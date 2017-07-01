VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Симон Шпилак – победитель Тура Швейцарии-2017

Симон Шпилак - двукратный победитель Тура Швейцарии-2017

 

 

30-летний словенский гонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Симон Шпилак (Simon Špilak) стал победителем Тура Швейцарии-2017. Это вторая победа словенского гонщика в генеральной классификации швейцарской многодневной гонки Мирового тура, первую он одержал в 2015 году.

 

Симон Шпилак – победитель Тура Швейцарии-2017

 

Симон Шпилак – победитель Тура Швейцарии-2017

 

Симон Шпилак надел майку лидера после победы на королевском горном 7-м этапе с финишем в Зёльдене, и удержал лидерство до финиша.

 

В генеральной классификации Симон Шпилак опередил ближайшего соперника – итальянского гонщика команды BMC Дамиано Карузо на 48 секунд, голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Стевен Крёйсвейк замкнул тройку призёров Тура Швейцарии-2017, уступив Шпилаку 1 минуту 8 секунд.

 

 

 

Результаты 9 этапа Тура Швейцарии-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Симон Шпилак Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (532)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2017?

Комментарии

  • ScaRR
    Тур Швейцарии-2017. Этап 9 (4)
    ScaRR-Фото

    Катюша молодцы,  Шпилак молодец!

    Тур Швейцарии  ни разу не первенство водокачки, серьезная  представительная гонка.

  • Terens
    Тур Швейцарии-2017. Этап 9 (4)
    Terens-Фото
    Шпилак-молодец!
  • Terens
    Ster ZLM Toer-2017. Этап 4 (2)
    Terens-Фото
    Шпилак,Гонсалвеш,Закарин и Цабель худо-бедно поддерживают статус Катюши
  • Student
    Тур Швейцарии-2017. Этап 9 (4)
    Student-Фото
    А Солер не плохо так разделочку прошёл.
  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (17)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Швейцарии-2017, у России 30 очков, заработанных Матвеем Мамыкиным за 20 место в итоговой генеральной классификации

  • bettini11
    Тур Швейцарии-2017. Этап 9 (4)
    bettini11-Фото

    Аж две многодневки выиграли!

  • ktilp-12
    Предварительные составы команд ... (18)
    ktilp-12-Фото

     Хочется видет победителем любого другого гонца, но не Фрумма. Не  вечно же ему занимать пьедестал, надоедает Скай однобразием..

  • velodoctor
    Ster ZLM Toer-2017. Этап 4 (2)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется Энеко тур 100% гонка Гонсалвеша. В 10ке может быть, самое главное разделка у него на уровне. Не все гонщики в кате нравятся, но этот португалец в течении сезона создал впечатление очень хорошее. 

  • velodoctor
    Тур Словении-2017. Этап 4 (1)
    velodoctor-Фото

    Спринтерский состав ничё так, не первые имена но в 10ке полно людей которые на слуху именно как спринтеры.
     
    Газовик захирел совсем, обидно. Многие подводились к Джиро, а поехали не все. Другие не понятно даже чем занимаются, какие гонки их цель в этом сезоне.  

  • aksbor
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (15)
    aksbor-Фото

    Что бы ни говорили,но слушать Лизу одно удовольствие. Ее комментарии - отдельное шоу (слуховое). "Саган - тестостероновый гонщик", "Лопес упал из-за спадания атмосферного давления", "Фрум не способен противостоять щупальцам Ская" и т.д. и т.п. Разве это не замечательно!? Ее стремление к неологизмам,необычным оборотам,попытка избавиться от комментаторских штампов - все это лично мне нравится. Еще бы подтянуть понимание велоспорта...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 июня

Dimitri Claeys (Cofidis)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (110)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)