Петер Саган – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2017

Петер Саган одерживает 14-ю в карьере победу на этапе Тура Швейцарии

Действующий чемпион мира и рекордсмен по количеству выигранных на Туре Швейцарии этапов, Петер Саган продолжил список своих побед, доведя их до 14, выиграв спринт на 5-м этапе Тура Швейцарии-2017.

Пелотон добрал последних сопротивлявшихся гонщиков отрыва дня за 6 км до финиша, после чего в голове пелотона стали работать команды Bora hansgrohe, Orica-Scott и Trek-Segafredo. Во время этапа упал и затем сошёл с гонки колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес, которого сразу повезли в больницу.

В итоге был разыгран общий спринт, в котором 27-летний словацкий гонщик команды BORA – hansgrohe Петер Саган опередил с большим запасом швейцарского гонщика команды Orica-Scott Михаэля Альбазини и итальянского гонщика команды Quick Step Floors Маттео Трентина.

Дамиано Карузо (BMC) сохранил на плечах майку лидера общего зачёта.