Кун Бауман, Арно Демар, Жозе Азеведу о 3-м этапе Критериума Дофине-2017

Спринтерские команды проиграли отрыву на 3-м этапе Критериума Дофине-2017

Кун Бауман (Koen Bouwman), 23-летний голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo одержал первую победу в карьере, и первую на этапе гонки Мирового тура, выиграв 3-й этап Критериума Дофине-2017. На этапе, скроенном под спринтеров на сто процентов, отрыв не позволил им побороться за победу. За 20 км отрыв вёз пелотону около 2 минут. Спринтерские команды не смогли организовать работу, и за километр до финиша шесть гонщиков раннего отрыва опережали пелотон на 36 секунд, которых хватило, чтобы разыграть этап между собой.

Photo © ASO/A.Broadway

Кун Бауман, который ехал в гороховой майке горного короля, доставшейся ему от Томаса Де Гендта (Lotto Soudal), лидирующего и в горной классификации, и в горном зачёте, опередил своих попутчиков по отрыву – литовского гонщика команды Delko Marseille Provence KTM Эвалдаса Шишкевичуса (Evaldas Šiškevičius) и бельгийского гонщика команды Wanty - Groupe Gobert Фредерика Бакарта (Frederik Backaert).

Томас Де Гендт (Lotto Soudal) сохранил на плечах жёлтую майку лидера.

Photo © ASO/A.Broadway

Кун Бауман (LottoNL-Jumbo): «Не могу поверить, что свою первую победу в профессионалах одержал на этапе Критериума Дофине. Это очень крупная гонка. Я приехал сюда, нацеливаясь уезжать в отрывы, как и вчера. Но сегодня отрыв сложился очень сильный. Мы вшестером тянули очень мощно. На финальных 20 км поверили, что у нас получится. Все ребята были молодыми, каждый получил шанс, все хотели удержаться. Мой товарищ по команде Алексей Вермилин (Alexey Vermeulen) очень много работал первым колесом. Нас было двое из команды, что идеально для победы».

Арно Демар (FDJ): «Я ужасно разочарован. Сегодня единственный этап, когда я был уверен, что на финише будет разыгран общий спринт, но его не было. Нас обманули гонщики отрыва. Они оказались ловкими. Три гонщика нашей команды FDJ тянули пелотон, но это значит, что трое работали против шести, которые ехали в отрыве и отлично сработались. Другие команды отреагировали слишком поздно.

Команда Katusha-Alpecin слишком долго выжидала, прежде, чем выйти вперёд. Нам надо было ехать немного мощнее. Некоторые команды приехали сюда специально ради спринтов. Я имею в виду команду Katusha-Alpecin, которая всё ставит на Кристоффа. У них 8 гонщиков работают ради спринта. На первом этапе было естественно, что выиграл отрыв, учитывая рельеф, но сегодня это ненормально.

За 15 км до финиша я понял, что игра окончена. Однако, сегодня есть и положительный итог этапа. Мы взяли на себя ответственность в гонке, команда развозила меня, и никто нас не обошёл».

Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Если бы все команды работали так, как было до последних 20 км, мы бы, возможно, догнали отрыв. За 15 км до финиша у нас впереди работало четыре гонщика, а у других команд – по одному. Мы ожидали, что другие команды будут работать в голове больше. Мы выставили четырёх человек, но к нашему удивлению, некоторые команды прекратили тянуть. У каждой команды своя стратегия, но надо было понимать, что шесть человек впереди едут быстрее, чем мы ожидали. Не хочу никого обвинять, думаю, мы сделали свою работу, показали свои намерения, попытались выиграть этап с Алексом, но в итоге бороться за победу оказалось невозможно».

Дидье Ру, спортивный директор команды Cofidis: «Мы могли выставить вперёд нескольких гонщиков, но на тот момент мы не были уверены, что Насэр (Буанни) сможет бороться. На это было несколько причин – он только что вернулся после травмы, ему не хватает получившего травму Кристофа Лапорта, и вчера Демар выиграл больше длины велосипеда. Сегодня другие команды должны были брать ответственность, учитывая их статус, у нас никакого статуса не было. Мы сделали свою часть работы».