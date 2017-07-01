Симон Шпилак – победитель Тура Швейцарии-2017

Спринтерский состав ничё так, не первые имена но в 10ке полно людей которые на слуху именно как спринтеры.



Газовик захирел совсем, обидно. Многие подводились к Джиро, а поехали не все. Другие не понятно даже чем занимаются, какие гонки их цель в этом сезоне.