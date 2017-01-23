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Том Боонен и Элиа Вивиани о 2-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

Том Боонен одержал победу на 2-м этапе Тура Сан-Хуан-2017, Элиа Вивиани надел майку лидера гонки

 

  Том Боонен (Tom Boonen) стал победителем 2-го этапа Тура Сан-Хуан-2017. 36-летний бельгийский гонщик команды Quick-Step Floors на этом этапе поменялся ролями со своим младшим товарищем по команде Фернандо Гавирией, взявшим вчера победу в спринте.  Колумбийский гонщик стал последним развозящим Тома Боонена, который в итоге в спринте обошёл олимпийского чемпиона в омниуме, 27-летнего итальянского гонщика Элиа Вивиани, выступающего на Туре Сан-Хуан за сборную Италии.  

 

  Победа Тома Боонена примечательна ещё и тем, что это первая в истории победа гонщика, выступающего на велосипеде с дисковыми тормозами, на которых бельгийский гонщик намерен выступать в этом сезоне.

 

  Элиа Вивиани, который второй этап подряд занимает 2-е место, в какой-то мере получил компенсацию, облачившись в майку лидера Тура Сан-Хуан-2017.

 

Том Боонен и Элиа Вивиани о 2-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 Том Боонен и Элиа Вивиани о 2-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

Том Боонен о 2-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 

  «С самого старта этапа команда планировала, что в спринте будут работать на меня. На финальных километрах Макс (Ричезе) и Фернандо (Гавирия) потрясающе отработали, и я обошёл Элиа (Вивиани). Хочу поблагодарить команду за помощь, потому что в итоге мы выиграли. Я всегда хорошо чувствую себя на гонках в Аргентине, и эта победа показывает, что я на верном пути перед предстоящими стартами.

 

  Сейчас лишь начало сезона, но уровень гонщиков на Туре Сан-Хуан высокий. Я счастлив выиграть в Аргентине, перед такими невероятными болельщиками. Поразительно, как много людей пришли на старт и финиш гонки, чувствуется, что насколько страстно здесь любят велоспорт».

 

 

Элиа Вивиани о 2-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 

  «Сегодня я больше разочарован своим спринтом, чем вчера. Думаю, я потерял самый большой шанс взять первую победу в 2017 году. Трудно соперничать с командой Quick Step, на этой гонке у них сильный спринтерский поезд, с которым можно было бы взять победу на этапах Тур де Франс.

Возможно, если бы я поехал чуть раньше, то смог бы обойти Тома, но я решил, что лучше сидеть у него на колесе, а потом мне не хватило пространства, чтобы его обойти. Но когда Боонен развозит Гавирию или Гавирия развозит Боонена, очень трудно их победить.

 

  Да, у меня два вторых места, но я стал лидером гонки. Также много значит, что, не взяв побед, я, в общем-то, нахожусь в хорошей форме. Я доволен, что так начал сезон. Победа важна, её мне не хватает, но впереди ещё много шансов, надеюсь, что смогу выиграть.

 

  Учитывая, как много я работал на треке в прошлом году, возможно, мне удастся сильно проехать здесь разделку. Я поеду на максимуме, тем самым хочу выразить уважение к майке лидера, постараюсь её удержать».

 

Тур Сан-Хуан-2017. Результаты 2-го этапа

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Теги к статье: Том Боонен Tom Boonen Quick-Step Floors Элиа Вивиани Тур Сан-Хуан Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan многодневная гонка

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Комментарии

  • Андрон
    Видишь российский трековый вел ... (7)
    Андрон-Фото
    Прошу прощения, не хочу вмешиваться в ваш спор. Только один вопрос - Вы занимаете какую-то должность в федерации?
  • Pinkerton
    Видишь российский трековый вел ... (7)
    Pinkerton-Фото

    Спасибо автору за статью, всегда интересно почитать взгляды,  оценки от граждан, анализирующих конкретную ситуацию "в свободное от дел время, без аккредитации, фотоаппарата, диктофона, велолайвской атрибутики".

    З.Ы.: Досадно, что на сайте нету возможности сказать спасибо автору статьи соответствующей кнопкой по аналогии системы репутации в комментариях.

  • ДимаЛел
    Видишь российский трековый вел ... (7)
    ДимаЛел-Фото
    Где эти специалисты, которые видят изъяны? Напишите, о каких изъянах речь. Я их видел с позиции болельщика, сидящего на трибуне, который приехал из другого города.

    Давайте начнем беседу по поводу развития и пропаганды велоспорта трека.

    Я был в Минске на ЧМ и видел как там организованно, как работают волонтеры, как продается атрибутика, реклама по городу. ЧМ конечно круче чем ЧР, но это же не значит, что к улучшениям не надо стремиться.

    Например:

    1. До сих пор на сайте Федерации нет результатов 4 дня соревнований, только до

    "Чемпионат и Первенство России (3 день) 19.01.2017 г. Санкт-Петербург".

    2. Можно сделать ссылки на протоколы читабельными и кликабельными, как на Tissote например. А не нажимая на каждую из надписей "17 - 21 января Чемпионат и Первенство России (3 день) 19.01.2017 г. Санкт-Петербург Всероссийские соревнования, Чемпионат России, Первенство России Мужчины, Женщины, Юниоры 19-22, Юниорки 19-22, Юниоры 17-18, Юниорки 17-18 Трек Россия г. Санкт- Петербург г. Санкт- Петербург"

    переходить к одному файлу

    "Сводная таблица.pdf
    20.01.2017 " и потом искать поиском нужную информацию.


    3. Можно организовать трансляцию в ютубе для увеличения аудитории?

    4. У Федерации есть твиттер, вк-страничка, инста... Можно оперативно постить результаты соревнований после каждого заезда ЧР? Бельгийцы или австралийцы постят.
  • Plotnik
    Видишь российский трековый вел ... (7)
    Plotnik-Фото
    Доброе утро уважаемый ,я мог быть зарегистрированным на сайте всего лишь один день,это ни сколько не объясняет Вашего непрофессионализма.Думаю ,если бы доверили составлять разгромную статью специалисту , он бы нашёл изъяны в организации ЧР по-серьёзнее , чем отсутствие спинок на сиденьях.Если же Вы всерьёз можете повлиять хотя бы на развитие пропаганды и рекламы велоспорта-трек,будет очень приятно продолжить беседу с Вами.
  • Антон Рыбаков
    Видишь российский трековый вел ... (7)
    Антон Рыбаков-Фото

    Если уж автор и хотел приобщить своего дрга к велоспорту , то не нужно выливать столько ничем не подкреплённого негатива на непривыкшего человека,пусть даже он и с Колымы.biggrin

    Последняя фраза, конечно, сильная!!!)))))

     

    ПС Автор молодец!

  • ДимаЛел
    Видишь российский трековый вел ... (7)
    ДимаЛел-Фото

    Цитата: Plotnik
    Вход на трек с самого его основания бесплатный для всех , а с недавнего времени каждые пол часа ходит бесплатный автобус,который автор назвал маршруткой , да и пешком до трека пятнадцать минут

     

    Вы местный. Я в Питере впервые. В релизе Федерации ничего не сказано о том, как добраться до трека. Открываю Яндекс-карты задаю маршрут от метро до здания трека:

    - пешком: 28 мин - 2,3 км

    - автобус: Невозможно проложить маршрут между точками

    - автомобиль: 3 мин - 2 км 

    "вернее микроавтобуса, а также его госномер и время отправления."

     

    Вам известно, а где об этом узнать гостю Северной столицы?

     

    "Отвратительно!Автор пытается дать оценку чемпионату России,проводимого на треке в Петербуре на уровне детского сада,а на самом деле даёт оценку своему капризному воспитанию.Полное не знание технических составляющих трека и соревнований по велоспорт-треку вообще.Скорее всего автор любит шахматы или какой-нибудь другой сидячий вид спорта."

     

    Я смотрю, Вы недавно на сайте...

     

    "Если уж автор и хотел приобщить своего дрга к велоспорту , то не нужно выливать столько ничем не подкреплённого негатива на непривыкшего человека,пусть даже он и с Колымы.Абсолютно все притензии субьективные.Прсле прочитанного хочется взять
    автора на ручки и дать чупсик."

     

    Речь то не о спортивной составляющей соревнований, а всего-лишь о бытовых условиях и информационной составляющей события всероссийского масштаба. 

     

    "Думаю , если автор соберётся в Крылатское на ЧР,то без родителей ему там нечего бделать!"

     

    А при чем тут Крылатское, речь идет о конкретном мероприятии, проходящем в конкретное время и месте.

  • Андрон
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (9)
    Андрон-Фото

      В зимний период отвлекаюсь от велосипеда на горные лыжи очень сильно, но этот рассказ не мог не прочитать. Действительно, надо быть сумасшедшим, чтобы заехать на эту гору три раза за один день. Даже в хорошую погоду. 

      Автору большой респект. И понял, чем отличаются алтайские перевалы от французских - на алтайских никто не подготовит вам велосипед.

  • Plotnik
    Видишь российский трековый вел ... (7)
    Plotnik-Фото

    Отвратительно!Автор пытается дать оценку чемпионату России,проводимого на треке в Петербуре на уровне детского сада,а на самом деле даёт оценку своему капризному воспитанию.Полное не знание технических составляющих трека и соревнований по велоспорт-треку вообще.Скорее всего автор любит шахматы или какой-нибудь другой сидячий вид спорта.Вход на трек с самого его основания бесплатный для всех , а с недавнего времени каждые пол часа ходит бесплатный автобус,который автор назвал маршруткой , да и пешком до трека пятнадцать минут.Если уж автор и хотел приобщить своего дрга к велоспорту , то не нужно выливать столько ничем не подкреплённого негатива на непривыкшего человека,пусть даже он и с Колымы.Абсолютно все притензии субьективные.Прсле прочитанного хочется взять
    автора на ручки и дать чупсик.



    Думаю , если автор соберётся в Крылатское на ЧР,то без родителей ему там нечего бделать!

  • motte
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 2 (1)
    motte-Фото

    Томми..глазам не верю! 

    Отличный старт последнего сезона в карьере ...нечего сказать...надо брать пятую ПР и точка!

  • kwwk
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 1 (1)
    kwwk-Фото

    О Костю с Рамунасам куда аж занесло)))

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