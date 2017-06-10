Томас Де Гендт: «Моей целью были горные очки, но теперь на мне жёлтая майка лидера»

Томас Де Гендт одержал победу на 1-м этапе Критериума Дофине-2017 и надел жёлтую майку лидера

Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) одержал победу на 1-м этапе Критериума Дофине-2017 и надел майку лидера общего зачёта. Это 10-я победа в карьере 30-летнего бельгийского гонщика команды Lotto Soudal. Томас Де Гендт отобрался в ранний отрыв, куда помимо него уехали ещё 6 гонщиков – Аксель Домон (AG2R), Делио Фернандес и Анхель Мадрасо (Delko Marseille), Антонио Нибали (Bahrain-Merida), Роман Сикар (Direct Energie) и Сильвио Херклотц (Bora-Hansgrohe).

За 30 км до финиша впереди остались лишь Томас Де Гендт и Аксель Домон, а за 15 км до финиша Де Гендт, сбросив своего попутчика, уехал в одиночку и взял победу на этапе.

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Томас Де Гендт: «Перед стартом Критериума Дофине я отметил несколько этапов для борьбы за горную майку. И сегодня моей целью была гороховая майка лидера горной классификации, которую я хотел носить следующие несколько дней. Но теперь на мне будет другая майка.

Я быстро заметил, что являюсь сильнейшим гонщиком в отрыве. В борьбе за горные очки мне надо было каждый раз максимально ускоряться, но в конце этапа у меня всё ещё оставалось достаточно сил в ногах, чтобы атаковать.

Первые 120 км я думал не о победе, а о том, как набрать горные очки. Но перед прохождением кругов у нас было 4 минуты преимущества, и я понял, что есть хороший шанс выиграть этап, и с того момента я полностью сконцентрировался на этой цели.

За полтора километра до последнего прохождения вершины подъёма я сбросил Домона. Я понимал, что если у меня будет около 15 секунд запаса на вершине, я смогу выиграть этап. Потом постарался набрать как можно больше секунд в генеральной классификации.

В 2011 году я три дня носил жёлтую майку лидера на Париж-Ницце. В прошлые годы я много раз старался выиграть этап, но у меня не получалось.

Теперь, когда на мне майка лидера, надеюсь, что смогу в ней остаться и после разделки. Но потом удержать её будет трудно.

Я опережаю генеральщиков в общем зачёте на 1 минуту 9 секунд, но когда Фрум в форме, он сможет проехать такую разделку на минуту быстрее меня. Посмотрим, удастся ли мне удержать майку в среду. Возможно, получился благодаря нескольким секундам, но первый горный этап с Мон-дю-Ша для меня слишком крут. В тот день я потеряю жёлтую майку, хотя я продолжу собирать горные очки».