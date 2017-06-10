VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Майкл Мэттьюс, Петер Саган и Джон Дегенкольб о 3-м этапе Тура Швейцарии-2017

Майкл Мэттьэс побеждает на 3 этапе Тура Швейцарии-2017 с финишем в Берне

 

 

  Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) стал победителем 3-го этапа Тура Швейцарии-2017.  26-летний австралийский гонщик команды Sunweb начал спринт за 150 м до финиша и опередил на финише действующего чемпиона мира, 27-летнего словацкого гонщика команды  Bora – Hansgrohe  Петера Сагана и 28-летнего немецкого гонщика команды Trek – Segafredo Джона Дегенкольба.

  Этой победой Мэттьюс компенсировал свой проигрыш на этапе Тур де Франс-2016, который финишировавшем на этом же месте в Берне. Тогда австралийский гонщик занял 4-е место, а победителем был Петер Саган.

 

 Благодаря бонусным секундам за победу на 3-м этапе Майкл Мэттьюс возглавил и общий зачёт Тура Швейцарии-2017.

 

 

Майкл Мэттьюс, Петер Саган и Джон Дегенкольб о 3-м этапе Тура Швейцарии-2017

 photo credit: © BORA-hansgrohe / Stiehl Photography  

 

Майкл Мэттьюс, Петер Саган и Джон Дегенкольб о 3-м этапе Тура Швейцарии-2017

 photo : © CORVOS/Sunweb

 

  Майкл Мэттьюс (Sunweb): «Сегодня я прошёл подъём не так хорошо, но это оказалось достаточно, чтобы удержаться с лучшими. В финале я видел, со мной рядом Никиас (Арндт) и другие ребята, и это придало дополнительную мотивацию, потому что я знал, что на финальных метрах он сможет сделать большую протяжку и вывезти на идеальную позицию для спринта. Приятно взять победу, которой я очень хотел добиться в прошлом году, когда меня на Тур де Франс заперли в коробочку. И мне приятно стартовать завтра в майке лидера. Команда выиграла Джиро д’Италия, так что, думаю, они знают, как теперь ехать впереди».

 

 Марк Рееф, спортивный директор команды Sunweb: «Мы планировали сегодня работать на Майкла, знали, что ему идеально подходит финал. Все сегодня чувствовали себя отлично, и отдали силы, чтобы добиться цели. Мы присоединились к контролю за отрывом, а другая часть команды вывезла Никиаса и Майкла на отличную позицию за 1,5 км до финиша. Команда не нервничала, и Майкл смог сидеть на колесе Никиаса, который прекрасно развёз его в спринте на этапе с очень сложным финишем».

 

  Петер Саган (Bora – Hansgrohe): «Сегодня был ещё один трудный этап на Туре Швейцарии, с активным финалом в жаркий день. Команда превосходно отработала по плану, который мы составили утром. Чувствую себя хорошо, старался изо всех сил, но, к сожалению, в финальном спринте я стал вторым. Попробуем снова в ближайшие дни».

 

Майкл Мэттьюс, Петер Саган и Джон Дегенкольб о 3-м этапе Тура Швейцарии-2017

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo): «Мы очень хорошо отработали, но, возможно, были слишком увлечены борьбой, слишком мотивированы.  В конце скорость была немного высоковата, чтобы держать её до последнего метра, поэтому я выпал, потеряв несколько позиций. Но команда отработала хорошо».

 

 

 

Результаты 3 этапа Тура Швейцарии-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Sunweb Петер Саган Джон Дегенкольб Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2017?

Комментарии

  • Адриен
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    Адриен-Фото

    Нет, ну бывают комментаторы с разными "примечательностями" - скучные,восторженные, высокомерные и т.д.- как говорится, на вкус и цвет... Кожевникова же поражает страстным желанием блеснуть своей эрудицией и индивидуальностью, вставляя слова или целые фразы о ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ смысле которых она имеет весьма отдаленное представление. Как говорится в фильме - "Ляпай ! Но ляпай уверенно ! У них это называется точкой зрения !" Все равно как повар, желающий поразить своей стряпней, кладет в борщ банан, осьминога,кокос и думает, что получится вкуснейшее блюдо ... А на деле - несъедобная бурда . Неужели руководство канала не видит этого вопиющего непрофессионализма ?

  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    VeloVelo-Фото

    Да ладно вам! ) Это  Хорошо, что Кожевникова коментировала.
    А ведь мог бы сам Великий Гу! )

  • ktilp-12
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    ktilp-12-Фото

     Первый раз смотрю по Матч-арене велоспорт, это нечто!!!!!! Неоднократные отзывы о ее "перлах и ляпах" удивляли в отзывах, но удивляет НЕПРОФЕССИНАЛИЗМ ее в своем деле. За время существовании Матч-арены можно было вникнуть в суть велоспорта,для этого можно посмотреть 20-30 репортажей СК и Отара. Да-ааааа-уж.

  • Андрон
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    Андрон-Фото
    Хорошо, что не смотрел репортаж. Не удержался бы, ляпнул чего-нибудь про мой любимый персонаж - Лизавету Кожевникову.
    У меня уже тетрадь перлов, записанных за Лизой.
  • RVL
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (15)
    RVL-Фото

    Это Елизавета, если не ошибаюсь.
    много выводов по Дофине , без единого коммента по сути транслируемой Швейцарии.
    ничего не имею против..но там по шаблонам все. 
    зы. Лиза, прокатитесь как Сережа, какой нить гранфондо, или чемпионат области, для ощущений происходящего. я серьезно..ну или с тренером.

  • старт-шоссе 82
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    http://tivix.co/337-match-arena.html
  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    evgeny1330-Фото
    Где эти перлы можно послушать, особенно про Дегенкольба и БМС понравилось.
  • ararat
    Луис-Леон Санчес остается в ко ... (6)
    ararat-Фото
    Отличная новость!
  • GTX
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    GTX-Фото

    Узнал много нового

    Дегенкольб раньше выступал в БМС, вчера кстати тоже.

    Дегенкольб и Метьюс - узкоспециализированые спринтеры.

    У Скай сейчас не найдеться 8 гонщиков на Тур де Франс.

    *скаевский осьминог - это понравилось.

    Продолжаем слушать сказки тети Лизы...

  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    evgeny1330-Фото
    Молодец Мэттьюз, Саган опять второй, Дегенкольб в этом сезоне никакой, наверное последствия той травмы до сих пор сказываются.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 июня

Eros Capecchi (Quick-Step Floors)

Albert Timmer (Team Sunweb)

Eduardo Sepulveda (Fortuneo - Vital Concept)

Maximilian Walscheid (Team Sunweb)

Diego Rubio (Caja Rural - Seguros RGA)

James Shaw (Lotto Soudal)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 1213

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (68)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)