Филипп Жильбер – победитель 2-го этапа Тура Швейцарии-2017

Филипп Жильбер впервые в карьере выигрывает этап Тура Швейцарии

34-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) одержал победу на 2-м этапе Тура Швейцарии-2017.

Отрыв дня пелотон добрал за 22 км до финиша, после чего из пелотона, в котором к этому моменту осталось не больше 40 гонщиков, атаковали Дамиано Карузо (BMC), Руй Кошта (UAE Team Emirates), Ян Бакелантс (AG2R La Mondiale), которые за 8 км до финиша опережали группу на 17 секунд. Однако, пелотон, в голове которого работали команды Trek-Segafredo и Bora-Hansgrohe, добрали беглецов за 5 км до финиша.

После этого атаку предпринимали Стефан Кюнг и Грег Ван Авермат (BMC), а также Филипп Жильбер (Quick Step Floors). Но их рывки были нейтрализованы.

Атаки гонщиков UAE Team Emirates и CCC Sprandi Polkowice за 1,5 км до финиша также не были успешными. В итоге пелотон разыграл спринт. Филипп Жильбер ускорился за 200 м до финиша и обошёл Патрика Бевина (Cannondale-Drapac) и Антони Ру (FDJ), впервые в карьере выиграв этап Тура Швейцарии.

Лидером общего зачёта стал швейцарский гонщик команды BMC Стефан Кюнг.