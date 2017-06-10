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Петер Саган – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2017

Петер Саган одерживает 14-ю в карьере победу на этапе Тура Швейцарии

 

  Действующий чемпион мира и рекордсмен по количеству выигранных на Туре Швейцарии этапов, Петер Саган продолжил список своих побед, доведя их до 14, выиграв спринт на 5-м этапе Тура Швейцарии-2017.

 

  Пелотон добрал последних сопротивлявшихся  гонщиков отрыва дня за 6 км до финиша, после чего в голове пелотона стали работать команды Bora hansgrohe, Orica-Scott и Trek-Segafredo. Во время этапа упал и затем сошёл с гонки колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес, которого сразу повезли в больницу.

 

 

 

Петер Саган – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2017

 

Петер Саган – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2017

 

Петер Саган – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2017

 

 

В итоге был разыгран общий спринт, в котором 27-летний словацкий гонщик команды  BORA – hansgrohe Петер Саган опередил с большим запасом швейцарского гонщика команды Orica-Scott Михаэля Альбазини и итальянского гонщика команды Quick Step Floors Маттео Трентина.

 

 Дамиано Карузо (BMC) сохранил на плечах майку лидера общего зачёта.

 

 

Результаты 5 этапа Тура Швейцарии-2017

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Комментарии

  • archi
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (6)
    archi-Фото

    Мигель Анхель Лопес сломана правая рука, потеря 3 зубов, порезы на лбу и верхней губе, в дополнение к царапинам

  • GTX
    Ster ZLM Toer-2017. Пролог (1)
    GTX-Фото
    Вот где Роглич пропал. Нужно было на Швейцарию ехать. В генерале за подиум поборолся бы.
  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (6)
    evgeny1330-Фото
    Просто ни Мэттьюз не дернулся даже, а Ван Авермат и Жильбер вообще приехали пешком, никто толком и не старался.
  • GTX
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (6)
    GTX-Фото
    Цитата: evgeny1330
    Странный этап, все безропотно сотрели, как клоун победил и тут же  начал кривляться. Где же Грег  был, да и Мэттьюз с ФилЖилом могли бы пободаться. Странно все это.


    Не, мне комментатор вполне нравится, а Лопес сошел, да и не может быть по другому, если полсезона пропущено, это и Чавеса касается.
    А что тут странного. Саган был абсолютно сильнейший в пригорок, вот и выиграл. Наличие чуства юмора - не означает, что человек клоун. С Дегенкольбом чет совсем не то, который раз в сезоне трек пахает, а толку 0, хотя финиш подходил Джону не меньше чем Сагану.
  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (6)
    evgeny1330-Фото

    Наконец-то кто-то из секты Сагана и Контадора объявился. Не нравится, когда ваших идолов критике подвергают,зато Фрума и Нибали с вашей стороны всегда грязью поливают, это значит можно. Здесь свобода мнений, можно писать все, что угодно,главное не опускаться до прямых оскорблений. Ну тогда и ты клоун, если на то пошло.

  • Terens
    Фолифоров и Порсев – лидеры Ga ... (6)
    Terens-Фото
    Шалунов набрал ход. Ждем от него сюрприза
  • Grinta
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (6)
    Grinta-Фото
    Клоун
    Цитата: evgeny1330
    Странный этап, все безропотно сотрели, как клоун победил и тут же  начал кривляться. Где же Грег  был, да и Мэттьюз с ФилЖилом могли бы пободаться. Странно все это.


    Не, мне комментатор вполне нравится, а Лопес сошел, да и не может быть по другому, если полсезона пропущено, это и Чавеса касается.
    Клоун тут один с такими комментами и это ты
  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (6)
    evgeny1330-Фото

    Странный этап, все безропотно сотрели, как клоун победил и тут же  начал кривляться. Где же Грег  был, да и Мэттьюз с ФилЖилом могли бы пободаться. Странно все это.



    Не, мне комментатор вполне нравится, а Лопес сошел, да и не может быть по другому, если полсезона пропущено, это и Чавеса касается.

  • trismail
    Тур Швейцарии-2017. Этап 4 (16)
    trismail-Фото
    Рейн был замечен на Тартуском Раттаралли 28 Мая, где он ехал эту гонку на 135км без номера в группе с 500-ми номерами и завершил ее, проехав с этой группой под финишным баннером. Осведомленные эстонцы говорили, что он готовится к Туру дома, в Эстонии. Так что ждем его на Туре!!!
  • Cristal
    Фолифоров и Порсев – лидеры Ga ... (6)
    Cristal-Фото

    Имхо, это - "модное веяние в мировом велоспорте" - "рисовалки" - вместо фотографий... детский сад. Вроде бы взрослые люди в велогонках гоняют, а представляют их " мультяшками"... mamba

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