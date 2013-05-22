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Кун Бауман, Арно Демар, Жозе Азеведу о 3-м этапе Критериума Дофине-2017

Спринтерские команды проиграли отрыву на 3-м этапе Критериума Дофине-2017

 

 

  Кун Бауман (Koen Bouwman), 23-летний голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo одержал первую победу в карьере, и первую на этапе гонки Мирового тура, выиграв 3-й этап Критериума Дофине-2017. На этапе, скроенном под спринтеров на сто процентов, отрыв не позволил им побороться за победу. За 20 км отрыв вёз пелотону около 2 минут. Спринтерские команды не смогли организовать работу, и за километр до финиша шесть гонщиков раннего отрыва опережали пелотон на 36 секунд, которых хватило, чтобы разыграть этап между собой.

 

 

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Кун Бауман, который ехал в гороховой майке горного короля, доставшейся ему от Томаса Де Гендта (Lotto Soudal), лидирующего и в горной классификации, и в горном зачёте, опередил своих попутчиков по отрыву – литовского гонщика команды Delko Marseille Provence KTM Эвалдаса Шишкевичуса (Evaldas Šiškevičius) и бельгийского гонщика команды Wanty - Groupe Gobert Фредерика Бакарта (Frederik Backaert).

 

Томас Де Гендт (Lotto Soudal) сохранил на плечах жёлтую майку лидера.

 

 

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Кун Бауман (LottoNL-Jumbo): «Не могу поверить, что свою первую победу в профессионалах одержал на этапе Критериума Дофине. Это очень крупная гонка. Я приехал сюда, нацеливаясь уезжать в отрывы, как и вчера. Но сегодня отрыв сложился очень сильный. Мы вшестером тянули очень мощно. На финальных 20 км поверили, что у нас получится. Все ребята были молодыми, каждый получил шанс, все хотели удержаться. Мой товарищ по команде Алексей Вермилин (Alexey Vermeulen) очень много работал первым колесом. Нас было двое из команды, что идеально для победы».

 

 

  Арно Демар (FDJ): «Я ужасно разочарован. Сегодня единственный этап, когда я был уверен, что на финише будет разыгран общий спринт, но его не было. Нас обманули гонщики отрыва. Они оказались ловкими. Три гонщика нашей команды FDJ тянули пелотон, но это значит, что трое работали против шести, которые ехали в отрыве и отлично сработались. Другие команды отреагировали слишком поздно.  

 

 Команда Katusha-Alpecin слишком долго выжидала, прежде, чем выйти вперёд. Нам надо было ехать немного мощнее. Некоторые команды приехали сюда специально ради спринтов. Я имею в виду команду Katusha-Alpecin, которая всё ставит на Кристоффа. У них 8 гонщиков работают ради спринта. На первом этапе было естественно, что выиграл отрыв, учитывая рельеф, но сегодня это ненормально.

 

  За 15 км до финиша я понял, что игра окончена. Однако, сегодня есть и положительный итог этапа. Мы взяли на себя ответственность в гонке, команда развозила меня, и никто нас не обошёл».

 

  Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Если бы все команды работали так, как было до последних 20 км, мы бы, возможно, догнали отрыв. За 15 км до финиша у нас впереди работало четыре гонщика, а у других команд – по одному. Мы ожидали, что другие команды будут работать в голове больше. Мы выставили четырёх человек, но к нашему удивлению, некоторые команды прекратили тянуть. У каждой команды своя стратегия, но надо было понимать, что шесть человек впереди едут быстрее, чем мы ожидали. Не хочу никого обвинять, думаю, мы сделали свою работу, показали свои намерения, попытались выиграть этап с Алексом, но в итоге бороться за победу оказалось невозможно».

 

  Дидье Ру, спортивный директор команды Cofidis: «Мы могли выставить вперёд нескольких гонщиков, но на тот момент мы не были уверены, что Насэр (Буанни) сможет бороться. На это было несколько причин – он только что вернулся после травмы, ему не хватает получившего травму Кристофа Лапорта, и вчера Демар выиграл больше длины велосипеда. Сегодня другие команды должны были брать ответственность, учитывая их статус, у нас никакого статуса не было. Мы сделали свою часть работы».

 

 

 

Результаты 3-го этапа Критериума Дофине-2017

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Теги к статье: Кун Бауман Koen Bouwman LottoNL-Jumbo Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:19 | Регистрация: 22.05.2013

    У Катюши один мачадо тянул, о чем говорит Азеведо. Сразу вспоминаются Кучинский и Гатис, те ребята работали на совесть. 

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Комментарии

  • velodoctor
    Кун Бауман, Арно Демар, Жозе А ... (1)
    velodoctor-Фото

    У Катюши один мачадо тянул, о чем говорит Азеведо. Сразу вспоминаются Кучинский и Гатис, те ребята работали на совесть. 

  • uran
    Том Дюмулин продлил контракт с ... (13)
    uran-Фото
    Да все топ команды работали против Тома, а вы говорите...
    И о каких просчетах речь? Наверное когда Дюмулан в туалет ходил все(опять) генеральщики не сработались чтоб уехать?
  • velodoctor
    Критериум Дофине-2017. Этап 2 (24)
    velodoctor-Фото

    Да почитал спасибо. Не знаю на счет звездной болезни, но на него слишком много народу пашет. Будь он более самостоятельным как Саган, ему бы не было цены.

     

  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2017. Этап 3 (18)
    старт-шоссе 82-Фото
    На туре будет две городские разделки по 13 и 23 км, в первой в десяти секундах уместится человек 50 во второй чуть меньше(грубо говоря) так что разделки на туре не сыграют такого огромного значения как на Джиро.Про индивидуальный ход тоже будет трудно что-то сказать потому что многие( особенно лидеры) к пику формы еще не подошли.
  • Андрон
    Критериум Дофине-2017. Этап 3 (18)
    Андрон-Фото

      Тут говорили в превью некоторые, что практически нет проходных этапов. Не знаю, по мне, так уже три этапа разминочные. А завтра разделка, которую реально поедут человек 10, остальные опять разминаться. 

  • Anna P.
    Паоло Тиралонго завершил карье ... (13)
    Anna P.-Фото
    Думаю, второе. Еще раз, к сожалению, только после понимаешь истинный масштаб личности. Это ведь и к Тиралонго относится - он был "дядькой" для молодняка и в Астане, и, наверное, в пелотоне - гонщики лучше знают, так ли это, но СК говорил...
  • tim147
    Том Дюмулин продлил контракт с ... (13)
    tim147-Фото

    Уважаемый Юрий, войдя на сайт обнаружил Ваше сообщение, которое сразу же исчезло - единственное, что я успел заметить - речь шла о сравнении Тома с Индурайном, т.е. моей идее фикс! Разумеется, о полном их сходстве говорить пока рано - в хорошей форме Индурайн не просто отдерживался в гору (как часто и ошибочно повторяет СК), а ехал в нее так, что его темпа не выдерживал практически ни один элитный горняк того времени (некоторые характерные фрагменты Джиро и ТдФ можете найти на Ютуб). Нечто подобное промелькнуло в исполнении Тома пока-что только раз - Джиро-17 на Оропе. Посмотрим, сможет ли он развиваться в этом направлении в дальнейшем.
    Что касается продления контракта аж на 4 года, это говорит о двух вещах - 1. Спонсор у Санвеба гарантирован как минимум на 4 года. 2. В таких условияз менеджмент имеет возможность обеспечить Тома несколькими горными грегари или хотя бы одним грегари такого класса, каким был Ж-Ф. Бернар для Индурайна, сам классный гонщик одержавший за карьеру более 50 побед и что самое главное элитный раздельщик-горняк, фактически в одиночку выполнявший ту же работу, что порой проделывает команда Скай целиком . При соблюдении условия №2 успех Тома на ТдФ не заставит себя ждать, так как марафонские горы Тура ему подходят больше, чем крутяки Джиро и Вуэльты - здесь я полностью солидарен с Толстым Мачо.

  • RVL
    Критериум Дофине-2017. Этап 3 (18)
    RVL-Фото
    очевидно..в генерале никогда. ради этапа-ну как повезет. позже большие горы. все там решится.
    разделка тут, как раз таки горнякам и генералам-как проходящий этап.
  • RVL
    Том Дюмулин продлил контракт с ... (13)
    RVL-Фото

    возраст боевой, самый полого-раздельный тур вполне под него...\

    уай нот?

    придется лоббировать сие шоу спонсору.

  • Racer1976
    Критериум Дофине-2017. Этап 3 (18)
    Racer1976-Фото
    Евроспрот2 показывает всю гонку... Сегодня комментировал Отар. Называл Шишкявичуса Сиськевичусом. Для кого-то без разницы, а мне слух режет. Поэтому смотрел английский Евроспорт - они называли его литовский гонщик)))

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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