Михаэль Альбазини, Фабио Феллине, Крис Фрум о 1-м этапе Тура Романдии-2017

Михаэль Альбазини седьмой раз в карьере выигрывает этап Тура Романдии

Михаэль Альбазини (Michael Albasini) продолжает ставить рекорды по количеству выигранных на Туре Романдии этапов. 36-летний швейцарский гонщик команды Orica-Scott выиграл 1-й этап Тура Романдии-2017, и это седьмой этап в карьере, выигранный им на домашней гонке.

Товарищи Альбазини по команде Роман Кройцигер и Дэмьен Хаусон пробовала атаковать на финальном подъёме 1-й категории, но уехать от пелотона им не удалось. Однако, Михаэль Альбазини всё же принёс команде победу, выиграв в спринте, которым завершился этап.

Фабио Феллине (Trek-Segafredo), надевший вчера майку лидера, сумел сохранить её, финишировав в группе.

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Михаэль Альбазини: «Обычно я выхожу на пик формы на Арденнских классиках. Не так много ребят, которые после Арденн приезжают сюда, на Тур Романдии. Эти гонки требуют резкости и помогают хорошо войти в ритм. Так что, если продолжать сохранять настрой после классик, то на Туре Романдии можно очень хорошо выступить.

В спринте я выбрал правильное колесо, за которым сел. Сначала я сидел за Феллине, но его зажали, и тогда я перескочил на колесо Улисси. За 300 м до финиша все колебались в нерешительности, потому что дорога была мокрой и с разметкой. Но на таком виде финиша, со множеством поворотов, если верно выбрать момент, можно сразу создать просвет, который будет трудно закрыть.

Это Романдия, для меня важно участие в этой гонке, и я счастлив, что смог взять победу. Я не был уверен в сегодняшнем этапе, но сказал себе, что если я смог быть в первых рядах в финале Льеж-Бастонь-Льеж с 4 километрами подъёмов, то почему бы не попробовать сегодня».

Фабио Феллине (Trek-Segafredo): «Мы всё время шли хорошим темпом, думаю, поэтому не было настоящих атак. На таком подъёме было легче оставаться на колесе, чем атаковать. Я немного разочарован, потому что на финальном километре сидел за двумя сильными гонщиками, которые пытались атаковать, но потом начался спуск, и меня обошла группа ребят, я оказался заперт перед спринтом. Мне хотелось спринтовать, показать ещё один результат, но в итоге мы сохранили майку, это было главной целью дня. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде за то, как фантастически они работали весь день».

Крис Фрум (Sky): «Не знаю, что сегодня планировала команда Trek-Segafredo. Казалось, что они отпустили отрыв, дав ему набрать большое преимущество, а потом не интересовались тем, чтобы догонять, хотя у них была майка лидера. Посмотрим, что будет в следующие дни, но гонка может быть довольно коварной с точки зрения тактики

Сегодня главным было держаться впереди, и на подходе к последним двум километрам я почувствовал, что мне надо ещё поднажать. Я доволен, что не потерял время. Для нас сегодняшний этап надо было просто пройти, самые важные этапы – в выходные».