Михаэль Альбазини – победитель 1 этапа Тура Романдии-2017

serdarow

Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (9) Цитата: explosiveua Даешь двойную дуэль с Контой на ТдФ и Вуэльте :3

Хотесь бы чтобы чтобы оба дуэлята были в максимальной форме и с удачей за пазухой. Хотесь бы чтобы чтобы оба дуэлята были в максимальной форме и с удачей за пазухой.

Khan

Прощание с Микеле Скарпони (16) Какая-то роковая Джиро-2011 получилась. Прямо в гонке погиб Воутер Вейландт (за 14 лет велоболения я не видел кадров страшнее, чем там на спуске с Бокко). Также во время Джиро у себя дома погиб Чави Тондо. Тогда же на тренировке чуть не погиб Бассо (он постил расколовшийся пополам шлем с комментариями в духе "если б не шлем, меня бы не было"). Теперь погиб номинальный победитель той гонки. Навсегда в памяти эпический этап до Гардеччи, где Скарпа достойно рубился с Контадором на тяжелейших подъёмах. Очень жаль, что после Джиро-10 и Джиро-11 его запрягли в командную работу. Он мог бы одержать еще целую кучу личных побед, благо талант позволял. Земля пухом, Микеле!

Anna P.

Прощание с Микеле Скарпони (16) Несколько раз в жизни приходилось убеждаться, что масштаб человека и степень его влияния на окружающий мир становится ясным после внезапного ухода. Да, к большому сожалению, он уже не узнает, как его любили и уважали... С точки зрения обывателя - никаких выдающихся побед... А завоевать такое отношение людей - эта победа не каждому дается! Берегите себя, берегите близких... И любите этот невероятный спорт...

sashaney

Прощание с Микеле Скарпони (16) Тогда я этого не знал. Теперь/потом уже всё встало на места.

RVL

Тур Романдии-2017. Этап 1 (3) как по мне, так колхоз...))) Отар так интригу накручивал...))

Cristal

Прощание с Микеле Скарпони (16) Цитата: sashaney Я не знаю почему, но он так заулыбался увидев моих близнецов. Потому что, у Микеле тоже две сыновей близнецов Потому что, у Микеле тоже две сыновей близнецов

sashaney

Прощание с Микеле Скарпони (16) Написал это не для профильного форума, но продублирую здесь.

Наши дороги пересеклись случайно, когда в прошлом году я привёз детей (sic!) в Испанию показать им Вуэльту - один из трёх Гран Туров. Не планируя того, мы оказались на три дня в одной гостинице с Астаной. Это очень впечатляюще видеть работу всех (спортсменов, тренеров, механиков из команды, администраторов, судей и пр антураж от самой гонки) с растояния вытянутой руки. Руки эти сами тянутся, чтобы получить какой то сувенир. Самым распространённым сувениром на велогонках являются бачки для воды. Когда осмотр и фотографирование с профи закончились, мои дети тоже попросили механиков дать им бачки. Но в тот день те были не в духе или устали - шла 3-я неделя гонки, или ещё что ... Вообщем ограничились они отказом, по итальянски так. Дети уже унылые собирались впрочь, когда я заметил, что кто то ещё остался в автобусе. Обратив их внимание на это и подбодрив убедительным - "щас будет вам бидон", они были отправлены обратно на охоту. Публика рассосалась заметно к этому времени. В этот момент из автобуса вышел Микеле. Я не знаю почему, но он так заулыбался увидев моих близнецов. Он что то затараторил по итальянски и, продолжая улыбаться и понимать что мы тут ищем, открыл багажное отделение автобуса и достал из холодильника эти самые бачки. По два на каждого. Мы попытались поговорить, но ему надо было идти, администратор команды всё время его подталкивала, да и его английский и мой итальянский не позволяли сделать беседу содержательной. Фото с чемпионом, улыбки, "прего бамбини" и, довольные, все разошлись. Мы виделись еще на завтраке, и на след день. Он опять улыбался и махал нам рукой, фото ещё раз, пожелания удачи.

Таким нам запомнился Микеле. Ничего особенного. Простой парень. Улыбчивый, приветливый, доступный (хоть и звезда вполне себе), позитивный.

Удачи тебе не хватило, Микеле. У него тоже остались двое близнецов. Спи спокойно, Микеле.

Чао, чемпион!!!

Fedorov79

Прощание с Микеле Скарпони (16) Просто трагедия! Не могу поверить. Земля пухом!

vkv

Прощание с Микеле Скарпони (16) просто неверится.....земля тебе пухом Микеле......

Bjoern

Тур Романдии-2017. Этап 1 (3) Да, такое впечатление, что одному Изагирре, что-то надо было, да и то не сильно, а так звездный час для полицейских и грегори - были на первых ролях Особенно достовил этот "Элочка-люлоедка" - Мамыкин, Мамыкин, Мамыкин, если не говорил о Мамыкине то молчал.