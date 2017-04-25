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Михаэль Альбазини, Фабио Феллине, Крис Фрум о 1-м этапе Тура Романдии-2017

Михаэль Альбазини седьмой раз в карьере выигрывает этап Тура Романдии

 

 

  Михаэль Альбазини (Michael Albasini) продолжает ставить рекорды по количеству выигранных на Туре Романдии этапов. 36-летний швейцарский гонщик команды Orica-Scott выиграл 1-й этап Тура Романдии-2017, и это седьмой этап в карьере, выигранный им на домашней гонке.

 

Товарищи Альбазини по команде Роман Кройцигер и Дэмьен Хаусон пробовала атаковать на финальном подъёме 1-й категории, но уехать от пелотона им не удалось. Однако, Михаэль Альбазини всё же принёс команде победу, выиграв в спринте, которым завершился этап.

 

Фабио Феллине (Trek-Segafredo), надевший вчера майку лидера, сумел сохранить её, финишировав в группе.

 

 Photo © Orica-Scott/ Tim De Waele

 

  Михаэль Альбазини: «Обычно я выхожу на пик формы на Арденнских классиках. Не так много ребят, которые после Арденн приезжают сюда, на Тур Романдии. Эти гонки требуют резкости и помогают хорошо войти в ритм. Так что, если продолжать сохранять настрой после классик, то на Туре Романдии можно очень хорошо выступить.

 

  В спринте я выбрал правильное колесо, за которым сел. Сначала я сидел за Феллине, но его зажали, и тогда я перескочил на колесо Улисси. За 300 м до финиша все колебались в нерешительности, потому что дорога была мокрой и с разметкой. Но на таком виде финиша, со множеством поворотов, если верно выбрать момент, можно сразу создать просвет, который будет трудно закрыть.

 

  Это Романдия, для меня важно участие в этой гонке, и я счастлив, что смог взять победу. Я не был уверен в сегодняшнем этапе, но сказал себе, что если я смог быть в первых рядах в финале Льеж-Бастонь-Льеж с 4 километрами подъёмов, то почему бы не попробовать сегодня».

 

  Фабио Феллине (Trek-Segafredo): «Мы всё время шли хорошим темпом, думаю, поэтому не было настоящих атак. На таком подъёме было легче оставаться на колесе, чем атаковать. Я немного разочарован, потому что на финальном километре сидел за двумя сильными гонщиками, которые пытались атаковать, но потом начался спуск, и меня обошла группа ребят, я оказался заперт перед спринтом. Мне хотелось спринтовать, показать ещё один результат, но в итоге мы сохранили майку, это было главной целью дня. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде за то, как фантастически они работали весь день».

 

  Крис Фрум (Sky): «Не знаю, что сегодня планировала команда Trek-Segafredo. Казалось, что они отпустили отрыв, дав ему набрать большое преимущество, а потом не интересовались тем, чтобы догонять, хотя у них была майка лидера. Посмотрим, что будет в следующие дни, но гонка может быть довольно коварной с точки зрения тактики

 

Сегодня главным было держаться впереди, и на подходе к последним двум километрам я почувствовал, что мне надо ещё поднажать. Я доволен, что не потерял время. Для нас сегодняшний этап надо было просто пройти, самые важные этапы – в выходные».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Романдии-2017

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Теги к статье: Михаэль Альбазини Фабио Феллине Крис Фрум Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура

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Комментарии

  • serdarow
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (9)
    serdarow-Фото
    Цитата: explosiveua
    Даешь двойную дуэль с Контой на ТдФ и Вуэльте :3
    Хотесь бы чтобы чтобы оба дуэлята были в максимальной форме и с удачей за пазухой.
  • Khan
    Прощание с Микеле Скарпони (16)
    Khan-Фото

    Какая-то роковая Джиро-2011 получилась.

     

    Прямо в гонке погиб Воутер Вейландт (за 14 лет велоболения я не видел кадров страшнее, чем там на спуске с Бокко). Также во время Джиро у себя дома погиб Чави Тондо.

     

    Тогда же на тренировке чуть не погиб Бассо (он постил расколовшийся пополам шлем с комментариями в духе "если б не шлем, меня бы не было").

     

    Теперь погиб номинальный победитель той гонки.

     

    Навсегда в памяти эпический этап до Гардеччи, где Скарпа достойно рубился с Контадором на тяжелейших подъёмах.

     

    Очень жаль, что после Джиро-10 и Джиро-11 его запрягли в командную работу. Он мог бы одержать еще целую кучу личных побед, благо талант позволял.

     

    Земля пухом, Микеле!

  • Anna P.
    Прощание с Микеле Скарпони (16)
    Anna P.-Фото

    Несколько раз в жизни приходилось убеждаться, что масштаб человека и степень его влияния на окружающий мир становится ясным после внезапного ухода. Да, к большому сожалению, он уже не узнает, как его любили и уважали...

     

    С точки зрения обывателя - никаких выдающихся побед... А завоевать такое отношение людей - эта победа не каждому дается!

     

    Берегите себя, берегите близких...

    И любите этот невероятный спорт...

  • sashaney
    Прощание с Микеле Скарпони (16)
    sashaney-Фото
    Тогда я этого не знал. Теперь/потом уже всё встало на места.
  • RVL
    Тур Романдии-2017. Этап 1 (3)
    RVL-Фото

    как по мне, так колхоз...)))

    Отар так интригу накручивал...))

  • Cristal
    Прощание с Микеле Скарпони (16)
    Cristal-Фото

    Цитата: sashaney
    Я не знаю почему, но он так заулыбался увидев моих близнецов.
    Потому что, у Микеле тоже две сыновей близнецов

  • sashaney
    Прощание с Микеле Скарпони (16)
    sashaney-Фото

    Написал это не для профильного форума, но продублирую здесь.
    Наши дороги пересеклись случайно, когда в прошлом году я привёз детей (sic!) в Испанию показать им Вуэльту - один из трёх Гран Туров. Не планируя того, мы оказались на три дня в одной гостинице с Астаной. Это очень впечатляюще видеть работу всех (спортсменов, тренеров, механиков из команды, администраторов, судей и пр антураж от самой гонки) с растояния вытянутой руки. Руки эти сами тянутся, чтобы получить какой то сувенир. Самым распространённым сувениром на велогонках являются бачки для воды. Когда осмотр и фотографирование с профи закончились, мои дети тоже попросили механиков дать им бачки. Но в тот день те были не в духе или устали - шла 3-я неделя гонки, или ещё что ... Вообщем ограничились они отказом, по итальянски так. Дети уже унылые собирались впрочь, когда я заметил, что кто то ещё остался в автобусе. Обратив их внимание на это и подбодрив убедительным - "щас будет вам бидон", они были отправлены обратно на охоту. Публика рассосалась заметно к этому времени. В этот момент из автобуса вышел Микеле. Я не знаю почему, но он так заулыбался увидев моих близнецов. Он что то затараторил по итальянски и, продолжая улыбаться и понимать что мы тут ищем, открыл багажное отделение автобуса и достал из холодильника эти самые бачки. По два на каждого. Мы попытались поговорить, но ему надо было идти, администратор команды всё время его подталкивала, да и его английский и мой итальянский не позволяли сделать беседу содержательной. Фото с чемпионом, улыбки, "прего бамбини" и, довольные, все разошлись. Мы виделись еще на завтраке, и на след день. Он опять улыбался и махал нам рукой, фото ещё раз, пожелания удачи.
    Таким нам запомнился Микеле. Ничего особенного. Простой парень. Улыбчивый, приветливый, доступный (хоть и звезда вполне себе), позитивный.
    Удачи тебе не хватило, Микеле. У него тоже остались двое близнецов. Спи спокойно, Микеле.
    Чао, чемпион!!!

  • Fedorov79
    Прощание с Микеле Скарпони (16)
    Fedorov79-Фото

    Просто трагедия! Не могу поверить. Земля пухом!

  • vkv
    Прощание с Микеле Скарпони (16)
    vkv-Фото
    просто неверится.....земля тебе пухом Микеле......
  • Bjoern
    Тур Романдии-2017. Этап 1 (3)
    Bjoern-Фото

    Да, такое впечатление, что одному Изагирре, что-то надо было, да и то не сильно, а так звездный час для полицейских и грегори - были на первых ролях

     

    Особенно достовил этот "Элочка-люлоедка" - Мамыкин, Мамыкин, Мамыкин, если не говорил о Мамыкине то молчал.

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