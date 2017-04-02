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Филипп Жильбер – победитель Трёх дней де Панне-2017

Филипп Жильбер: «Я правильно выбрал «Три дня де Панне» для подготовки к Туру Фландрии-2017»

 

 

  Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) стал победителем гонки «Три дня де Панне» и вторым гонщиком в истории, выигравшим эту гонку в ранге действующего чемпиона Бельгии.

 

 34-летний бельгийский гонщик одержал победу на 1-м этапе, выиграв из одиночного отрыва, и надел майку лидера. Победа на этапе «Трёх дней де Панне» стала для Жильбера первой в этом сезоне и первой в качестве гонщика команды Quick Step Floors. На следующих этапах Жильбер удержал лидерство, в финальной индивидуальной гонке на время бельгийский гонщик занял 7-е место, и сохранил первую позицию в общем зачёте, где его ближайший соперник Маттиас Брандле (Trek – Segafredo) уступил ему 38 секунд. Победа Филиппа Жильбера на «Трёх днях де Панне» стала 20-й для команды Quick Step Floors в этом сезоне.

 

  Гонка «Три дня де Панне» традиционно для многих гонщиков является подготовительной перед классикой Монументом велоспорта Туром Фландрии. В последний раз Филипп Жильбер участвовал в Туре Фландрии в 2012 году, и теперь возвращается на гонку, в которой дважды становился призёром (занимал 3-е место в 2009 и 2010).

 

Филипп Жильбер – победитель Трёх дней де Панне-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Филипп Жильбер: «Самое важное – у меня хорошая форма, потому что если она ещё не набрана к этому моменту, то будет слишком поздно. Не секрет, что я присоединился к команде, потому что у меня опыт в этих гонках.

 

  В прошлом году команда Quick Step и Патрик Лефевр поверили в меня, и я рад принести команде эту победу, отблагодарить за их уверенность во мне. Также хочу поблагодарить моих товарищей по команде, которые оберегали меня и старались изо всех сил, чтобы гарантировать мне победу в гонке.

 

  Думаю, я правильно выбрал Три дня де Панне для подготовки к Туру Фландрии. Я очень доволен своими ощущениями и результатом. Я мотивирован на воскресенье, с нетерпением жду эту прекрасную классику».

 

Результаты этапа 3b Трёх дней де Панне-2017

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Quick-Step Floors Три дня Де Панне Driedaagse De Panne-Koksijde Europe Tour

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Комментарии

  • VeloVelo
    Три дня Де Панне-2017. Этап 3b (3)
    VeloVelo-Фото

    Что делала команда Русвело на этой многодневке. . .

  • Николай Н.
    Три дня Де Панне-2017. Этап 3b (3)
    Николай Н.-Фото

    Три дня Де Панне в этом сезоне получился интересным. Борьба была до последнего этапа.

  • velodoctor
    Три дня Де Панне-2017. Этап 3b (3)
    velodoctor-Фото

    Кристофф на 30 секунд быстрее чем год назад. Меня лично норвежец удивил. 

    Порсев не ехал, пока сезон отвратительный.

  • velodoctor
    Три дня Де Панне-2017. Этап 3а (1)
    velodoctor-Фото

    Забавно что Киттель и Модоло вместе после завала за 10км добирали группу и в итоге 1 и 3. 

  • veloliveuser
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7 (21)
    veloliveuser-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Эх, Конта...как и на ПН, снова на подиуме, снова "серебро", но снова без побед(((

    мне кажется, опыт иногда преподносит обратный эффект. раньше он не упускал мелочей - и эио приносило ему плоды. теперь что-то он "опытным взглядом" пропускает - и это оборачивается против него.

    обидный промах, кажется, прошлого года - когда пася Фрума он "подарил" победу Талански. И теперь он пасет главных фаворитов, а дерзкая молодежь в спину дышит. складывается впечатление, что он не себя хочет превзойти по-чемпионски, а всего лишь оказаться быстрее того или иного гонца. где-то внутри он сдал...



    вот радости у Felix Großschartner - самого Фрума опередил! наверно, его ждет большое будущее. wink

  • RVL
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    RVL-Фото

    да выиграл бы он тогда, если бы не отрыв...

  • Николай Н.
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    Николай Н.-Фото

    Что значит встречнея бокавая подача, група порвалась ка куски. Кристофф сегодня был на высоте. Молодец.

  • velodoctor
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    velodoctor-Фото

    Судя по флагам ветер не только встречный был, но и боковой. Кристофф грамотно вдоль щитов решил ехать. Ну и то как он сам себя раскатил и начал спринт, конечно забавно) Сегодня молодец. 

     Но согласитесь, сколько вариантов было у квиков выиграть сегодня. Тот же Ричезе мог заранее рвануть, но они почему-то выбрали Киттеля. 

  • Zlavus58
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    Zlavus58-Фото

    Вот теперь в воскресенье так же надо))

  • kwwk
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    kwwk-Фото

    На зубах финиш

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 1215
3 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
4 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
6 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
10 Энао С. (Col) (SKY) 607

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