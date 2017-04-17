 Филипп Жильбер, Михал Квятковски и Михаэль Альбазини об Амстел Голд Рэйс-2017

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Филипп Жильбер – четырёхкратный победитель Амстел Голд Рэйс
34-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) вошёл в историю как четырёхкратный победитель голландской классики Амстел Голд Рэйс. Прежде это удалось лишь Яну Раасу (Jan Raas).
Изменение финального отрезка 52-го выпуска Амстел Голд Рэйс позволило гонке развиваться по новому сценарию. Отрыв дня пелотон догнал рано, и за 39 км до финиша на Круйсберге (Kruisberg) начались атаки. Филипп Жильбер отреагировал на ускорение Тьеша Беноота (Lotto Soudal) и Серхио Энао (Sky), что позволило им в итоге сформировать новый отрыв, куда также переложились Михаэль Альбазини (Orica-Scott), Берт Линдеман (LottoNL-Jumbo), а затем группу добрали Натан Хаас (Dimension Data), Йон Исагирре (Bahrain-Merida) и Хосе-Хоакин Рохас (Movistar). Всего через 3 км они опережали пелотон на 21 секунду. За 29 км до финиша разрыв сократился, но этим смог воспользоваться лишь Михал Квятковски (Sky), переложившийся в группу Жильбера.
Грег Ван Авермат (BMC), Алехандро Вальверде (Movistar), Тим Велленс (Lotto Soudal) и Фабио Феллине (Trek-Segafredo) атаковали и попытались добрать лидирующую группу, но в итоге им это не удалось.
Бемелерберг, финальный подъём дня, расположенный за 7,3 км до финиша, стал трамплином для решающей атаки Михала Квятковски (Sky), на действия которого сразу же отреагировал Филипп Жильбер. Победитель Милан-Сан-Ремо этого года Михал Квятковски и победитель Тура Фландрии этого года Филипп Жильбер уехали от своих попутчиков по отрыву, набрав достаточно преимущества, чтобы на последнем километре успеть «поиграть в кошки-мышки».
За 700 м до финиша на первой позиции находился Филипп Жильбер, оглядывавшийся через плечо. Михал Квятковски открыл спринт за 300 м и даже создал просвет в длину нескольких велосипедов, но Жильбер воспользовался тем, что в финале был встречный ветер, и прошёл польского гонщика за 50 м до финиша, взяв четвёртую победу в карьере на Амстел Голд Рэйс.
Благодаря этой победе Филипп Жильбер поднялся на 2-ю строчку в индивидуальном рейтинге Мирового Тура.
36-летний швейцарский гонщик команды Orica-Scott Михаэль Альбазини (Michael Albasini) выиграл спринт из группы отрыва, заняв в гонке 3-е место.
Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele
Филипп Жильбер (Quick Step Floors): «Мы уехали рано, на Круйсберге, и очень слаженно работали вместе. Все ребята заслужили победу, потому что великолепно отработали ради того, чтобы группа уехала. На Бемелерберге я увидел, что все они идут на пределе, но атаковал и создал просвет с Квятковски. Он немного удивил меня в спринте, но зная о встречном ветре, я сохранял спокойствие и подъезжал всё ближе и ближе.
Сегодня гонка была трудной, мы ехали агрессивно, но это мой любимый стиль. Я не боюсь так вести гонку, и очень доволен тем, как всё сложилось. День получился отличным! Моя цель – в каждом сезоне выигрывать классику. Сейчас у меня уже две победы, возможно, потому, что я долго не выигрывал».
Photos © Sky
Михал Квятковски (Sky): «Гонка была великолепной, но результатом я не доволен. Что могу сказать? Я проиграл великому чемпиону. Поздравления Филиппу. Я рад тому, как работала команда. Серхио Энао приложил много сил, мы были очень решительно настроены бороться за победу. Но не всё потеряно, только отложено».
Photos © Sky
Михаэль Альбазини (Orica-Scott): «Первая часть гонки была быстрой, но без рывков. Мы знали, что в какой-то момент начнутся решающие атаки. Моей задачей было перепрыгнуть в группу, если её образуют ключевые гонщики. Поэтому когда я увидел, как уезжают Серхио Энао и Филипп Жильбер, то моментально отреагировал.
Я не думал, что нам удастся уехать, но в итоге образовалась сильная группа, мы продолжали держать скорость и смогли оторваться. В конце гонки у меня в ногах ничего не осталось. У этих двоих ребят сил было чуть больше, и они уехали, а всем мы совсем выдохлись. Но выдохлись или нет, подиум на Амстел Голд Рэйс – это очень здорово. Вообще-то, теперь у меня есть подиумы всех трёх Арденнских классик, так что я очень счастлив».
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OLMER
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Дааа помню в своё время ФилЖила была почти невозможно победить, настолько круто он всё контроллировал. Но потом вдруг куда-то это ушло. Но теперь мы снова видим того самого Жильбера. Очень приятно наблюдать спустя столько лет, что он снова так же силен! Молодец, заслуженнейшая победа!
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Student
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: Саня
Цитата: Student
Цитата: старт-шоссе 82
А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было.
Значит не смотрел.
Цитата: Николай Степаныч
Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.
ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.
Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.
Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.
Студент, ты зрение давно проверял? Я, недели три назад, был у офтальмолог, проблем не со зрением нет. Где ты гонку смотрел, или телевизор кривой? А может, ещё что кривое у тебя?
Цитата: EL-Fenomeno
Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет.
Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать).
Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + невезения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо.
Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)
Хорошо сказано, +100
На последнем круге первым атаковал Квято, Жильбер сел у него на колесе и на смену стал выходить, когда отрыв стал более 10 секунд.
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Саня
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: Student
Цитата: старт-шоссе 82
А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было.
Значит не смотрел.
Цитата: Николай Степаныч
Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.
ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.
Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.
Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.
Студент, ты зрение давно проверял? Я, недели три назад, был у офтальмолог, проблем не со зрением нет. Где ты гонку смотрел, или телевизор кривой? А может, ещё что кривое у тебя?
Цитата: EL-Fenomeno
Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет.
Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать).
Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + невезения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо.
Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)
Хорошо сказано, +100
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EL-Fenomeno
Альпийский Тур-2017. Маршрут (1)
Надо уже на следующий год включать это мини-многодневку в категорию ПРО. Тогда и этих самых команд ПРО будет больше, и личностей (знаменитых) ещё больше подтянется
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EL-Fenomeno
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет.
Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать).
Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + невезения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо.
Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)
-
Student
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: старт-шоссе 82
А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было.
Значит не смотрел.
Цитата: Николай Степаныч
Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.
ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.
Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.
Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.
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Meilleur
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: motte
Что сказать ? Квято, меняйте свою финишную тактику, отпустить , а потом взять.. Есть Легенды, против которых это не работает.. -:)
А если бы Квятковски выиграл, Жильберу бы надо было менять тактику, что ли?)
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