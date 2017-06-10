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Филипп Жильбер – победитель 2-го этапа Тура Швейцарии-2017

Филипп Жильбер впервые в карьере выигрывает этап Тура Швейцарии

 

 

  34-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors  Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) одержал победу на 2-м этапе Тура Швейцарии-2017.

 

Филипп Жильбер – победитель 2-го этапа Тура Швейцарии-2017

 

  Отрыв дня пелотон добрал за 22 км до финиша, после чего из пелотона, в котором к этому моменту осталось не больше 40 гонщиков, атаковали Дамиано Карузо (BMC), Руй Кошта (UAE Team Emirates), Ян Бакелантс (AG2R La Mondiale), которые за 8 км до финиша опережали группу на 17  секунд. Однако, пелотон, в голове которого работали команды Trek-Segafredo и Bora-Hansgrohe, добрали беглецов за 5 км до финиша.

 

После этого атаку предпринимали Стефан Кюнг и Грег Ван Авермат (BMC), а также Филипп Жильбер (Quick Step Floors). Но их рывки были нейтрализованы.

 

  Атаки гонщиков UAE Team Emirates и CCC Sprandi Polkowice за 1,5 км до финиша также не были успешными. В итоге пелотон разыграл спринт. Филипп Жильбер ускорился за 200 м до финиша и обошёл Патрика Бевина (Cannondale-Drapac) и Антони Ру (FDJ), впервые в карьере выиграв этап Тура Швейцарии.

 

Лидером общего зачёта стал швейцарский гонщик команды BMC Стефан Кюнг.

 

Результаты 2 этапа Тура Швейцарии-2017

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Теги к статье: Филипп Жильбер Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Словакии-2017. Этап 4 (2)
    VeloVelo-Фото

    Ваня Савицкий Молодца! А что с Антном Воробьевым? Где его разделка?

  • Gottliche_Recht
    Ричи Порт и Дэн Мартин – призё ... (1)
    Gottliche_Recht-Фото

    Так о ком идет речь, кто эти, "которые хотели сами проиграть, лишь бы он проиграл Критериум Дофине" ? По-ходу, этап был сродни 15 этапу Вуэльты-2016 от самаого начала

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    VeloVelo-Фото
    А что опасаться. Как будет так и будет )
  • rdktr
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    rdktr-Фото

    Чета я за Конту опасаться начал....

     

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да ладно. В отличие от остальных, Конте, Вальву и Фруму этот Дофине нужен был для понимания своей формы. Они подводят себя к 3-й неделе. Они заточены под ТДФ. Вот там все и станет понятно.

  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2017. Этап 8 (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    Наверное лучший Критерум за последние годы. Главное чтобы Порт на ТдФ был такой же (и по форме и по выступлениях на горных этапах).
    Да, и хотелось бы поБольше таких гор на ТдФ как на этом Дофине.

     

    P.S.

    Отдельный реверанс Астане и горячие аплодисменты.

    P.P.S.

    Короткие и хлесткие этапы на разных недельных и 3-х_недельныъх гонках становятся фишками...и это здорово что орги взяли такое на заметку mail1 очень смотритЦЦо. good

  • EL-Fenomeno
    Якоб Фульсанг выигрывает 8-й э ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, очень приятно.

    Все-таки хорошо, что есть временные бонификации на гонках. И хорошо чтобы на самых важных соревнованиях календаря ЮСиАй они были всегда (в т. ч. и на всех гранд-турах).
    Для Фульсанга этакий велосипедный дабл дабл (этап+генерал), а с учетом победы и на 6-м этапе вообще получается трипл-дабл!). Команда Астана явно получила второе (НОВОЕ) дыхание после Джиро. С нетерпением жду теперь подобного куража от Ару и Фульсанга на ТдФ. И если Фабио будет тащить на генерал, то Якоб вполне на лидерство в горном зачёте.

  • Александра
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    Александра-Фото

    Выглядит, как хорошая мина при плохой игре.

    Хочу ошибиться.

  • Zhanzhak
    Якоб Фульсанг выигрывает 8-й э ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    У меня праздник!!! Я думаю все болельщики Астаны ждали такого подарка от команды! А те кто верил и не сомневался (как я), вдвойне счастливы!!!! Спасибо всем, кто искренне разделяет нашу радость! И спасибо Якобу! Красавчик! Команде и Фабио отдельное спасибо! Всем добра!

  • Eufemiano Fuentes
    Критериум Дофине-2017. Этап 8 (57)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Не будем забегать вперед...многие не ехали на 100%...да и неделька всего одна...

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