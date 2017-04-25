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Михаэль Альбазини – победитель 1 этапа Тура Романдии-2017

Михаэль Альбазини (Orica-Scott) побеждает на 1-м этапе Тура Романдии-2017

 

  36-летний швейцарский гонщик команды Orica-Scott Михаэль Альбазини (Michael Albasini) одержал победу на 1-м этапе Тура Романдии-2017. Этап осложнил сильный дождь. Решающие действия начались на финальном подъёме  1-й категории Шампери. 

 

 

  За 5,6 км до финиша из пелотона атаковал Роман Кройцигер (Orica-Scott), но ему не удалось отъехать далеко, и вскоре пелотон, в голове которого работал Примож Роглич (LottoNL-Jumbo), его добрал. За 4,6 км атаковал Дамьен Хаусон  (Orica-Scott). На его ускорение отреагировал Тиджей Ван Гардерен (BMC), а также Йон Исагирре (Bahrain-Merida). Вскоре к ним переложились ещё несколько гонщиков, и группа увеличилась до 10 человек.  За 500 м до вершины из пелотона атаковал Примож Роглич, но на его рывок ответили Симон Шпилак (Katusha-Alpecin) и Ричи Порт (BMC). В итоге никому из гонщиков не удалось оторваться от пелотона, и был разыгран общий спринт, в котором соперников опередил Михаэль Альбазини.

 

Фабио Феллине (Trek-Segafredo) удалось сохранить майку лидера.

 

Результаты Тура Романдии-2017

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Теги к статье: Михаэль Альбазини Michael Albasini Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура

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Комментарии

  • serdarow
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (9)
    serdarow-Фото
    Цитата: explosiveua
    Даешь двойную дуэль с Контой на ТдФ и Вуэльте :3
    Хотесь бы чтобы чтобы оба дуэлята были в максимальной форме и с удачей за пазухой.
  • Khan
    Прощание с Микеле Скарпони (16)
    Khan-Фото

    Какая-то роковая Джиро-2011 получилась.

     

    Прямо в гонке погиб Воутер Вейландт (за 14 лет велоболения я не видел кадров страшнее, чем там на спуске с Бокко). Также во время Джиро у себя дома погиб Чави Тондо.

     

    Тогда же на тренировке чуть не погиб Бассо (он постил расколовшийся пополам шлем с комментариями в духе "если б не шлем, меня бы не было").

     

    Теперь погиб номинальный победитель той гонки.

     

    Навсегда в памяти эпический этап до Гардеччи, где Скарпа достойно рубился с Контадором на тяжелейших подъёмах.

     

    Очень жаль, что после Джиро-10 и Джиро-11 его запрягли в командную работу. Он мог бы одержать еще целую кучу личных побед, благо талант позволял.

     

    Земля пухом, Микеле!

  • Anna P.
    Прощание с Микеле Скарпони (16)
    Anna P.-Фото

    Несколько раз в жизни приходилось убеждаться, что масштаб человека и степень его влияния на окружающий мир становится ясным после внезапного ухода. Да, к большому сожалению, он уже не узнает, как его любили и уважали...

     

    С точки зрения обывателя - никаких выдающихся побед... А завоевать такое отношение людей - эта победа не каждому дается!

     

    Берегите себя, берегите близких...

    И любите этот невероятный спорт...

  • sashaney
    Прощание с Микеле Скарпони (16)
    sashaney-Фото
    Тогда я этого не знал. Теперь/потом уже всё встало на места.
  • RVL
    Тур Романдии-2017. Этап 1 (3)
    RVL-Фото

    как по мне, так колхоз...)))

    Отар так интригу накручивал...))

  • Cristal
    Прощание с Микеле Скарпони (16)
    Cristal-Фото

    Цитата: sashaney
    Я не знаю почему, но он так заулыбался увидев моих близнецов.
    Потому что, у Микеле тоже две сыновей близнецов

  • sashaney
    Прощание с Микеле Скарпони (16)
    sashaney-Фото

    Написал это не для профильного форума, но продублирую здесь.
    Наши дороги пересеклись случайно, когда в прошлом году я привёз детей (sic!) в Испанию показать им Вуэльту - один из трёх Гран Туров. Не планируя того, мы оказались на три дня в одной гостинице с Астаной. Это очень впечатляюще видеть работу всех (спортсменов, тренеров, механиков из команды, администраторов, судей и пр антураж от самой гонки) с растояния вытянутой руки. Руки эти сами тянутся, чтобы получить какой то сувенир. Самым распространённым сувениром на велогонках являются бачки для воды. Когда осмотр и фотографирование с профи закончились, мои дети тоже попросили механиков дать им бачки. Но в тот день те были не в духе или устали - шла 3-я неделя гонки, или ещё что ... Вообщем ограничились они отказом, по итальянски так. Дети уже унылые собирались впрочь, когда я заметил, что кто то ещё остался в автобусе. Обратив их внимание на это и подбодрив убедительным - "щас будет вам бидон", они были отправлены обратно на охоту. Публика рассосалась заметно к этому времени. В этот момент из автобуса вышел Микеле. Я не знаю почему, но он так заулыбался увидев моих близнецов. Он что то затараторил по итальянски и, продолжая улыбаться и понимать что мы тут ищем, открыл багажное отделение автобуса и достал из холодильника эти самые бачки. По два на каждого. Мы попытались поговорить, но ему надо было идти, администратор команды всё время его подталкивала, да и его английский и мой итальянский не позволяли сделать беседу содержательной. Фото с чемпионом, улыбки, "прего бамбини" и, довольные, все разошлись. Мы виделись еще на завтраке, и на след день. Он опять улыбался и махал нам рукой, фото ещё раз, пожелания удачи.
    Таким нам запомнился Микеле. Ничего особенного. Простой парень. Улыбчивый, приветливый, доступный (хоть и звезда вполне себе), позитивный.
    Удачи тебе не хватило, Микеле. У него тоже остались двое близнецов. Спи спокойно, Микеле.
    Чао, чемпион!!!

  • Fedorov79
    Прощание с Микеле Скарпони (16)
    Fedorov79-Фото

    Просто трагедия! Не могу поверить. Земля пухом!

  • vkv
    Прощание с Микеле Скарпони (16)
    vkv-Фото
    просто неверится.....земля тебе пухом Микеле......
  • Bjoern
    Тур Романдии-2017. Этап 1 (3)
    Bjoern-Фото

    Да, такое впечатление, что одному Изагирре, что-то надо было, да и то не сильно, а так звездный час для полицейских и грегори - были на первых ролях

     

    Особенно достовил этот "Элочка-люлоедка" - Мамыкин, Мамыкин, Мамыкин, если не говорил о Мамыкине то молчал.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
9 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 841
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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