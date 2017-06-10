Петер Саган – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2017

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 18:34
Петер Саган одерживает 14-ю в карьере победу на этапе Тура Швейцарии
Действующий чемпион мира и рекордсмен по количеству выигранных на Туре Швейцарии этапов, Петер Саган продолжил список своих побед, доведя их до 14, выиграв спринт на 5-м этапе Тура Швейцарии-2017.
Пелотон добрал последних сопротивлявшихся гонщиков отрыва дня за 6 км до финиша, после чего в голове пелотона стали работать команды Bora hansgrohe, Orica-Scott и Trek-Segafredo. Во время этапа упал и затем сошёл с гонки колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес, которого сразу повезли в больницу.
#TourdeSuisse Así fue el triunfo de @petosagan en la 5a etapa del @tds— Pasión Ciclismo (@pasiociclismo) 14 июня 2017 г.
🎥 @SRF pic.twitter.com/ovIcbrCd4S
В итоге был разыгран общий спринт, в котором 27-летний словацкий гонщик команды BORA – hansgrohe Петер Саган опередил с большим запасом швейцарского гонщика команды Orica-Scott Михаэля Альбазини и итальянского гонщика команды Quick Step Floors Маттео Трентина.
Дамиано Карузо (BMC) сохранил на плечах майку лидера общего зачёта.
Результаты 5 этапа Тура Швейцарии-2017
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