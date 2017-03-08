Андре Грайпель, Арно Демар и Жулиан Алафилипп о 5-м этапе Париж-Ницца-2017

Андре Грайпель побеждает на 5-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

5-й этап, самый протяжённый из всех этапов многодневной французской велогонки Париж-Ницца-2017, завершился классическим общим спринтом, в котором чемпион Германии, гонщик команды Lotto Soudal Андре Грайпель (Andre Greipel) одержал победу, опередив Арно Демара (FDJ) и Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo). Это третья победа 34-летнего немецкого спринтера в этом сезоне.

Crédit: ASO/A.Broadway

Андре Грайпель (Lotto Soudal): «Победа на этапе, здесь, на Париж-Ницце, в борьбе с лучшими спринтерами, была моей большой целью. Арно Демар едет очень впечатляюще. Я рад, что смог его опередить.

Иногда хорошие условия не помогают выиграть. Сегодня был встречный ветер, поэтому я постарался атаковать как можно позже, и рад, что принял верное решение.

Во вторник я был разочарован и злился на себя за то, что ошибся и финишировал только 7-м. Сегодня мы хотели выступить лучше, и это удалось. Последние 7 км нам пришлось бороться против сильного встречного ветра, было нелегко держаться впереди. К счастью, благодаря поддержке моей команды, мне удалось выйти на хорошую позицию для спринта. Финиш был в лёгкий тягун, что мне хорошо подходило. Я очень счастлив, что взял эту победу. На следующих этапах сделаю всё, что в моих силах, чтобы поддержать Тони Галлопана».

Арно Демар (FDJ): «Сегодня я был на идеальной позиции, куда меня вывезла команда, но, к сожалению, не смог взять победу, выиграл Грайпель. Нога шла хорошо, для меня эта Париж-Ницца сложилась хорошо, я ни разу не финишировал ниже 6-й позиции, за исключением разделки. Сегодня у спринтеров был последний шанс, и на старте чувствовалось напряжение. Но команда показала, насколько сильна, мы контролировали гонку весь день. Теперь поеду более спокойно, даже если зелёная майка окажется вне досягаемости. Если Жулиан Алафилипп продолжит ехать так же, как и сегодня, возможно, сможет её забрать».

Crédit: ASO/A.Broadway

Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors): «Для меня было огромным удовольствием ехать в жёлтой майке. Я мог слышать, как моё имя выкрикивали зрители, стоящие вдоль дороги. Именно это делает майку лидера такой особенной.

Я знаю финал в Фаянсе, он мне подходит. Я проверял его на тренировках. Сейчас на мне лежит больше ответственности, мне надо ехать с умом, чтобы избежать ошибок, которые, возможно, совершал в прошлом из-за бравады и волнения. Это часть процесса обучения. Париж-Ницца – важная для меня гонка, быть так близко к тому, чтобы чего-то достичь, и понимание, что имеешь способности это сделать, накладывает ответственность. Не хочу упустить шанс».