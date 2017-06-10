Майкл Мэттьюс, Петер Саган и Джон Дегенкольб о 3-м этапе Тура Швейцарии-2017

Майкл Мэттьэс побеждает на 3 этапе Тура Швейцарии-2017 с финишем в Берне

Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) стал победителем 3-го этапа Тура Швейцарии-2017. 26-летний австралийский гонщик команды Sunweb начал спринт за 150 м до финиша и опередил на финише действующего чемпиона мира, 27-летнего словацкого гонщика команды Bora – Hansgrohe Петера Сагана и 28-летнего немецкого гонщика команды Trek – Segafredo Джона Дегенкольба.

Этой победой Мэттьюс компенсировал свой проигрыш на этапе Тур де Франс-2016, который финишировавшем на этом же месте в Берне. Тогда австралийский гонщик занял 4-е место, а победителем был Петер Саган.

Благодаря бонусным секундам за победу на 3-м этапе Майкл Мэттьюс возглавил и общий зачёт Тура Швейцарии-2017.

photo credit: © BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

photo : © CORVOS/Sunweb

Майкл Мэттьюс (Sunweb): «Сегодня я прошёл подъём не так хорошо, но это оказалось достаточно, чтобы удержаться с лучшими. В финале я видел, со мной рядом Никиас (Арндт) и другие ребята, и это придало дополнительную мотивацию, потому что я знал, что на финальных метрах он сможет сделать большую протяжку и вывезти на идеальную позицию для спринта. Приятно взять победу, которой я очень хотел добиться в прошлом году, когда меня на Тур де Франс заперли в коробочку. И мне приятно стартовать завтра в майке лидера. Команда выиграла Джиро д’Италия, так что, думаю, они знают, как теперь ехать впереди».

Марк Рееф, спортивный директор команды Sunweb: «Мы планировали сегодня работать на Майкла, знали, что ему идеально подходит финал. Все сегодня чувствовали себя отлично, и отдали силы, чтобы добиться цели. Мы присоединились к контролю за отрывом, а другая часть команды вывезла Никиаса и Майкла на отличную позицию за 1,5 км до финиша. Команда не нервничала, и Майкл смог сидеть на колесе Никиаса, который прекрасно развёз его в спринте на этапе с очень сложным финишем».

Петер Саган (Bora – Hansgrohe): «Сегодня был ещё один трудный этап на Туре Швейцарии, с активным финалом в жаркий день. Команда превосходно отработала по плану, который мы составили утром. Чувствую себя хорошо, старался изо всех сил, но, к сожалению, в финальном спринте я стал вторым. Попробуем снова в ближайшие дни».

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo): «Мы очень хорошо отработали, но, возможно, были слишком увлечены борьбой, слишком мотивированы. В конце скорость была немного высоковата, чтобы держать её до последнего метра, поэтому я выпал, потеряв несколько позиций. Но команда отработала хорошо».