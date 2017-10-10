VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Диего Улисси – победитель 4 этапа Тура Турции-2017

Диего Улисси, Йеспер Хансен, Даниэль Мартинес и Сэм Бенннетт о 4-м этапе Тура Турции-2017

 

 

  28-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси (Diego Ulissi) одержал победу на 4-м этапе Тура Турции-2017, единственном из этапов с финишем в подъём. За километр до финиша впереди осталась небольшая группа гонщиков, Диего Улисси атаковал на финальных 300 м до финиша и сумел удержать просвет. Его ближайший преследователь, датчанин Йеспер Хансен (Astana) не сумел добрать Улисси до финиша и пересёк финишную черту вторым через 5 секунд. Тройку лучших замкнул финишировавший через 9 секунд после победителя колумбиец Даниэль Мартинес (Wilier Triestina - Selle Italia).

 

  Сделавший на гонке хет-трик Сэм Беннетт (BORA Hansgrohe) выпал на финальном подъёме и потерял майку лидера, которая перешла к победителю этапа Диего Улисси.

 

Диего Улисси – победитель 4 этапа Тура Турции-2017

 

Диего Улисси – победитель 4 этапа Тура Турции-2017

Photo © Brian Hodes/VeloImages

 

 

  Диего Улисси: «Это важная победа, потому что мы хотели хорошо выступить на этой гонке. У нас получилось отличное завершение сезона. Теперь у нас майка лидера, будем ещё защищать до конца.

 

  На таком финише, как сегодня, все следили за нашими действиями. Мои товарищи по команде отработали великолепно. В конце этапа я опасался, что просев не будет сильным, но Пшемыслав Немец отлично потрудился в конце, в группе нас осталось совсем мало, а на финальном километре мне удалось провести хороший спринт.

 

  В 2010 году я тоже ехал эту гонку, и тогда здесь победил мой друг Джованни Висконти. С Туром Турции у меня связаны прекрасные воспоминания, потому что эта гонка стала одной из первых моих профессиональных гонок. Я по-настоящему ею наслаждался. Когда команда сказала мне, что мы поедем в Турцию, что должны здесь хорошо выступить, я очень обрадовался. И сегодня выиграл красивый этап.

 

  Сегодня у меня было несколько решительно настроенных соперников. К тому некоторым помогали товарищи по команде. Я немного волновался, что к финишу придет большая группа, но благодаря работе Немеца, нас осталось немного. А на подобных этапах я обладаю взрывной силой.

 

  Этот год получился выматывающим. Я не поехал Джиро д’Италия, чтобы подготовиться к Тур де Франс, где хотел выиграть этап. Я не выиграл, но на гонках Мирового тура выступал хорошо. В Монреале был в отличной форме, и надеюсь завершить сезон победой в общем зачёте Тура Турции».

 

 

  Йеспер Хансен: «На финальном подъёме ехали очень мощно. Хотя сам подъём был всего 4 км, но на полной скорости шли всё время. В конце Улисси отлично спринтовал. Именно поэтому я пытался атаковать его заранее, но он был слишком силён. Я знал, что если мы рядом приедем к финишу, он меня опередит. Я старался, но он просто был лучше».

 

  Даниэль Мартинес: «Третье место – хороший результат. Перед подъёмом чувствовал себя не слишком хорошо, но на подъёме нога пошла лучше. Сегодня Улисси превосходил всех нас и заслужил победу. Я ещё молод. Конечно, я удовлетворён тем, что занял третье место на этой гонке недалеко от гонщика такого высокого класса как Улисси. Этот результат даёт мне уверенность на будущее».

 

  Сэм Беннетт: «Думал, проеду чуть лучше. Но начало подъёма стало для меня слишком трудным. Главным образом на меня повлияла жара, поэтому я выпал. Я просто перегрелся, мощность была невысокой. В конце я поехал быстрее, но разрыв уже был большим. Мне бы хотелось финишировать чуть ближе, чтобы попробовать вернуть майку, выиграв ещё на одном этапе. Но не получилось».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Турции-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Диего Улисси Diego Ulissi UAE Team Emirates Тур Турции Tour of Turkey гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

10 - 15 октября 2017

Тур Турции

19 - 24 октября 2017

Тур Гуанси


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Том Дюмулин: "Если маршрут Тура не будет мне подходить, то зачем мне туда ехать".

    Это высказывание однозначно обращено к организаторам Тура 2018: если вы, ребята, хотите битвы гигантов между мной и Фрумом, которую ждёт все передовое человечество, смены победителя, наивысших рейтингов, то делайте маршрут подходящий мне.

    А не то опять будете лицезреть всю гонку сидящего на колесе у Фрума скучного Кинтану.

  • Velolive-Team
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (9)
    Velolive-Team-Фото
    2-ой абзац в тексте

    " Маршрут Тур де Франс-2018 будет представлен в Париже 17 октября, а маршрут Джиро д’Италия-2018 станет известен 29 ноября."
  • vitali
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (9)
    vitali-Фото

    исходя из того, как сейчас ведет гонку на ГТ Скай, нужно не измерители мощности убирать, а  уменьшать количество гонщиков в командах, что не позволит лидирующей команде постоянно держать высокую скорость, а отсюда и гонка станет открытее, и в горах станет поинтереснее

  • velodoctor
    Тур Турции-2017. Этап 4 (2)
    velodoctor-Фото

    Арсланов не сильно, но прогрессирует. В этом году уже 2 пика формы и сегодня в хорошей компании заехал. 

  • ktilp-12
    Тур Турции-2017. Этап 4 (2)
    ktilp-12-Фото

     Жаль Чернецкий сошел.  Хансен или Чернецкий победили бы на 4 этапе.

  • MSG
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (9)
    MSG-Фото

    Маршрут Джиро в этом году позже объявят, чем обычно. Где-то во второй половине ноября

    Презентации Тура не было еще, но известны уже пару изюминок маршрута(пока неофицальные) Альпы - Альп д'юэз, Пиренеи - Люз Ардиден(та самая где Армстронг после падения на подъеме выйграл), брусчатка в конце первой недели и, конечно же, TTT на 30км, плюс ITT на 32км на 20 этапе(скорее всего, пересеченная разделка). Но повторюсь, что эта информация не стопроцентно верна.

    А в общем и целом вполне под Тома маршрут. На разделках он всем накинет как надо, а если надо будет и в горах посрамит хваленых горняков(что он и доказал на Джиро17). В Фрума в следующем сезоне почему-то не особо верю, ведь 33 уже будет как никак.

  • 0x5F375A86
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (9)
    0x5F375A86-Фото

    Вот этим он отличается от Фрума. Фрум изменяет свою подготовку и тренирует нужные скилы так, чтобы быть сильным на нужной ему гонке, что бы там не придумали организаторы, а не ждет маршрута, под свои способности.

  • Earl57
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (9)
    Earl57-Фото
    29 ноября обещают
  • velodoctor
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (9)
    velodoctor-Фото

    Когда уже маршрут Джиро скажут, должны же после Ломбардии объявлять. 

  • Адриен
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (9)
    Адриен-Фото

    А в чем какое-то ОСОБОЕ здравомыслие ? В том, что ждет - будут на ГТ подходящие разделки или нет - и только после этого примет решение об участии? Нормальный расчет, вот и все...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 октября

Carlos Betancur (Movistar Team)

Patrick Konrad (Bora-hansgrohe)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2017 (53)
Сентябрь 2017 (169)
Август 2017 (230)
Июль 2017 (185)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)