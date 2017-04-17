Филипп Жильбер – победитель Амстел Голд Рэйс-2017

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- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 18:44
Филипп Жиьбер в четвёртый раз побеждает на Амстел Голд Рэйс
Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) стал четырёхкратным победителем голландской классики Амстел Голд Рэйс, а также вошёл в историю, выиграв в один год Тур Фландрии и Амстел Голд Рэйс (наряду с Эдди Мерксом и Яном Раасом).
Организаторы изменили маршрут Амстел Голд Рэйс в этом году, и главные события в классике начали развиваться за 39 км до финиша на Круисберге (Kruisberg ). К этому моменту отрыв дня был пойман, и из пелотона атаковал колумбийский гонщик команды Sky Серхио Энао, за которым поехал Тьеш Беноот (Lotto Soudal) и Филипп Жильбер (Quick Step Floors).
К ним переложились Михаэль Альбазини (Orica-Scott), Берт Линдеман (LottoNL-Jumbo), а затем группу добрали Натан Хаас (Dimension Data), Йон Исагирре (Bahrain-Merida) и Хосе-Хоакин Рохас (Movistar). Через 3 км эта группа везла пелотону 21 секунду.
За 32 км в пелотоне упали бывшие победители классики Амстел Голд Рэйс – Роман Кройцигер (Orica-Scott) и Энрико Гаспаротто (Bahrain-Merida).
За 28,8 км до финиша пелотон начал рваться и почти добрал группу Жильбера, которая находилась в пределах видимости. В это время из пелотона атаковал Михал Квятковски (Sky), победитель Амстел Голд Рэйс 2015 года. Он переложился к группе Жильбера за 28,2 км до финиша.
Грег Ван Авермат (BMC), Алехандро Вальверде (Movistar), Тим Велленс (Lotto Soudal) и Фабио Феллине (Trek-Segafredo) уехали от пелотона, за 27 км они находились в 11 секундах от группы Жильбера.
Третья группа в составе Варрана Баргия (Sunweb), Боба Юнгельса (Quick Step Floors) и Руя Кошты (UAE Team Emirates) за 25,2 км добрала группу Ван Авермата. Но группа Жильбера за 21 км до финиша опережала группу Ван Авермата на полминуты и добрать её преследователям так и не удалось.
За 6,2 км до финиша на втором и финальном прохождении Бемелерберга (Bemelerberg) из отрыва атаковал Михал Квятковски, на ускорение которого тут же отреагировал Филипп Жильбер. Но к ним переложился Натан Хаас, и тогда Филипп Жильбер вновь атаковал и уехал вместе с Михалом Квятковски.
За 4 км до финиша у Жильбера и Квятковски в запасе было 13 секунд и их преимущество продолжало увеличиваться.
Победитель Милан-Сан-Ремо этого года Михал Квятковски и победитель Тура Фландрии Филипп Жильбер, оба побеждавшие на Амстел Голд Рэйс, разыграли финиш. Квятковски атаковал за несколько сотен метров, но Филипп Жильбер догнал его и обошёл на финише, одержав на Амстел Голд Рэйс четвёртую в карьере победу.
Тройку лучших замкнул Михаэль Альбазини (Orica-Scott).
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OLMER
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Дааа помню в своё время ФилЖила была почти невозможно победить, настолько круто он всё контроллировал. Но потом вдруг куда-то это ушло. Но теперь мы снова видим того самого Жильбера. Очень приятно наблюдать спустя столько лет, что он снова так же силен! Молодец, заслуженнейшая победа!
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Student
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: Саня
Цитата: Student
Цитата: старт-шоссе 82
А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было.
Значит не смотрел.
Цитата: Николай Степаныч
Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.
ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.
Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.
Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.
Студент, ты зрение давно проверял? Я, недели три назад, был у офтальмолог, проблем не со зрением нет. Где ты гонку смотрел, или телевизор кривой? А может, ещё что кривое у тебя?
Цитата: EL-Fenomeno
Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет.
Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать).
Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + невезения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо.
Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)
Хорошо сказано, +100
На последнем круге первым атаковал Квято, Жильбер сел у него на колесе и на смену стал выходить, когда отрыв стал более 10 секунд.
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Саня
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: Student
Цитата: старт-шоссе 82
А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было.
Значит не смотрел.
Цитата: Николай Степаныч
Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.
ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.
Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.
Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.
Студент, ты зрение давно проверял? Я, недели три назад, был у офтальмолог, проблем не со зрением нет. Где ты гонку смотрел, или телевизор кривой? А может, ещё что кривое у тебя?
Цитата: EL-Fenomeno
Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет.
Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать).
Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + невезения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо.
Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)
Хорошо сказано, +100
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EL-Fenomeno
Альпийский Тур-2017. Маршрут (1)
Надо уже на следующий год включать это мини-многодневку в категорию ПРО. Тогда и этих самых команд ПРО будет больше, и личностей (знаменитых) ещё больше подтянется
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EL-Fenomeno
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет.
Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать).
Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + невезения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо.
Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)
-
Student
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: старт-шоссе 82
А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было.
Значит не смотрел.
Цитата: Николай Степаныч
Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.
ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.
Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.
Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.
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Meilleur
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: motte
Что сказать ? Квято, меняйте свою финишную тактику, отпустить , а потом взять.. Есть Легенды, против которых это не работает.. -:)
А если бы Квятковски выиграл, Жильберу бы надо было менять тактику, что ли?)
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