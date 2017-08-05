Саша Модоло, Данни Ван Поппель и Петер Саган о 2-м этапе Тура Польши-2017

Саша Модоло – победитель 2 этапа Тура Польши-2017

30-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Саша Модоло (Sacha Modolo) стал победителем 2-го этапа Тура Польши-2017. Это четвёртая победа итальянского спринтера в этом году и первая на гонке Мирового тура.

2-й этап Тура Польши-2017 завершился общим спринтом. Несколько атак на финальных километрах оказались безрезультатными, одним из последних уехать от пелотона и лишить спринтеров шанса попытался Пётр Вакоч (Quick Step Floors), атаковавший за 2 км до финиша. Однако его добрали на последнем километре дистанции, после чего был разыгран спринт, где Саша Модоло опередил голландского гонщика команды Sky Данни Ван Поппеля (Danny van Poppel) и немецкого гонщика команды Sunweb Максимиллиана Вальшайда (Maximilian Walscheid). 24-летний Данни Ван Поппель перехватил жёлтую майку лидера Тура Польши-2017 у чемпиона мира, гонщика команды BORA – hansgrohe Петера Сагана.

Photo ©ATCommunication/TDP

Саша Модоло (UAE Team Emirates): «Это гонка Мирового тура, и я выиграл у сильных гонщиков. Для меня это самая важная победа в сезоне на данный момент. Сегодня в спринте я полагался на свой инстинкт, потому что за время моего участия в гонке в этом месте этап финишировал уже три или четыре раза, но мне никогда не нравился такой тип финиша. У меня немного другие качества, я предпочитаю больше силовые спринты в лёгкий тягун.

Сегодня не рассчитывал на этот этап, учитывая факт, что Тур Польши – моя первая гонка за полтора месяца. Вчера у меня не шла нога, я немного потерял гоночный ритм. Но сегодня сразу после старта я заметил, что по сравнению со вчерашним этапом чувствую себя гораздо лучше. И сегодня всё прошло превосходно. Иногда победу от поражения отделяют незначительные детали. Роберто Феррари оказался в нужном месте в нужный момент, а потом я использовал воздушный поток, сидя за другими гонщиками, чтобы начать свой спринт. Сегодня был встречный ветер, поэтому спринт получился сложным. Завтра буду работать на горняков нашей команды».

Photo ©ATCommunication/TDP

Данни Ван Поппель (Sky): «Сегодня было жарко, мы знали, что финиш получится быстрым, поэтому сфокусировались на финальном развозе. Команда отлично отработала, я был очень близко. Немного разочарован, что не выиграл этап, но у меня лидерская майка на такой крупной гонке. Вообще-то, я впервые выступаю в Польше, мне понравилась страна. Мои товарищи по команде Михал Голась и Лукаш Виснёвский рассказали мне о сегодняшнем финише, поэтому я поставил 56, и почти взял победу».

Петер Саган (BORA – hansgrohe): «Как и ожидалось, 2-й этап Тура Польши получился очень быстрым и завершился общим спринтом. Команда отлично защищала меня, они много работали в голове пелотона, закрывая просветы и нейтрализуя атаки. К сожалению, меня закрыли в финале, и я не смог спринтовать так, как хотел. Однако я в хорошей форме, нога идёт. Я уверен в своих шансах на предстоящих этапах».