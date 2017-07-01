Симон Шпилак – победитель Тура Швейцарии-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 18:57
Симон Шпилак - двукратный победитель Тура Швейцарии-2017
30-летний словенский гонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Симон Шпилак (Simon Špilak) стал победителем Тура Швейцарии-2017. Это вторая победа словенского гонщика в генеральной классификации швейцарской многодневной гонки Мирового тура, первую он одержал в 2015 году.
Симон Шпилак надел майку лидера после победы на королевском горном 7-м этапе с финишем в Зёльдене, и удержал лидерство до финиша.
В генеральной классификации Симон Шпилак опередил ближайшего соперника – итальянского гонщика команды BMC Дамиано Карузо на 48 секунд, голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Стевен Крёйсвейк замкнул тройку призёров Тура Швейцарии-2017, уступив Шпилаку 1 минуту 8 секунд.
Результаты 9 этапа Тура Швейцарии-2017
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- (0)
- Просмотров
- (532)