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Тур Гуанси-2017. Этап 2

Тур Гуанси-2017. Этап 2

Qinzhou—Nanning, 156,7 км 

1. Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 
2. Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 
3. Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 

Генеральная классификация после 2 этапа

1. Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 

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Теги к статье: Тур Гуанси GREE-Tour Of Guangxi гонка Мирового тура Фернандо Гавирия

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  1. Имя: Олег

    RexDroid

    Сегодня, 12:42 | Регистрация: 8.09.2016

    2:0:0:0:0…

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Комментарии

  • velostar
    Себастьян Энао, Давид Лопес и ... (2)
    velostar-Фото
    довольные, потому-что у вес есть работа))
  • RexDroid
    Тур Гуанси-2017. Этап 2 (1)
    RexDroid-Фото
    2:0:0:0:0…
  • RexDroid
    Себастьян Энао, Давид Лопес и ... (2)
    RexDroid-Фото
    ну все такие довольные и счастливые, что аж противно…
  • Yuriy 17
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: M-07
    Что касается Тома, то рано многие начали мечтать о его дуэли с Фрумом

    Рано?

    Из-за возраста Фрума через год уже может быть поздно мечтать. dash

  • VeloVelo
    Проконтинентальная команда Wan ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Что за рейтинг, непонятно. Кто в нем "соревнуется" тоже непонятно. 



    У ЮСИ сейчас вообще ничего непонятно. Экспериментируют )



    Грайпель, видимо, очень доволен своему третьему месту в это рейтинге )

  • M-07
    Проконтинентальная команда Wan ... (3)
    M-07-Фото
    Да этот рейтинг, как и рейтинг Мирового Тура, как и мировой рейтинг такие бредовые. за недельки дают очень мало по сравнению с классиками, за гранд-туры тем более мало. Бедовая система начисления очков в гонках
  • M-07
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    M-07-Фото

    Недурный маршрут, гор, конечно, много, не станет ли их такое количество очередной причиной колхозов или, наоборот, это сделает борьбу интереснее. Вот 17-й этап - это что-то, там очень мгого интересного может поизойти и решиться. Ну и конфетка, 20-й этап, в которой у сильных раздельщиков на бумаге нет большого преимущества над горняками.

     

    Что касается Тома, то рано многие начали мечтать о его дуэли с Фрумом и вообще так высоко его возвысили, в будущем, может он и будет так силён, но говорить о том, что Том сейчас может дать бой Фруму и бороться за победу на Туре при всех сильнейших, опрометчиво. Я сам поддерживаю Тома, но делать выводы рано, надо посмотреть, что будет дальше. поедет ли сам Том на Тур, как он себя там покажет.

     

    На счёт Закарина, даже не знаю, чтоит ли ему ехать Тур, хотя хотелось бы его там увидеть, однако маршрут не совсем под него, с горами он может блестяще справиться, мы это видели и на Джиро, и на Вуэльте, а вот этап до Рубе для него может стать адом и лишить всех шансов. Ну ещё и фактор Киттеля в команде, как никак, будет мешать.

    Ну и ещё одно моё желание не в тему: я хочу снова увидеть Закаина на ЛБЛ, а так же и на других классиках, в прошлом году он мог и выиграть, будь маршрут традиционным, а не с этой долбанной брусчаткой за 3 км до финиша, многие помнят, наверное, как он ушёл на последнем подъёме от группы преследователей, в которой были Вальверде и другие монстры, так ещё и при том, что до этого пытался уехать от пелотона вместе с Розой. Так что хочу Ильнура снова видеть на ЛБЛ.

  • Kreo69
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (10)
    Kreo69-Фото

    Цитата: Sipe
    Зачем Ланде нужно было уходить из-под Фрума, чтобы катать еще кого-то?

     

    На каждую гонку у Ланды будет конкретная задача, которую определит руководство команды, т.е. "капитанить" или "возить" решать не ему. Календарь гонщика строится не только на основе его личных амбиций.

  • Yuriy 17
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Вряд ли нужно Фруму трясти свои пожилые кишки на Париж-Рубэ в 2018.

    Достаточно будет потренироваться на брусчатке.

  • Yuriy 17
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: tiuteamd
    если бы читали , но увидели вначале фразу , что весь обзац про первую неделю , где разделка комндная , равнина, холмы и брусчатка ))

    Не согласен.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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