранил на своих плечах майку лидера общего зачёта.

 

Фернандо Гавирия одерживает вторую победу на этапе Тура Сан-Хуан-2017Фернандо Гавирия одерживает вторую победу на этапе Тура Сан-Хуан-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

Фернандо Гавирия о 4-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 

 

  «Сложно сказать, кто на этой гонке самый быстрый. Не знаю, я ли это, потому что у меня лучшая в мире команда для спринта, которая сегодня снова вывезла меня на идеальную позицию.

 

  Сегодня команда вновь отработала потрясающе, контролировала каждый аспект гонки. Я рад, что смог завершить их работу и принести команде ещё одну победу на Туре Сан-Хуан-2017.

 

  Всё, что мы делаем здесь, важно для будущих гонок сезона. Конечно, завтра у меня нет шансов против горняков, но я не хочу брать передышку, а постараюсь помочь товарищам по команде и использую горный этап в качестве подготовки к будущему».

 

  Фернандо Гавирия ответил на вопрос журналистов, что означает его победный жест:

  «Когда был в Дении, потерял свой браслет, который мне подарила моя девушка. И чтобы напомнить себе о нём и о Валентине, которая всегда меня поддерживает, я целую своё запястье каждый раз, когда побеждаю в гонке».

 

Тур Сан-Хуан-2017. Результаты 4 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Тур Сан-Хуан Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan многодневная гонка

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Комментарии

  • Cyrill
    Диего Роза: «Я пришёл в команд ... (1)
    Cyrill-Фото

    По программе гонок - идеальная программа, ничего лишнего. Про Sky - тут видимо нужно очень чётко всегда разграничивать общее и личное, иначе укатают и "выплюнут"... В любом случае удаче Розе.

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 4 (2)
    Earl57-Фото

    Уже смеются - неизвестно, кто будет первым - Гавирия или Боннен, но вторым точно будет Вивиани.

    Дамиано Кунего жалко. Еще одна жертва этой гонки. "Уронили" практически на первых километрах этапа. И для него гонка закончилась.

    Кстати, сегодня 5-й этап начнется раньше чем обычно, в 15:00 по московскому времени. Если кто-то хочет посмотреть.

  • evgeny1330
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 4 (2)
    evgeny1330-Фото

    Вивиани по стопам Сагана пошел- уже третье 2-е место, и все в одной гонке, и еще три этапа впереди, из них- два равнинных.

  • VeloVelo
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Ну как же нет? С десяток статей в год есть. Юра Крайний, например.
    Вот среди тех, у кого есть личный опыт, кто делится им, стоит разыграть приз.
    Хотя бы символический. Сделать ОПРОС. Это же стимул, в конце концов.

  • motte
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 3 (10)
    motte-Фото
    Огромное спасибо!
    Смотрим....
  • Антон Рыбаков
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 3 (10)
    Антон Рыбаков-Фото
    Спасибо
  • RVL
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (18)
    RVL-Фото
    Спасибо! ценник вполне демократичный, а с учетом полученных эмоций-почти даром)))
  • Андрон
    Видишь российский трековый вел ... (30)
    Андрон-Фото

     В конце 19 - начале 20 столетий велоспорт в России, особенно в южной России был популярен не менее, чем в Европе. Одесский велотрек ( тогда говорили чаще "циклодром") был забит до отказа зрителями. Только посмотреть на Сергея Уточкина собирались толпы болельщиков. Один из первых русских авиаторов и известный велогонщик - трековик международного уровня.

       Так что традиции начинались очень даже неплохие, просто война, революция, потом международная изоляция и т.д. сделали свое дело.

       Почти любой пацан, гоняющий по двору на велосипеде, с радостью попробовал бы покататься по велотреку. И кто-то из них обязательно захотел бы остаться, проехать на настоящем трековом фикседе. Просто большинство из них даже не знает, как выглядит этот самый велотрек.

       Нельзя полюбить велоспорт теоретически и прийти им заниматься. Нужно все увидеть своими глазами, пощупать своими руками и после этого кто-то скажет - да, это мне нравится, это моё. Здесь скорость, адреналин, азарт - всё, как я люблю. 

      Не в традициях только всё дело - если ты лишен возможности прикоснуться к чему-то и полюбить, то ты и не полюбишь.

      Извините, если не в тему.

       

     

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Видишь российский трековый вел ... (30)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    в общем тема сисек не раскрыта.

    потому что их нет.

    и это,не кнокайте автора.

    каждый мнит себя стратегом,видя бой со стороны (с)

    можете написать круче? ну давайте-почитаем)

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Боонен и Элиа Вивиани о 2- ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    фига чо Том творит) выиграть у Вивиани спринт-это просто круть)

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