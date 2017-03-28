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Филипп Жильбер: "Я хотел бы выиграть Тур Фландрии"

Чемпион Бельгии, атаковав на Мюр ван Гераардсберген, одерживает победу на 1-м этапе "Трех дней Де Панна"-2017

 

  Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) стал первым с 2005 года действующим чемпионом Бельгии, выигравшим этап на «Трёх дня де Панне».  Товарищ Жильбера по команде Quck Step Floors Дрис Девенинс отобрался в ранний отрыв, уехавший за 80 км до финиша, и ждал своего капитана. Филипп Жильбер переложился в группу, после чего атаковал на Мюр ван Гераардсберген за 16 км до финиша, создал просвет и удержал преимущество. Люк Дабридж (Orica-Scott), в одиночку преследовавший чемпиона Бельгии, не смог догнать его и финишировал 2-м. Это первая победа 34-летнего бельгийского гонщика в ранге чемпиона Бельгии, и первая в качестве гонщика команды Quick Step Floors.

 

Филипп Жильбер: "Я хотел бы выиграть Тур Фландрии"

 Филипп Жильбер: "Я хотел бы выиграть Тур Фландрии"

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Филипп Жильбер: «Цель номер 1 – удержать физическую форму. Потом необходимо найти психологический настрой, агрессию, чтобы бороться за позиции, чтобы прикладывать короткие, но мощные усилия. А также надо хотеть ехать через боль. И после этого нужна команда. Сегодня наша команда снова была сильна. Я благодарю Дриса, потому что без него не смог бы взять эту победу, или, по крайней мере, гонка сложилась бы по-другому.

 

 Я понимал, что мне надо было сбрасывать Дабриджа на Мюре, потому что именно там было легче всего это сделать, при попутном ветре и оставшихся равнинных километрах. Я старался удержать просвет до финиша, ускорялся, когда это было необходимо, потому что против специалиста в разделке ничего не было гарантировано, поэтому я выложился полностью.

 

  Наконец, я смог одержать победу в майке чемпиона Бельгии и принести её команде. Я счастлив. Теперь я возглавил общий зачёт. Но защитить майку лидера будет нелегко. Мы просто поедем гонку день за днём.

 

  Знаю, теперь люди скажут, что я  - один из фаворитов на Тур Фландрии, и не секрет, что я хотел бы выиграть эту гонку. Моя форма в порядке, с нетерпением жду старта, но самое важное, чтобы победу одержала команда. У нас много вариантов, наши гонщики в форме, вопрос в том, как разыграть нужную карту в правильный момент.

Я всегда мотивирован. Даже после 15 лет в профессионалах я влюблён в этот спорт, в этом смысле для меня ничего не изменилось».  

 

Результаты 1 этапа Трёх дней де Панне-2017

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Теги к статье: Филипп Жильбер Три дня Де Панне Driedaagse De Panne-Koksijde Europe Tour Тур Фландрии

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Комментарии

  • VeloVelo
    Три дня Де Панне-2017. Этап 1 (3)
    VeloVelo-Фото

    Дарбридж хорош! Филжил - Супер! Браво, Жильбер! Эпическая гонка!

  • Berdok
    Алехандро Вальверде, Альберто ... (20)
    Berdok-Фото
    Сы-пасибо! Польщен, но нет меня ни в свитере, ни в соц сетях, увы
  • velodoctor
    Три дня Де Панне-2017. Этап 1 (3)
    velodoctor-Фото

    До чего Фж хорош, удивительное преорбразование в этом сезоне.  Кстати, если вы не заметили, на этой гонке были русвеловцы, но им чет дофени вся борьба, похоже все 23 гонщика заявлены на джиро, и результат покажут только там.



    Вы посмотрите на то, что у почти каждой проконти есть ребята в первых группах, у континентальных команд там люди есть. Смешно ей богу, как так получается из гонки в гонку. 

  • Николай Н.
    Три дня Де Панне-2017. Этап 1 (3)
    Николай Н.-Фото

    А этапчик получился прилично красивый. Смотрелся с интересом. Вот только Катюша меня удевила, совсем разучилась ездить командой. Четвером работали и не смогли отыграть у отрыва. Кристофф сам больше отыграл. Ему нужно было тоже включатся в работу и тогда они бы смогли догнать отрыв, а так он позно взялся и упустил время.

  • ThaGoose
    Алехандро Вальверде, Альберто ... (20)
    ThaGoose-Фото
    Вторую часть вашего комментария надо на главную страницу и в большую энциклопедию велоспорта. Подпишусь на твиттер с удовольствием)
  • allb46
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (11)
    allb46-Фото

    Я вчера еще раз пересмотрел концовку гонки, и у меня сложилось впечатление, что на момент отрыва Авермата, у Пете просто не было сил рвануть за ним, он очень устал, и плюс провал в прошлой гонке из-за поломки байка, тоже сделал ему не самое лучшее настроение, когда ты звезда у тебя есть обратная сторона которая на тебя постоянно давит, ты выграл... это нормально, а вот проиграл, тут каждый вопрёт тебе шпильку, вот и получается, что наверняка он почти не спал после провала, а в результате у него просто не хватило сил, он ведь не машина наш милый Пете, а потом он на "морально-волевых" как говорили в СССР рванул, и пришёл третьим, он большая умница, как спортсмен и как человек, таких единицы.

  • ThaGoose
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (11)
    ThaGoose-Фото
    Подписываюсь. Квики будто из "Деревни дураков" приехали)
  • FETCH
    Велотвиттер. 12-й (310) выпуск (3)
    FETCH-Фото

    Грег-красава,спасибо за классные гонки !

  • Виктор Сироткин
    Велотвиттер. 12-й (310) выпуск (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    Цитата: DenisRodikov
    "Проедь на велосипеде так, будто ты украл его! Я так и сделал."
    Круто! =)))
    Ну вот, когда ехал "как украл" - ничего не украл. В случаях с Саганом поступает наоборот.

  • DenisRodikov
    Велотвиттер. 12-й (310) выпуск (3)
    DenisRodikov-Фото

    "Проедь на велосипеде так, будто ты украл его! Я так и сделал."

    Круто! =)))

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 1215
3 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
4 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
6 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
10 Энао С. (Col) (SKY) 607

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