 Том Боонен и Элиа Вивиани о 2-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

Андрон

Видишь российский трековый вел ... (7) Прошу прощения, не хочу вмешиваться в ваш спор. Только один вопрос - Вы занимаете какую-то должность в федерации?

Pinkerton

Видишь российский трековый вел ... (7) Спасибо автору за статью, всегда интересно почитать взгляды, оценки от граждан, анализирующих конкретную ситуацию "в свободное от дел время, без аккредитации, фотоаппарата, диктофона, велолайвской атрибутики". З.Ы.: Досадно, что на сайте нету возможности сказать спасибо автору статьи соответствующей кнопкой по аналогии системы репутации в комментариях.

ДимаЛел

Видишь российский трековый вел ... (7) Где эти специалисты, которые видят изъяны? Напишите, о каких изъянах речь. Я их видел с позиции болельщика, сидящего на трибуне, который приехал из другого города.



Давайте начнем беседу по поводу развития и пропаганды велоспорта трека.



Я был в Минске на ЧМ и видел как там организованно, как работают волонтеры, как продается атрибутика, реклама по городу. ЧМ конечно круче чем ЧР, но это же не значит, что к улучшениям не надо стремиться.



Например:



1. До сих пор на сайте Федерации нет результатов 4 дня соревнований, только до



"Чемпионат и Первенство России (3 день) 19.01.2017 г. Санкт-Петербург".



2. Можно сделать ссылки на протоколы читабельными и кликабельными, как на Tissote например. А не нажимая на каждую из надписей "17 - 21 января Чемпионат и Первенство России (3 день) 19.01.2017 г. Санкт-Петербург Всероссийские соревнования, Чемпионат России, Первенство России Мужчины, Женщины, Юниоры 19-22, Юниорки 19-22, Юниоры 17-18, Юниорки 17-18 Трек Россия г. Санкт- Петербург г. Санкт- Петербург"



переходить к одному файлу



"Сводная таблица.pdf

20.01.2017 " и потом искать поиском нужную информацию.





3. Можно организовать трансляцию в ютубе для увеличения аудитории?



4. У Федерации есть твиттер, вк-страничка, инста... Можно оперативно постить результаты соревнований после каждого заезда ЧР? Бельгийцы или австралийцы постят.

Plotnik

Видишь российский трековый вел ... (7) Доброе утро уважаемый ,я мог быть зарегистрированным на сайте всего лишь один день,это ни сколько не объясняет Вашего непрофессионализма.Думаю ,если бы доверили составлять разгромную статью специалисту , он бы нашёл изъяны в организации ЧР по-серьёзнее , чем отсутствие спинок на сиденьях.Если же Вы всерьёз можете повлиять хотя бы на развитие пропаганды и рекламы велоспорта-трек,будет очень приятно продолжить беседу с Вами.

Антон Рыбаков

Видишь российский трековый вел ... (7) Если уж автор и хотел приобщить своего дрга к велоспорту , то не нужно выливать столько ничем не подкреплённого негатива на непривыкшего человека , пусть даже он и с Колымы. Последняя фраза, конечно, сильная!!!))))) ПС Автор молодец!

ДимаЛел

Видишь российский трековый вел ... (7) Цитата: Plotnik Вход на трек с самого его основания бесплатный для всех , а с недавнего времени каждые пол часа ходит бесплатный автобус,который автор назвал маршруткой , да и пешком до трека пятнадцать минут Вы местный. Я в Питере впервые. В релизе Федерации ничего не сказано о том, как добраться до трека. Открываю Яндекс-карты задаю маршрут от метро до здания трека: - пешком: 28 мин - 2,3 км - автобус: Невозможно проложить маршрут между точками - автомобиль: 3 мин - 2 км "вернее микроавтобуса, а также его госномер и время отправления." Вам известно, а где об этом узнать гостю Северной столицы? "Отвратительно!Автор пытается дать оценку чемпионату России,проводимого на треке в Петербуре на уровне детского сада,а на самом деле даёт оценку своему капризному воспитанию.Полное не знание технических составляющих трека и соревнований по велоспорт-треку вообще.Скорее всего автор любит шахматы или какой-нибудь другой сидячий вид спорта." Я смотрю, Вы недавно на сайте... "Если уж автор и хотел приобщить своего дрга к велоспорту , то не нужно выливать столько ничем не подкреплённого негатива на непривыкшего человека,пусть даже он и с Колымы.Абсолютно все притензии субьективные.Прсле прочитанного хочется взять

автора на ручки и дать чупсик." Речь то не о спортивной составляющей соревнований, а всего-лишь о бытовых условиях и информационной составляющей события всероссийского масштаба. "Думаю , если автор соберётся в Крылатское на ЧР,то без родителей ему там нечего бделать!" А при чем тут Крылатское, речь идет о конкретном мероприятии, проходящем в конкретное время и месте.

Андрон

Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (9) В зимний период отвлекаюсь от велосипеда на горные лыжи очень сильно, но этот рассказ не мог не прочитать. Действительно, надо быть сумасшедшим, чтобы заехать на эту гору три раза за один день. Даже в хорошую погоду. Автору большой респект. И понял, чем отличаются алтайские перевалы от французских - на алтайских никто не подготовит вам велосипед.

Plotnik

Видишь российский трековый вел ... (7) Отвратительно!Автор пытается дать оценку чемпионату России,проводимого на треке в Петербуре на уровне детского сада,а на самом деле даёт оценку своему капризному воспитанию.Полное не знание технических составляющих трека и соревнований по велоспорт-треку вообще.Скорее всего автор любит шахматы или какой-нибудь другой сидячий вид спорта.Вход на трек с самого его основания бесплатный для всех , а с недавнего времени каждые пол часа ходит бесплатный автобус,который автор назвал маршруткой , да и пешком до трека пятнадцать минут.Если уж автор и хотел приобщить своего дрга к велоспорту , то не нужно выливать столько ничем не подкреплённого негатива на непривыкшего человека,пусть даже он и с Колымы.Абсолютно все притензии субьективные.Прсле прочитанного хочется взять

автора на ручки и дать чупсик.



Думаю , если автор соберётся в Крылатское на ЧР,то без родителей ему там нечего бделать!

motte

Тур Сан-Хуан-2017. Этап 2 (1) Томми..глазам не верю! Отличный старт последнего сезона в карьере ...нечего сказать...надо брать пятую ПР и точка!

kwwk

Тур Сан-Хуан-2017. Этап 1 (1) О Костю с Рамунасам куда аж занесло)))