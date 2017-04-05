 Михаэль Альбазини - победитель 2-го этапа Тура Страны Басков-2017

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- Дата:
- Сегодня, 19:41
Михаэль Альбазини одержал первую победу в сезоне, выиграв 2-й этап Тура Страны Басков-2017
36-летний швейцарский гонщик команды Orica-Scott Михаэль Альбазини (Michael Albasini ) одержал первую в сезоне победу, выиграв 2-й этап Тура Страны Басков-2017.
На последнем километре из пелотона атаковал бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Шон Де Би (Sean De Bie), но гонщик LottoNl-Jumbo) закрыл просвет. Михаэль Альбазини атаковал на выходе из последнего поворота за 300 метров до финиша, не дал опередить себя соперникам и с минимальным преимуществом первым пересёк финиш.
Аргентинский гонщик команды Quick Step Floors Максимилиано Ричезе и бельгийского гонщика команды Lotto Soudal Шона Де Би финишировали 2-м и 3-м соответственно.
Победитель 1-го этапа Тура Страны Басков-2017, Майкл Мэттьюс (Sunweb) финишировал 4-м и сохранил майку лидера общего зачёта.
Результаты 2-го этапа Тура Страны Басков-2017
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