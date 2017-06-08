Кун Бауман – победитель 3-го этапа Критериума Дофине-2017

Кун Бауман одержал первую профессиональную победу, выиграв 3-й этап Критериума Дофине-2017

23-летний голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Кун Бауман (Koen Bouwman) одержал первую в карьере победу, выиграв 3-й этап гонки Мирового тура Критериум Дофине-2017.

Этап подходил спринтерам, но отрыву дня удалось удержать преимущество до финиша и разыграть спринт.

Кун Бауман второй день подряд отобрался в ранний отрыв. Вместе с ним в отрыв уехали его товарищ по команде LottoNl-Jumbo Алексей Вермулин (Alexey Vermeulen), два гонщика команды Delko Marseille Provence KTM – литовский гонщик Эвалдас Шишкевичус (Evaldas Siskevicius) и французский гонщик Кентан Паше (Quentin Pacher), а также бельгиец Фредерик Бакарт (Frederik Backaert) из команды Wanty - Groupe Gobert и француз Бриан Ноло (Bryan Nauleau) из Direct Energie.

Кун Бауман идёт вторым в горной классификации, и ехал этап в гороховой майке лидера, которая ему досталась во временное пользование от идущего на первой позиции в общем зачёте и в горной классификации Томаса Де Гендта (Lotto Soudal).

За 22 км у отрыва было около двух минут преимущества, которое хотя и сократилось до 36 секунд за километр до финиша, но позволила шестерым гонщикам отрыва разыграть этап.

Кун Бауман ускорился за 350 м до финиша и не дал попутчикам себя обойти, взяв победу на этапе. Эвалдас Шишкевичус (Delko Marseille Provence KTM) финишировал 2-м, Фредерик Бакарт (Wanty - Groupe Gobert) замкнул тройку призёров на этапе.

Спринт из пелотона выиграл Арно Демар (FDJ).

Томас Де Гендт сохранил на плечах жёлтую майку лидера.