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Фернандо Гавирия - победитель 1-го этапа Тура Сан-Хуан-2017

Фернандо Гавирия открывает сезон победой на 1-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 

 

  22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) начал сезон с победы на 1-м этапе аргентинской велогонки Тур Сан-Хуан-2017.

 

   142,5-километровый этап завершился спринтом, в котором приняло участие около 12 гонщиков, потому что большая часть пелотона за 1500 м до финиша после развилки дороги выбрала неверное направление. Это была ошибка организаторов, которые, указав в роуд-буке, что надо двигаться направо, позже изменили направление, поставив для пелотона знаки поворота налево.

 

  Том Боонен, который в этом году собирается завершать спортивную карьеру, развёз своего молодого товарища по команде. Элиа Вивиани, представляющий на этой гонке сборную Италии, и Николас Марини (Nippo-Vini Fantini), пользовавшиеся слипстримом, сидя на колесе Гавирии на протяжении 50 метров, не смогли обойти колумбийского гонщика. Фернандо Гавирия также возглавил генеральную классификацию Тура Сан-Хуан-2017.

 

 

Фернандо Гавирия - победитель 1-го этапа Тура Сан-Хуан-2017

 Фернандо Гавирия - победитель 1-го этапа Тура Сан-Хуан-2017

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

Фернандо Гавирия о 1-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 

   "Великолепно одержать здесь победу и надеть майку лидера на  моей первой гонке в сезоне. Не секрет, что я люблю выступать в Аргентине, эта победа даёт уверенность перед предстоящими гонками. Я очень много работал на протяжении последних недель, приятно видеть, что это принесло плоды.

 

  Два года назад я выиграл у Марка Кэвендиша, в прошлом году у Петера Сагана, сейчас – у Элиа Вивиани. Это три топовых гонщика. Они тренировались также, как и я, но здесь, в Аргентине, у меня было чуть больше удачи и немного более сильные ноги в спринте. Это успех всей команды, спасибо за то, что помогли одержать победу.

 

  Сегодня организаторы закрыли дорогу, по которой мы должны были ехать, а все полагались на старую карту в роуд-буке. В итоге нам это стало нашим преимуществом, но также это означает, что в ближайшие дни придётся быть более внимательными на финишах. Хотя дороги здесь превосходные, и организовано всё великолепно, такой ошибки всего за полтора километра до финиша, на ключевом отрезке гонке, быть не должно.

 

  Посмотрим, что получится у нас показать завтра, здесь много сильных гонщиков, которые хотят выиграть. Но если появится шанс, мы попробуем взять вторую победу. Мы будем продолжать выступать ярко, почему бы нам не взять этап с Томом Бооненом или Максимилиано Ричезе?"

 

Тур Сан-Хуан-2017. Результаты 1-го этапа

 

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Тур Сан-Хуан Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan многодневная гонка

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  1. Имя: Alexander

    Pinkerton

    Сегодня, 08:51 | Регистрация: 7.01.2017

    большая часть пелотона за 1500 м до финиша после развилки дороги выбрала неверное направление

    Любопытная ситуация, а разрыв времени между первыми двенадцатью гонцами и остальными будет учитыватся? И вообще, если подробнее разобрать ситуацию, кто виноват, организаторы или гонцы?

    З.Ы.: подскажите люди добрые, где можно смотреть эту многодневку.

  2. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 09:18 | Регистрация: 5.10.2016

    бардак на корабле! так можно было? О_о

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 10:32 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Pinkerton
    большая часть пелотона за 1500 м до финиша после развилки дороги выбрала неверное направление

    Любопытная ситуация, а разрыв времени между первыми двенадцатью гонцами и остальными будет учитыватся? И вообще, если подробнее разобрать ситуацию, кто виноват, организаторы или гонцы?
    З.Ы.: подскажите люди добрые, где можно смотреть эту многодневку.

    Нейтрализовали этап и все получили одно время. Только у первых трех бонусные секунды. А на деле впереди были шесть гонщиков, остальные на заметном просвете. Том Боннен развез Гавирию и отъехал в сторону. Нибали, который был пятым, начал отставать от спринтеров примерно за 100 м от финиша и по факту заехал через 3 секунды после Гавирии и Вивиани.

    Гонщики, поехавшие не по той стороне дороги, последовали за мотоциклистом, который показывал дорогу. Так что это вина организаторов, поэтому этап и нейтрализовали. Фактически от нейтрализации пострадали только Нибали и итальянец из Андрони, который был четвертым. Потому что там был ощутимый просвет между ними и пелотоном. Той частью пелотона, которая сразу поехала правильно. 

    1. Имя: Alexander

      Pinkerton

      Сегодня, 10:41 | Регистрация: 7.01.2017

      Спасибо вам за развернутый ответ.

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Комментарии

  • Pinkerton
    Фернандо Гавирия - победитель ... (4)
    Pinkerton-Фото
    Спасибо вам за развернутый ответ.
  • Earl57
    Фернандо Гавирия - победитель ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Pinkerton
    большая часть пелотона за 1500 м до финиша после развилки дороги выбрала неверное направление

    Любопытная ситуация, а разрыв времени между первыми двенадцатью гонцами и остальными будет учитыватся? И вообще, если подробнее разобрать ситуацию, кто виноват, организаторы или гонцы?
    З.Ы.: подскажите люди добрые, где можно смотреть эту многодневку.

    Нейтрализовали этап и все получили одно время. Только у первых трех бонусные секунды. А на деле впереди были шесть гонщиков, остальные на заметном просвете. Том Боннен развез Гавирию и отъехал в сторону. Нибали, который был пятым, начал отставать от спринтеров примерно за 100 м от финиша и по факту заехал через 3 секунды после Гавирии и Вивиани.

    Гонщики, поехавшие не по той стороне дороги, последовали за мотоциклистом, который показывал дорогу. Так что это вина организаторов, поэтому этап и нейтрализовали. Фактически от нейтрализации пострадали только Нибали и итальянец из Андрони, который был четвертым. Потому что там был ощутимый просвет между ними и пелотоном. Той частью пелотона, которая сразу поехала правильно. 

  • Kitsune-taichou
    Фернандо Гавирия - победитель ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    бардак на корабле! так можно было? О_о

  • Крайний
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (5)
    Крайний-Фото

    Цитата: Sm1T
    Мон-вонту чем-то напоминает наш Семинский перевал, только подлиннее
     

    Ммм, а я то уж думал ехать Чуйский в прогулочном режиме.

  • Pinkerton
    Фернандо Гавирия - победитель ... (4)
    Pinkerton-Фото

    большая часть пелотона за 1500 м до финиша после развилки дороги выбрала неверное направление

    Любопытная ситуация, а разрыв времени между первыми двенадцатью гонцами и остальными будет учитыватся? И вообще, если подробнее разобрать ситуацию, кто виноват, организаторы или гонцы?

    З.Ы.: подскажите люди добрые, где можно смотреть эту многодневку.

  • Reacto
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (5)
    Reacto-Фото

    Здорово!!!Спасибо за ваш рассказ!!!

  • Pinkerton
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (5)
    Pinkerton-Фото

    Спасибо за хороший рассказ, интерессно и познавательно получилось. Ну и конечно же, поздравляю с покорением Мон Ванту.

  • Sm1T
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (5)
    Sm1T-Фото

    Мон-вонту чем-то напоминает наш Семинский перевал, только подлиннее

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (5)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    отлично написано)

    не велосипедист так бы не написал)

     

    Спина тоже задубела, местами я сидел не в седле, а верхом на раме велосипеда, представляя себя почему-то Дон Кихотом!

     

    путешествие на машине времени-вот что таке езда на велосипеде)

    один подъем на Венту как вся жизнь.

  • Zhanzhak
    Скончался украинский велогонщи ... (4)
    Zhanzhak-Фото
    Мои соболезнования семье и близким, это ужасно! И сам молодой и дети маленькие, трагедия одним словом! Мир праху твоему!

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