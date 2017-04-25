Михаэль Альбазини – победитель 1 этапа Тура Романдии-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 19:20
Михаэль Альбазини (Orica-Scott) побеждает на 1-м этапе Тура Романдии-2017
36-летний швейцарский гонщик команды Orica-Scott Михаэль Альбазини (Michael Albasini) одержал победу на 1-м этапе Тура Романдии-2017. Этап осложнил сильный дождь. Решающие действия начались на финальном подъёме 1-й категории Шампери.
За 5,6 км до финиша из пелотона атаковал Роман Кройцигер (Orica-Scott), но ему не удалось отъехать далеко, и вскоре пелотон, в голове которого работал Примож Роглич (LottoNL-Jumbo), его добрал. За 4,6 км атаковал Дамьен Хаусон (Orica-Scott). На его ускорение отреагировал Тиджей Ван Гардерен (BMC), а также Йон Исагирре (Bahrain-Merida). Вскоре к ним переложились ещё несколько гонщиков, и группа увеличилась до 10 человек. За 500 м до вершины из пелотона атаковал Примож Роглич, но на его рывок ответили Симон Шпилак (Katusha-Alpecin) и Ричи Порт (BMC). В итоге никому из гонщиков не удалось оторваться от пелотона, и был разыгран общий спринт, в котором соперников опередил Михаэль Альбазини.
Фабио Феллине (Trek-Segafredo) удалось сохранить майку лидера.
Результаты Тура Романдии-2017
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- (0)
- Просмотров
- (444)