Тур Турции-2017. Этап 5

Интересно, что сам Дюмулан говорит, что у него нет мотивации просто бросить вызов Фруму. Если он поедет Тур де Франс, то будет бороться за победу, а для этого надо победить много других парней кроме Фрума. Противостояние только между ним и Фрумом - это писанина журналистов, с которой Дюмулан не согласен.

“It’s not my motivation just to challenge Froome,” Dumoulin told us.

“If I go to the Tour I want to fight for victory, but there’s a lot of guys and you have to beat them all to win. It’s not a clash of the titans between me and Froome. Some journalists like to paint that picture and it’s nice, but I don’t look at it that way. He’s the biggest and the best GT rider at the moment but let's see in the future."