Диего Улисси – победитель 4 этапа Тура Турции-2017

Диего Улисси, Йеспер Хансен, Даниэль Мартинес и Сэм Бенннетт о 4-м этапе Тура Турции-2017

28-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси (Diego Ulissi) одержал победу на 4-м этапе Тура Турции-2017, единственном из этапов с финишем в подъём. За километр до финиша впереди осталась небольшая группа гонщиков, Диего Улисси атаковал на финальных 300 м до финиша и сумел удержать просвет. Его ближайший преследователь, датчанин Йеспер Хансен (Astana) не сумел добрать Улисси до финиша и пересёк финишную черту вторым через 5 секунд. Тройку лучших замкнул финишировавший через 9 секунд после победителя колумбиец Даниэль Мартинес (Wilier Triestina - Selle Italia).

Сделавший на гонке хет-трик Сэм Беннетт (BORA Hansgrohe) выпал на финальном подъёме и потерял майку лидера, которая перешла к победителю этапа Диего Улисси.

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Диего Улисси: «Это важная победа, потому что мы хотели хорошо выступить на этой гонке. У нас получилось отличное завершение сезона. Теперь у нас майка лидера, будем ещё защищать до конца.

На таком финише, как сегодня, все следили за нашими действиями. Мои товарищи по команде отработали великолепно. В конце этапа я опасался, что просев не будет сильным, но Пшемыслав Немец отлично потрудился в конце, в группе нас осталось совсем мало, а на финальном километре мне удалось провести хороший спринт.

В 2010 году я тоже ехал эту гонку, и тогда здесь победил мой друг Джованни Висконти. С Туром Турции у меня связаны прекрасные воспоминания, потому что эта гонка стала одной из первых моих профессиональных гонок. Я по-настоящему ею наслаждался. Когда команда сказала мне, что мы поедем в Турцию, что должны здесь хорошо выступить, я очень обрадовался. И сегодня выиграл красивый этап.

Сегодня у меня было несколько решительно настроенных соперников. К тому некоторым помогали товарищи по команде. Я немного волновался, что к финишу придет большая группа, но благодаря работе Немеца, нас осталось немного. А на подобных этапах я обладаю взрывной силой.

Этот год получился выматывающим. Я не поехал Джиро д’Италия, чтобы подготовиться к Тур де Франс, где хотел выиграть этап. Я не выиграл, но на гонках Мирового тура выступал хорошо. В Монреале был в отличной форме, и надеюсь завершить сезон победой в общем зачёте Тура Турции».

Йеспер Хансен: «На финальном подъёме ехали очень мощно. Хотя сам подъём был всего 4 км, но на полной скорости шли всё время. В конце Улисси отлично спринтовал. Именно поэтому я пытался атаковать его заранее, но он был слишком силён. Я знал, что если мы рядом приедем к финишу, он меня опередит. Я старался, но он просто был лучше».

Даниэль Мартинес: «Третье место – хороший результат. Перед подъёмом чувствовал себя не слишком хорошо, но на подъёме нога пошла лучше. Сегодня Улисси превосходил всех нас и заслужил победу. Я ещё молод. Конечно, я удовлетворён тем, что занял третье место на этой гонке недалеко от гонщика такого высокого класса как Улисси. Этот результат даёт мне уверенность на будущее».

Сэм Беннетт: «Думал, проеду чуть лучше. Но начало подъёма стало для меня слишком трудным. Главным образом на меня повлияла жара, поэтому я выпал. Я просто перегрелся, мощность была невысокой. В конце я поехал быстрее, но разрыв уже был большим. Мне бы хотелось финишировать чуть ближе, чтобы попробовать вернуть майку, выиграв ещё на одном этапе. Но не получилось».