Симон Шпилак - двукратный победитель Тура Швейцарии

Победитель Тура Швейцарии-2017 пропускает Тур де Франс-2017 и стартует на Туре Польши-2017

Симон Шпилак (Simon Spilak) одержал победу на Туре Швейцарии-2017, став двукратным победителем этой гонки (впервые он выиграл Тур Швейцарии в 2015 году).

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Photo © Tim De Waele/Tour de Suisse





30-летний словенский гонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin возглавил общий зачёт после победы на 7-м королевском горном этапе. Перед стартом на разделке финального 9-го этапа Тура Швейцарии-2017 Симон Шпилак опережал ближайшего соперника – Дамиано Карузо (BMC) в общем зачёте на 52 секунды. В итоге словенский гонщик выиграл Тур Швейцарии-2017 с преимуществом в 48 секунд.

Следующей гонкой Симона Шпилака станет Тур Польши, так как словенский гонщик с 2014 года перестал выступать на Гран-турах, выбрав для себя борьбу лишь на недельных и 10-дневных гонках.

Симон Шпилак: «Сегодня был очень трудный день и сложная разделка. Она оказалась тяжелее, чем мы ожидали. Мы провели разведку трассы утром, а днём стало очень жарко. Я рад, побеждаю на этой гонке второй раз. Я счастлив и за моих товарищей по команде. Всю неделю они отлично работали.

Моим главным соперником в Швейцарии стала жара, но я справился.

Теперь жду Тура Польши, это моя следующая цель. С 2014 года я не принимаю участия в Гран-турах, это решения я принял сам. Предпочитаю недельные и 10-дневные гонки. Хотя, конечно, было бы приятно выиграть этап Тур де Франс или стать чемпионом мира».