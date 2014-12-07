 Фернандо Гавирия - победитель 1-го этапа Тура Сан-Хуан-2017

Фернандо Гавирия открывает сезон победой на 1-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) начал сезон с победы на 1-м этапе аргентинской велогонки Тур Сан-Хуан-2017.

142,5-километровый этап завершился спринтом, в котором приняло участие около 12 гонщиков, потому что большая часть пелотона за 1500 м до финиша после развилки дороги выбрала неверное направление. Это была ошибка организаторов, которые, указав в роуд-буке, что надо двигаться направо, позже изменили направление, поставив для пелотона знаки поворота налево.

Том Боонен, который в этом году собирается завершать спортивную карьеру, развёз своего молодого товарища по команде. Элиа Вивиани, представляющий на этой гонке сборную Италии, и Николас Марини (Nippo-Vini Fantini), пользовавшиеся слипстримом, сидя на колесе Гавирии на протяжении 50 метров, не смогли обойти колумбийского гонщика. Фернандо Гавирия также возглавил генеральную классификацию Тура Сан-Хуан-2017.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Фернандо Гавирия о 1-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

"Великолепно одержать здесь победу и надеть майку лидера на моей первой гонке в сезоне. Не секрет, что я люблю выступать в Аргентине, эта победа даёт уверенность перед предстоящими гонками. Я очень много работал на протяжении последних недель, приятно видеть, что это принесло плоды.

Два года назад я выиграл у Марка Кэвендиша, в прошлом году у Петера Сагана, сейчас – у Элиа Вивиани. Это три топовых гонщика. Они тренировались также, как и я, но здесь, в Аргентине, у меня было чуть больше удачи и немного более сильные ноги в спринте. Это успех всей команды, спасибо за то, что помогли одержать победу.

Сегодня организаторы закрыли дорогу, по которой мы должны были ехать, а все полагались на старую карту в роуд-буке. В итоге нам это стало нашим преимуществом, но также это означает, что в ближайшие дни придётся быть более внимательными на финишах. Хотя дороги здесь превосходные, и организовано всё великолепно, такой ошибки всего за полтора километра до финиша, на ключевом отрезке гонке, быть не должно.

Посмотрим, что получится у нас показать завтра, здесь много сильных гонщиков, которые хотят выиграть. Но если появится шанс, мы попробуем взять вторую победу. Мы будем продолжать выступать ярко, почему бы нам не взять этап с Томом Бооненом или Максимилиано Ричезе?"