Симон Шпилак – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2017

Симон Шпилак побеждает на горном 7-м этапе Тура Швейцарии-2017 на высоте 2780 м и становится лидером общего зачёта

30-летний словенский гонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Симон Шпилак (Simon Spilak) одержал победу в Австрийский Альпах на 7-м этапе на Туре Швейцарии-2017, на высоте 2780 м над уровнем моря. Победа принесла Симону Шпилаку и жёлтую майку лидера общего зачёта.

Лидировавший в общем зачёте Тура Швейцарии-2017 Доменико Поццовиво (AG2R) выпал из группы лидеров за 13 км до финиша. За 10 км до финиша на финальном подъёме к леднику Тифенбахфернер (Tiefenbachferner) в группе лидеров оставалось 8 гонщиков – Симон Шпилак и Рейн Таарамяэ (Katusha-Alpecin), Дамиано Карузо (BMC), Йон Исагирре (Bahrain-Merida), Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo), Джо Домбровски (Cannondale-Drapac), Марк Солер (Movistar) и Ян Хирт (CCC Sprandi Polkowice).

Ускорившийся за 10 км до финиша Рейн Таарамяэ увёз за собой своего капитана Симона Шпилака, а также Джо Домбровски. За 9 км до финиша Таарамяэ поехал своим темпом, а у Шпилака и Домбровски в запасе за 8 км до финиша было 25 секунд над ближайшими преследователями, а Доменко Поццовиво проигрывал около полутора минут. За 7 км до финиша Поццовиво проигрывал Шпилаку 2 минуты 20 секунд.

За 5,3 км Домбровски не выдержал темпа Шпилака и выпал, а Йон Исагирре ускорился и стал постепенно добирать отставание, пройдя за Джо Домбровски за 3 км до финиша. Но Симона Шпилака Йон Исагирре догнать не успел.

На финише Симон Шпилак опередил ближайшего преследователя Йона Исагирре на 22 секунды. Джо Домбровски финишировал 3-м через 36 секунд.

В общем зачёте Симон Шпилак (Katusha-Alpecin) опережает ближайшего соперника Дамиано Карузо (BMC) на 52 секунды. А Стевен Крёйсвейк замыкает тройку лучших, уступая Шпилаку 1 минуту 5 секунд.

Доменико Поццовиво (AG2R) финишировал через 2:40 после Симона Шпилака и в общем зачёте переместился на 4-ю позицию, проигрывая словенскому гонщику 2:28.