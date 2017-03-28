 Филипп Жильбер: "Я хотел бы выиграть Тур Фландрии"

Чемпион Бельгии, атаковав на Мюр ван Гераардсберген, одерживает победу на 1-м этапе "Трех дней Де Панна"-2017

Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) стал первым с 2005 года действующим чемпионом Бельгии, выигравшим этап на «Трёх дня де Панне». Товарищ Жильбера по команде Quck Step Floors Дрис Девенинс отобрался в ранний отрыв, уехавший за 80 км до финиша, и ждал своего капитана. Филипп Жильбер переложился в группу, после чего атаковал на Мюр ван Гераардсберген за 16 км до финиша, создал просвет и удержал преимущество. Люк Дабридж (Orica-Scott), в одиночку преследовавший чемпиона Бельгии, не смог догнать его и финишировал 2-м. Это первая победа 34-летнего бельгийского гонщика в ранге чемпиона Бельгии, и первая в качестве гонщика команды Quick Step Floors.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Филипп Жильбер: «Цель номер 1 – удержать физическую форму. Потом необходимо найти психологический настрой, агрессию, чтобы бороться за позиции, чтобы прикладывать короткие, но мощные усилия. А также надо хотеть ехать через боль. И после этого нужна команда. Сегодня наша команда снова была сильна. Я благодарю Дриса, потому что без него не смог бы взять эту победу, или, по крайней мере, гонка сложилась бы по-другому.

Я понимал, что мне надо было сбрасывать Дабриджа на Мюре, потому что именно там было легче всего это сделать, при попутном ветре и оставшихся равнинных километрах. Я старался удержать просвет до финиша, ускорялся, когда это было необходимо, потому что против специалиста в разделке ничего не было гарантировано, поэтому я выложился полностью.

Наконец, я смог одержать победу в майке чемпиона Бельгии и принести её команде. Я счастлив. Теперь я возглавил общий зачёт. Но защитить майку лидера будет нелегко. Мы просто поедем гонку день за днём.

Знаю, теперь люди скажут, что я - один из фаворитов на Тур Фландрии, и не секрет, что я хотел бы выиграть эту гонку. Моя форма в порядке, с нетерпением жду старта, но самое важное, чтобы победу одержала команда. У нас много вариантов, наши гонщики в форме, вопрос в том, как разыграть нужную карту в правильный момент.

Я всегда мотивирован. Даже после 15 лет в профессионалах я влюблён в этот спорт, в этом смысле для меня ничего не изменилось».