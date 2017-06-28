Earl57

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (15) Интересно, что сам Дюмулан говорит, что у него нет мотивации просто бросить вызов Фруму. Если он поедет Тур де Франс, то будет бороться за победу, а для этого надо победить много других парней кроме Фрума. Противостояние только между ним и Фрумом - это писанина журналистов, с которой Дюмулан не согласен.

“It’s not my motivation just to challenge Froome,” Dumoulin told us.

“If I go to the Tour I want to fight for victory, but there’s a lot of guys and you have to beat them all to win. It’s not a clash of the titans between me and Froome. Some journalists like to paint that picture and it’s nice, but I don’t look at it that way. He’s the biggest and the best GT rider at the moment but let's see in the future."

AlGalgalim

Тур Турции-2017. Этап 5 (1) Мне понравилось как после финиша какой то гонщик сначала "стрельнул" у Беннета бачок, а потом пошел подбирать на газон ещё один ?

Адриен

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (15) Ну тогда что же он, такой великий, решение то будет принимать только после обнародования маршрутов? Или он менее уверен в СОБСТВЕННЫХ возможностях, чем вы? Вообще интересно - Лопесу не позволят выигрывать, Ланда - загадка, остальные - вообще не в счет... А вот Дюмулину и все позволят, и загадочного в нем ничего нет, и вообще - готовая великая звезда велоспорта. Бросьте вы... Я против него ничего не имею, но утверждать то, что он стал ЛУЧШИМ горняком - явный перебор. Тактика его проста - в горах проиграть минимум, при ОПРЕДЕЛЕННОМ раскладе - даже выиграть чуть-чуть, но решать все именно на раздельном старте. Да, очень сильный раздельщик, вот и пользуется своим преимуществом - все по честному.

Meilleur

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (15) Цитата: Адриен На Джиро в общем зачете Дюмулин выиграл у Кинтаны 30 сек., у Нибали - 40 сек. А на обеих разделках - у Кинтаны - 4 мин., у Нибали - 3 мин. Так как он там посрамил их в горах?.. Да, ехал достойно, но БЕЗ РАЗДЕЛОК победа в генерале ему не светила, подиум - да, что тоже неплохо. Если на ТДФ или Джиро будут крутые горы и единственная короткая разделка - Дюмулин наверняка откажется от участия потому как - Фрум,Ланда, Порт,Лопес, Кинтана, Нибали - при таком раскладе как бы ему самому не посрамиться...

ДА, но, как справедливо заметили выше, 2' он потерял на туалетном приключении. Плюс на стороне Димулена его возраст, что наверное, самое важное. Он входит в самый-самый сок. А в горах он способен проигрывать копейки. Тем более такой кучей теперь в горах ездят все. Фрум, Барде, Ару и Уран проехали все горные этапы Тура в пределах 20'' друг от друга. Вот вам и вывод.

Гонщик

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (15) Цитата: Yuriy 17 Том Дюмулин: "Если маршрут Тура не будет мне подходить, то зачем мне туда ехать".

Это высказывание однозначно обращено к организаторам Тура 2018: если вы, ребята, хотите битвы гигантов между мной и Фрумом, которую ждёт все передовое человечество, смены победителя, наивысших рейтингов, то делайте маршрут подходящий мне.

А не то опять будете лицезреть всю гонку сидящего на колесе у Фрума скучного Кинтану.

теперь организаторам Тура ничего не остаётся как включить пару разделок , равнинную 50км и горную 20км . теперь организаторам Тура ничего не остаётся как включить пару разделок , равнинную 50км и горную 20км .

MSG

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (15) Если бы не санитарная пауза на одном из этапов, то и разделки бы последней не понадобилось. На том этапе он последний подъем прошел ненамного медленне лидеров. Ну а когда от одного лишь ровного горного хода Тома с колеса Тома выпадают Нибали да и вообще все, кроме Кинтаны( Блокхауз, Абетоне) это никак иначе чем позор этим хваленым горнякам не назовешь. Кризисным у Тома был лишь один этап на Джиро17: до Пианкавало, но там его уже за более чем сто километров из-за отсутствия команды изолировали, поэтому ему пришлось самому добирать. И уже на финальном подъеме темп лидеров он все-таки предсказуемо не смог поддержать.

В следующем сезоне у Тома будет куда более внушительная команда, да и сам он еще растет как гонщик. Цена шальных атак за 1-2км до финиша нынешних хваленых горняков- 15-20 секунд, што с запасом отыгрывается сами знаете где. Лопеза генеральщики уже начали воспринимать всерьез, поэтому уже не будут ему позволять уезжать надолго и намного как на 15 этапе Вуэльты. Ланда- да, загадка, и вообще непонятно, что от него ждать. Остальные вами перечисленные имена рассматривать не буду, т.к. они в перспективе на несколько ближайших лет не будут бойцами за ГТ .

Адриен

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (15) На Джиро в общем зачете Дюмулин выиграл у Кинтаны 30 сек., у Нибали - 40 сек. А на обеих разделках - у Кинтаны - 4 мин., у Нибали - 3 мин. Так как он там посрамил их в горах?.. Да, ехал достойно, но БЕЗ РАЗДЕЛОК победа в генерале ему не светила, подиум - да, что тоже неплохо. Если на ТДФ или Джиро будут крутые горы и единственная короткая разделка - Дюмулин наверняка откажется от участия потому как - Фрум,Ланда, Порт,Лопес, Кинтана, Нибали - при таком раскладе как бы ему самому не посрамиться...

Yuriy 17

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (15) Том Дюмулин: "Если маршрут Тура не будет мне подходить, то зачем мне туда ехать". Это высказывание однозначно обращено к организаторам Тура 2018: если вы, ребята, хотите битвы гигантов между мной и Фрумом, которую ждёт все передовое человечество, смены победителя, наивысших рейтингов, то делайте маршрут подходящий мне. А не то опять будете лицезреть всю гонку сидящего на колесе у Фрума скучного Кинтану.

Velolive-Team

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (15) 2-ой абзац в тексте



" Маршрут Тур де Франс-2018 будет представлен в Париже 17 октября, а маршрут Джиро д’Италия-2018 станет известен 29 ноября."

vitali

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (15) исходя из того, как сейчас ведет гонку на ГТ Скай, нужно не измерители мощности убирать, а уменьшать количество гонщиков в командах, что не позволит лидирующей команде постоянно держать высокую скорость, а отсюда и гонка станет открытее, и в горах станет поинтереснее