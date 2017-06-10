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Симон Шпилак – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2017

Симон Шпилак побеждает на горном 7-м этапе Тура Швейцарии-2017 на высоте 2780 м и становится лидером общего зачёта

 

 

  30-летний словенский гонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Симон Шпилак (Simon Spilak) одержал победу в Австрийский Альпах на 7-м этапе на Туре Швейцарии-2017, на высоте 2780 м над уровнем моря. Победа принесла Симону Шпилаку и жёлтую майку лидера общего зачёта.

 

Лидировавший в общем зачёте Тура Швейцарии-2017 Доменико Поццовиво (AG2R) выпал из группы лидеров за 13 км до финиша. За 10 км до финиша на финальном подъёме к леднику Тифенбахфернер (Tiefenbachferner) в группе лидеров оставалось 8 гонщиков – Симон Шпилак и Рейн Таарамяэ (Katusha-Alpecin), Дамиано Карузо (BMC), Йон Исагирре (Bahrain-Merida), Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo), Джо Домбровски (Cannondale-Drapac), Марк Солер (Movistar) и Ян Хирт (CCC Sprandi Polkowice).

 

Симон Шпилак – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2017

 

Симон Шпилак – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2017

 

  Ускорившийся за 10 км до финиша Рейн Таарамяэ увёз за собой своего капитана Симона Шпилака, а также Джо Домбровски. За 9 км до финиша Таарамяэ поехал своим темпом, а у Шпилака и Домбровски в запасе за 8 км до финиша было 25 секунд над ближайшими преследователями, а Доменко Поццовиво проигрывал около полутора минут. За 7 км до финиша Поццовиво проигрывал Шпилаку 2 минуты 20 секунд.

 

  За 5,3 км Домбровски не выдержал темпа Шпилака и выпал, а Йон Исагирре ускорился и стал постепенно добирать отставание, пройдя за Джо Домбровски  за 3 км до финиша. Но Симона Шпилака Йон Исагирре догнать не успел.

 

  На финише Симон Шпилак опередил ближайшего преследователя Йона Исагирре на 22 секунды. Джо Домбровски финишировал 3-м через 36 секунд.

В общем зачёте Симон Шпилак (Katusha-Alpecin) опережает ближайшего соперника Дамиано Карузо (BMC) на 52 секунды. А Стевен Крёйсвейк замыкает тройку лучших, уступая Шпилаку 1 минуту 5 секунд.

 

  Доменико Поццовиво (AG2R) финишировал через 2:40 после Симона Шпилака и в общем зачёте переместился на 4-ю позицию, проигрывая словенскому гонщику 2:28.

 

Результаты 7 этапа Тура Швейцарии-2017

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Теги к статье: Симон Шпилак Simon Spilak Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Комментарии

  • levonardo
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (22)
    levonardo-Фото

    Этот этап вселяет надежду тем, что у Катюши есть потенциал, как у команды с амбицией на генерал ГТ.

  • stalcker23
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (22)
    stalcker23-Фото
    У него сильнейшая аллергия, удивительно что он вообще в это время что-то показывает, раньше только весной да осенью катался сильно
  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (22)
    velodoctor-Фото

    Карузо может 50с в разделке отыграть?



    Рейн мне кажется будет бороться за этап на туре, за 10ку думаю не сможет, хотя кто знает.

  • tim147
    Предварительные составы команд ... (10)
    tim147-Фото

    По-моему, сегодняшний этап тура Швейцарии дал ответ - кто должен ехать на генерал за Катюшу. Готовность Шпилака неплохая, а моральных качеств ему не занимать.

  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (22)
    evgeny1330-Фото
    Вот сейчас просмотреть повтор собираюсь, хотя бы так.
  • RVL
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (22)
    RVL-Фото
    а могло и понравиться!
    ну там Шпилак очки при выезде из тоннеля надел...
  • Александра
    Павел Сиваков из команды BMC D ... (6)
    Александра-Фото

    Вот это здорово!!

  • sixpack
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (22)
    sixpack-Фото
    да, Матвей здорово отработал! Но Таармяэ ... таких горников просто сбросил без шансов.
  • vitali
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (22)
    vitali-Фото

    Мамыкина, по-моему, мы наблюдаем в трансляциях с прошлого года. И лично я всегда при виде Матвея заряжаюсь оптимизмом - от него исходит какой-то юношеский задор, я бы даже сказал, что он - сама бесшабашность на велосипеде.

    Очень позитивный гонщик

  • sashaney
    Предварительные составы команд ... (10)
    sashaney-Фото

    Cummings всё Джиру ходил с фиксированной рукой после операции. По его словам только начал на тренажёре на 3-ей неделe Джиро. Что то не верится.

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