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Саша Модоло, Данни Ван Поппель и Петер Саган о 2-м этапе Тура Польши-2017

Саша Модоло – победитель 2 этапа Тура Польши-2017

 

 

  30-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Саша Модоло (Sacha Modolo) стал победителем 2-го этапа Тура Польши-2017. Это четвёртая победа итальянского спринтера в этом году и первая на гонке Мирового тура.

 

  2-й этап Тура Польши-2017 завершился общим спринтом. Несколько атак на финальных километрах оказались безрезультатными, одним из последних уехать от пелотона и лишить спринтеров шанса попытался Пётр Вакоч (Quick Step Floors), атаковавший за 2 км до финиша. Однако его добрали на последнем километре дистанции, после чего был разыгран спринт, где Саша Модоло опередил голландского гонщика команды Sky Данни Ван Поппеля (Danny van Poppel) и немецкого гонщика команды Sunweb Максимиллиана Вальшайда (Maximilian Walscheid). 24-летний Данни Ван Поппель перехватил жёлтую майку лидера Тура Польши-2017 у чемпиона мира, гонщика команды BORA – hansgrohe Петера Сагана.

 

Саша Модоло, Данни Ван Поппель и Петер Саган о 2-м этапе Тура Польши-2017

 

Саша Модоло, Данни Ван Поппель и Петер Саган о 2-м этапе Тура Польши-2017

   Photo ©ATCommunication/TDP

 

  Саша Модоло (UAE Team Emirates): «Это гонка Мирового тура, и я выиграл у сильных гонщиков. Для меня это самая важная победа в сезоне на данный момент. Сегодня в спринте я полагался на свой инстинкт, потому что за время моего участия в гонке в этом месте этап финишировал уже три или четыре раза, но мне никогда не нравился такой тип финиша. У меня немного другие качества, я предпочитаю больше силовые спринты в лёгкий тягун.

 

  Сегодня не рассчитывал на этот этап, учитывая факт, что Тур Польши – моя первая гонка за полтора месяца. Вчера у меня не шла нога, я немного потерял гоночный ритм. Но сегодня сразу после старта я заметил, что по сравнению со вчерашним этапом чувствую себя гораздо лучше. И сегодня всё прошло превосходно. Иногда победу от поражения отделяют незначительные детали. Роберто Феррари оказался в нужном месте в нужный момент, а потом я использовал воздушный поток, сидя за другими гонщиками, чтобы начать свой спринт. Сегодня был встречный ветер, поэтому спринт получился сложным. Завтра буду работать на горняков нашей команды».

 

  Photo ©ATCommunication/TDP

 

  Данни Ван Поппель (Sky): «Сегодня было жарко, мы знали, что финиш получится быстрым, поэтому сфокусировались на финальном развозе. Команда отлично отработала, я был очень близко. Немного разочарован, что не выиграл этап, но у меня лидерская майка на такой крупной гонке. Вообще-то,  я впервые выступаю в Польше, мне понравилась страна. Мои товарищи по команде Михал Голась и Лукаш Виснёвский рассказали мне о сегодняшнем финише, поэтому я поставил 56, и почти взял победу».

 

  Петер Саган (BORA – hansgrohe): «Как и ожидалось, 2-й этап Тура Польши получился очень быстрым и завершился общим спринтом. Команда отлично защищала меня, они много работали в голове пелотона, закрывая просветы и нейтрализуя атаки. К сожалению, меня закрыли в финале, и я не смог спринтовать так, как хотел. Однако я в хорошей форме, нога идёт. Я уверен в своих шансах на предстоящих этапах».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Польши-2017

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Теги к статье: Саша Модоло Данни Ван Поппель Петер Саган Sacha Modolo Danny Van Poppel Тур Польши Tour de Pologne гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Марк Падун – стажёр команды Ba ... (6)
    VeloVelo-Фото

    А что? А вдруг?
    Удачи парню!

  • VeloVelo
    Роман Барде, Пьер Латур, Оливе ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Может таки Avant?

  • VeloVelo
    Prudential RideLondon Classiqu ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Лучший из бриттов 13-й (Свифт). Неожиданно для этой гонки.  

  • VeloVelo
    Классика Сан-Себастьяна-2017. ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Картинка на классике СС действительно как всегда желает быть лучшей, вроде немного изменили графику, но именно инфографкии не хватает

    Я имел виду постоянные "подрывы" ("зависания") эфира.

  • EL-Fenomeno
    Prudential RideLondon Classiqu ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Гонка Мирового ПроТура...и впервые; а для Алекса все же весомый успех, смотря на его катание в этом сезоне + Катюше бонус)

  • EL-Fenomeno
    Классика Сан-Себастьяна-2017. ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: VeloVelo
    tim147Учитывая плохую (как всегда) картинку испанских гонок, Кирилл Отлично провел репортаж. Видимо, у вас с ним какие-то личные счёты )

    Админы исправьте, пожалуйста, траблы с кнопками.

    Александр, вы тут всё-таки не правы, и я поддерживаю tim147.

    Картинка на классике СС действительно как всегда желает быть лучшей, вроде немного изменили графику, но именно инфографкии не хватает. А вот коментирование, конечно же с "минусом". Один только пример: как можно путать Ланду с Квято и тем более утверждать, что 20% градиенты Микэлю каг бэ не подходят, а вот Михалу "в самый раз".

    Вспоминаю недавний Тур и признаюсь (уже не впервые), что лучше я буду слушать Сергея К. с его примочками-заморочками нежели такое безвкусие которы было на Е1 29.07 от Кирилла (да простит меня сам товарищ Брейда)

  • RVL
    Чемпион мира Петер Саган побеж ... (7)
    RVL-Фото

    Имидж ничто, жажда-все !

    Петя кросавчег!

  • дрокер
    Prudential RideLondon Classiqu ... (3)
    дрокер-Фото

    Алекс размочил невезение нынешнего сезона!

  • 0x5F375A86
    Тур Польши-2017. Этап 2 (7)
    0x5F375A86-Фото
    Там под конец быстро поехали, а он рано вышел в голову группы, на последних километрах ему стало тошнехонько, вот он и просел.
  • Stack
    Тур Польши-2017. Этап 2 (7)
    Stack-Фото
    Почему странно? по лучшей сумме мест ван Поппель первый.

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