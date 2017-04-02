Филипп Жильбер – победитель Трёх дней де Панне-2017

Филипп Жильбер: «Я правильно выбрал «Три дня де Панне» для подготовки к Туру Фландрии-2017»

Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) стал победителем гонки «Три дня де Панне» и вторым гонщиком в истории, выигравшим эту гонку в ранге действующего чемпиона Бельгии.

34-летний бельгийский гонщик одержал победу на 1-м этапе, выиграв из одиночного отрыва, и надел майку лидера. Победа на этапе «Трёх дней де Панне» стала для Жильбера первой в этом сезоне и первой в качестве гонщика команды Quick Step Floors. На следующих этапах Жильбер удержал лидерство, в финальной индивидуальной гонке на время бельгийский гонщик занял 7-е место, и сохранил первую позицию в общем зачёте, где его ближайший соперник Маттиас Брандле (Trek – Segafredo) уступил ему 38 секунд. Победа Филиппа Жильбера на «Трёх днях де Панне» стала 20-й для команды Quick Step Floors в этом сезоне.

Гонка «Три дня де Панне» традиционно для многих гонщиков является подготовительной перед классикой Монументом велоспорта Туром Фландрии. В последний раз Филипп Жильбер участвовал в Туре Фландрии в 2012 году, и теперь возвращается на гонку, в которой дважды становился призёром (занимал 3-е место в 2009 и 2010).

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Филипп Жильбер: «Самое важное – у меня хорошая форма, потому что если она ещё не набрана к этому моменту, то будет слишком поздно. Не секрет, что я присоединился к команде, потому что у меня опыт в этих гонках.

В прошлом году команда Quick Step и Патрик Лефевр поверили в меня, и я рад принести команде эту победу, отблагодарить за их уверенность во мне. Также хочу поблагодарить моих товарищей по команде, которые оберегали меня и старались изо всех сил, чтобы гарантировать мне победу в гонке.

Думаю, я правильно выбрал Три дня де Панне для подготовки к Туру Фландрии. Я очень доволен своими ощущениями и результатом. Я мотивирован на воскресенье, с нетерпением жду эту прекрасную классику».