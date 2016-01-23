 Дэн Мартин и Михал Квятковски – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2017

Дэн Мартин и Михал Квятковски о Льеж-Бастонь-Льеж-2017

Ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин и польский гонщик команды Sky Михал Квятковски стали призёрами финальной весенней классики, входящей в список Монументов велоспорта – Льеж-Бастонь-Льеж.

Гонка решилась на последнем километре 258-км дистанции. Ни одна из многочисленных атак на знаменитых подъёмах Редут, Рош-о-Факон и Сан-Николя не имела успеха.

© ASO/G.Demouveaux

Колумбийский гонщик команды Sky Серхио Энао дважды атаковал, сначала на Рош-о-Факон, затем на Сан-Николя. Но в итоге Михал Квятковски второй раз в карьере стал призёром Льеж-Бастонь-Льеж, опередив в спринте за третье место Майкла Мэттьюса (Sunweb).

Дэн Мартин, побеждавший на Льеж-Бастонь-Льеж в 2013 году, атаковал на последнем километре, но не сумел противостоять напору победителя классики Алехандро Вальверде, который догнал ирландского гонщика перед поворотом к финишной черте за несколько сотен метров до финиша, а затем обошёл его.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Мы приехали сюда с молодым составом, ребята старались изо всех сил, из кожи вон лезли, ради меня, отдали все силы. На финальном подъёме, который мне подходит, я дождался момента, и атаковал, когда заметил, что Алехандро (Вальверде) немного заперт в коробочке. Я поехал на максимальной скорости, думал, сумел застать его врасплох, но, к сожалению, он догнал меня. Когда он прошёл меня, я надеялся лишь на то, что никто больше меня не догонит.

Я вернусь сюда в 2018 и снова постараюсь выиграть, потому что люблю Льеж-Бастонь-Льеж. Эту гонку я смотрел по телевизору с тех пор, как себя помню.

Мне не жаль, что я финишировал 2-м, потому что проиграл более сильному гонщику. Наоборот, я очень доволен тем, как наша команда снова доказала, насколько сильна. Quick Step Floors играла главную роль в весенних классиках, у нас много побед и хороших результатов. Думаю, мы можем с гордостью оглядываться на прошедшую кампанию».

Михал Квятковски (Sky): «Конечно, было бы хорошо сидеть на колесе Алехандро или Дэна, но на момент их атаки я находился слишком далеко позади. Думал, что в ногах хватит сил, чтобы прыгнуть на чьё-то колесо, потому что чувствовал себя довольно комфортно. На Сан-Николя я тоже находился не в первых рядах, но думал, что у меня всё под контролем.

Скорость в пелотоне была высокой, хотя выглядело так, будто нам это легко даётся. Но на самом деле все боролисьь, и никто не мог разорвать группу. Отрыв очень быстро набрал преимущество. Мы взяли контроль над гонкой, когда приехали в Бастонь, старались помочь Movistar контролировать отрыв. Позже, когда до финиша осталось 100 км, погоня стала дело других команд, которые атаковали, как Саймон Герранс (Orica-Scott). Мы старались осложнить другим гонку, и в то же время, сделать так, чтобы на Редуте и Рош-о-Факон впереди находились наши ребята.

Серхио - настоящий товарищ по команде, я сказал ему, что чувствую себя хорошо, и он помогал мне до конца. Мне нравится, как отлично мы сработались».