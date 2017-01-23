 Том Боонен и Элиа Вивиани о 2-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

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- Дата:
- Сегодня, 08:17
Том Боонен одержал победу на 2-м этапе Тура Сан-Хуан-2017, Элиа Вивиани надел майку лидера гонки
Том Боонен (Tom Boonen) стал победителем 2-го этапа Тура Сан-Хуан-2017. 36-летний бельгийский гонщик команды Quick-Step Floors на этом этапе поменялся ролями со своим младшим товарищем по команде Фернандо Гавирией, взявшим вчера победу в спринте. Колумбийский гонщик стал последним развозящим Тома Боонена, который в итоге в спринте обошёл олимпийского чемпиона в омниуме, 27-летнего итальянского гонщика Элиа Вивиани, выступающего на Туре Сан-Хуан за сборную Италии.
Победа Тома Боонена примечательна ещё и тем, что это первая в истории победа гонщика, выступающего на велосипеде с дисковыми тормозами, на которых бельгийский гонщик намерен выступать в этом сезоне.
Элиа Вивиани, который второй этап подряд занимает 2-е место, в какой-то мере получил компенсацию, облачившись в майку лидера Тура Сан-Хуан-2017.
Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele
Том Боонен о 2-м этапе Тура Сан-Хуан-2017
«С самого старта этапа команда планировала, что в спринте будут работать на меня. На финальных километрах Макс (Ричезе) и Фернандо (Гавирия) потрясающе отработали, и я обошёл Элиа (Вивиани). Хочу поблагодарить команду за помощь, потому что в итоге мы выиграли. Я всегда хорошо чувствую себя на гонках в Аргентине, и эта победа показывает, что я на верном пути перед предстоящими стартами.
Сейчас лишь начало сезона, но уровень гонщиков на Туре Сан-Хуан высокий. Я счастлив выиграть в Аргентине, перед такими невероятными болельщиками. Поразительно, как много людей пришли на старт и финиш гонки, чувствуется, что насколько страстно здесь любят велоспорт».
Элиа Вивиани о 2-м этапе Тура Сан-Хуан-2017
«Сегодня я больше разочарован своим спринтом, чем вчера. Думаю, я потерял самый большой шанс взять первую победу в 2017 году. Трудно соперничать с командой Quick Step, на этой гонке у них сильный спринтерский поезд, с которым можно было бы взять победу на этапах Тур де Франс.
Возможно, если бы я поехал чуть раньше, то смог бы обойти Тома, но я решил, что лучше сидеть у него на колесе, а потом мне не хватило пространства, чтобы его обойти. Но когда Боонен развозит Гавирию или Гавирия развозит Боонена, очень трудно их победить.
Да, у меня два вторых места, но я стал лидером гонки. Также много значит, что, не взяв побед, я, в общем-то, нахожусь в хорошей форме. Я доволен, что так начал сезон. Победа важна, её мне не хватает, но впереди ещё много шансов, надеюсь, что смогу выиграть.
Учитывая, как много я работал на треке в прошлом году, возможно, мне удастся сильно проехать здесь разделку. Я поеду на максимуме, тем самым хочу выразить уважение к майке лидера, постараюсь её удержать».
Тур Сан-Хуан-2017. Результаты 2-го этапа
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