 Михаэль Альбазини - победитель 2-го этапа Тура Страны Басков-2017

Уважаемый прочитайте что Вы пишете! Как это если бы не сидел это вообщето велогонка если Вы не заметили а не бег. Тот же Саган во всех гонках до последнего сидит на всех колесах и ни куда не лезет это его законное право несомненно. И один он Жильбера не достал бы никогда.Ему также был нужен и Насен и Авермат. Втроем да. за Жильбера надо было сильно переживать.Вы хотя бы Вашего любимца послушайте.Когда Бонен отвез первый отрыв Петя очень обижался что Трековцы не везут его. А самому то тошно.У всех свои задачи. Но никто не вспоминает поломку Бонена и троекратную через пень колоду замену вела. Давайте теоретически уберем падение Сагана и компании.но тогда и поломку Бонена тоже убираем В этом случае Саган без шансов. Сначала Они втроем везли бы Бонена а на последнем подъеме он сделал бы им ручкой и привет. Да и не стали бы они впахивать. Саган на предыдущей гонке Терпстру не стал возить а тут Бонен. Еще раз балдею от Вашего комента Авермат что нарочно на вел Сагана приземлился? Саган конечно молодец никто на самом деле не спорит но в этой ситуации виноват на все 100. Он ехал первым никто ему обзор не закрывал. Ну висит на заборе куртка так и стобы по обочинам стоят и ямы на дороге. Еще в детстве учат смотреть вперед.