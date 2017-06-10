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Томас Де Гендт: «Моей целью были горные очки, но теперь на мне жёлтая майка лидера»

Томас Де Гендт одержал победу на 1-м этапе Критериума Дофине-2017 и надел жёлтую майку лидера

 

 

  Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) одержал победу на 1-м этапе Критериума Дофине-2017 и надел майку лидера общего зачёта. Это 10-я победа в карьере 30-летнего бельгийского гонщика команды Lotto Soudal. Томас Де Гендт отобрался в ранний отрыв, куда помимо него уехали ещё 6 гонщиков – Аксель Домон (AG2R), Делио Фернандес и Анхель Мадрасо (Delko Marseille), Антонио Нибали (Bahrain-Merida), Роман Сикар (Direct Energie) и Сильвио Херклотц (Bora-Hansgrohe).

 

  За 30 км до финиша впереди остались лишь Томас Де Гендт и Аксель Домон, а за 15 км до финиша Де Гендт, сбросив своего попутчика, уехал в одиночку и взял победу на этапе.

 

 

 

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

 

  Томас Де Гендт: «Перед стартом Критериума Дофине я отметил несколько этапов для борьбы за горную майку. И сегодня моей целью была гороховая майка лидера горной классификации, которую я хотел носить следующие несколько дней. Но теперь на мне будет другая майка.

 

  Я быстро заметил, что являюсь сильнейшим гонщиком в отрыве. В борьбе за горные очки мне надо было каждый раз максимально ускоряться, но в конце этапа у меня всё ещё оставалось достаточно сил в ногах, чтобы атаковать.

 

  Первые 120 км я думал не о победе, а о том, как набрать горные очки. Но перед прохождением кругов у нас было 4 минуты преимущества, и я понял, что есть хороший шанс выиграть этап, и с того момента я полностью сконцентрировался на этой цели.

 

  За полтора километра до последнего прохождения вершины подъёма я сбросил Домона. Я понимал, что если у меня будет около 15 секунд запаса на вершине, я смогу выиграть этап. Потом постарался набрать как можно больше секунд в генеральной классификации.

 

В 2011 году я три дня носил жёлтую майку лидера на Париж-Ницце. В прошлые годы я много раз старался выиграть этап, но у меня не получалось.

 

Теперь, когда на мне майка лидера, надеюсь, что смогу в ней остаться и после разделки. Но потом удержать её будет трудно.

 

  Я опережаю генеральщиков в общем зачёте на 1 минуту 9 секунд, но когда Фрум в форме, он сможет проехать такую разделку на минуту быстрее меня. Посмотрим, удастся ли мне удержать майку в среду. Возможно, получился благодаря нескольким секундам, но первый горный этап с Мон-дю-Ша для меня слишком крут. В тот день я потеряю жёлтую майку, хотя я продолжу собирать горные очки».

 

Результаты 1-го этапа Критериума Дофине-2017

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Теги к статье: Томас Де Гендт Thomas De Gendt Lotto Soudal Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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Tour de France


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Комментарии

  • Shega
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (79)
    Shega-Фото
    Андрей, конечно, помешать Вам уйти я не могу, но, поверьте, это не правильно((
    Я не отношусь к знатокам велоспорта, но отношусь к любителям этого вида спорта. И после каждой гонки...каждого этапа прихожу сюда, чтобы сверить свои ощущения и выводы с мнениями старожилов этого сайта,к которым отношу и Вас. Для меня важно, что вы все думаете и говорите. Я учусь у вас понимать гонки. И за эти годы я - можно сказать - привязалась ко всем вам и радуюсь, когда вижу знакомые ники.
    Думаю, не я одна такая. Кто с удовольствием читает, а сам молчит.
    Подумайте, пожалуйста... Может быть, можно решить всё не так категорично?((
  • 0x5F375A86
    Hammer Series-2017. Этап 3 (6)
    0x5F375A86-Фото
    Суть в том, что борьба идет на всем протяжении гонки от старта до финиша, это очень захватывающе и непредсказуемо.
  • Адриен
    Критериум Дофине-2017. Этап 1 (23)
    Адриен-Фото
    Как говорится - Чтобы оценить что-то по заслугам, этого надо лишится... Меня, кстати, комментарий совершенно не раздражал. Все же - чтобы не приедалось - хоть какое то разнообразие. Не Курдюков конечно, но и не халтурщик, вел как может , старался.
  • daniloff
    Альберто Контадор: " Критериу ... (11)
    daniloff-Фото

    Борзый! иди на пенсию)

  • rdktr
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (79)
    rdktr-Фото

    Цитата: Андрон
    " Желаю ему победы, к моему сожалению". Очень ржачно, спасибо, повеселился.

    Челюсть не сломай лалка :)

     

  • rdktr
    Альберто Контадор: " Критериу ... (11)
    rdktr-Фото

    Конта как обычно дипломатичен.

     

  • ungvar
    Hammer Series-2017. Этап 3 (6)
    ungvar-Фото

    В чем суть формата гонки?

  • RVL
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (79)
    RVL-Фото
    и я ухожу...
    покушать
  • RVL
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (79)
    RVL-Фото

    если невмоготу станет...
    скину тебе пароль от ника Мачистый Толстяк..
    чтоб никто не догадался ;)

    можно начать жизнь с чистого листа))

  • Николай Степаныч
    Hammer Series-2017. Этап 3 (6)
    Николай Степаныч-Фото
    На чем основан вывод, что они алкоголики?

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