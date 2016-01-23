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Дэн Мартин и Михал Квятковски – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2017

 Дэн Мартин и Михал Квятковски о Льеж-Бастонь-Льеж-2017

 

 

  Ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин и польский гонщик команды Sky Михал Квятковски стали призёрами финальной весенней классики, входящей в список Монументов велоспорта – Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  Гонка решилась на последнем километре 258-км дистанции. Ни одна из многочисленных атак на знаменитых подъёмах Редут, Рош-о-Факон и Сан-Николя не имела успеха.

 

 

Дэн Мартин и Михал Квятковски – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2017

 © ASO/G.Demouveaux

 

 

  Колумбийский гонщик команды Sky Серхио Энао дважды атаковал, сначала на Рош-о-Факон, затем на Сан-Николя. Но в итоге Михал Квятковски второй раз в карьере стал призёром Льеж-Бастонь-Льеж, опередив в спринте за третье место Майкла Мэттьюса (Sunweb).

 

  Дэн Мартин, побеждавший на Льеж-Бастонь-Льеж в 2013 году, атаковал на последнем километре, но не сумел противостоять напору победителя классики Алехандро Вальверде, который догнал ирландского гонщика перед поворотом к финишной черте за несколько сотен метров до финиша, а затем обошёл его.

 

Дэн Мартин и Михал Квятковски – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2017

 Дэн Мартин и Михал Квятковски – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2017

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

  Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Мы приехали сюда с молодым составом, ребята старались изо всех сил, из кожи вон лезли, ради меня, отдали все силы. На финальном подъёме, который мне подходит, я дождался момента, и атаковал, когда заметил, что Алехандро (Вальверде) немного заперт в коробочке. Я поехал на максимальной скорости, думал, сумел застать его врасплох, но, к сожалению, он догнал меня. Когда он прошёл меня, я надеялся лишь на то, что никто больше меня не догонит.

 

 Я вернусь сюда в 2018 и снова постараюсь выиграть, потому что люблю Льеж-Бастонь-Льеж. Эту гонку я смотрел по телевизору с тех пор, как себя помню.

 

  Мне не жаль, что я финишировал 2-м, потому что проиграл более сильному гонщику. Наоборот, я очень доволен тем, как наша команда снова доказала, насколько сильна. Quick Step Floors играла главную роль в весенних классиках, у нас много побед и хороших результатов. Думаю, мы можем с гордостью оглядываться на прошедшую кампанию».

 

  Михал Квятковски (Sky): «Конечно, было бы хорошо сидеть на колесе Алехандро или Дэна, но на момент их атаки я находился слишком далеко позади. Думал, что в ногах хватит сил, чтобы прыгнуть на чьё-то колесо, потому что чувствовал себя довольно комфортно. На Сан-Николя я тоже находился не в первых рядах, но думал, что у меня всё под контролем.

 

  Скорость в пелотоне была высокой, хотя выглядело так, будто нам это легко даётся. Но на самом деле все боролисьь, и никто не мог разорвать группу. Отрыв очень быстро набрал преимущество. Мы взяли контроль над гонкой, когда приехали в Бастонь, старались помочь Movistar контролировать отрыв. Позже, когда до финиша осталось 100 км, погоня стала дело других команд, которые атаковали, как Саймон Герранс (Orica-Scott). Мы старались осложнить другим гонку, и в то же время, сделать так, чтобы на Редуте и Рош-о-Факон впереди находились наши ребята.

 

  Серхио - настоящий товарищ по команде, я сказал ему, что чувствую себя хорошо, и он помогал мне до конца. Мне нравится, как отлично мы сработались».

 

 

Результаты Льеж-Бастонь-Льеж-2017

 

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Теги к статье: Дэн Мартин Михал Квятковски Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Rokka

    Сегодня, 06:24 | Регистрация: 23.01.2016

    А квят даже не отрицает что хотел приехать на колесе. Похоже что поляк может выиграть только выстрелом в спину, хотя Жильбер уже проучил его за этот трюк

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Ближайшие старты

25 - 30 апреля 2017

Tour de Romandie

28 - 30 апреля 2017

Tour de Yorkshire

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


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Комментарии

  • Rokka
    Дэн Мартин и Михал Квятковски ... (1)
    Rokka-Фото
    А квят даже не отрицает что хотел приехать на колесе. Похоже что поляк может выиграть только выстрелом в спину, хотя Жильбер уже проучил его за этот трюк
  • W3105
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (18)
    W3105-Фото

    Курдюков молодец, все привильно сказал, видно что человек действительно переживает. 

     

  • Адриен
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (18)
    Адриен-Фото

    Согласен на 100%. Не умаляя серии последних побед Вальверде, все же кажется, что их причина не в его каких-то фантастических возможностях, а в СЛАБОСТИ соперников. Конечно, никакой он не колесник, просто - отличный, УМНЫЙ тактик, выстраивает свой сценарий гонки - причем он всем известен до начала ,  четко ему следует и - побеждает. А никто даже и не пытается всерьез помешать, все - статисты в его спектакле...

  • Адриен
    Тур Хорватии-2017. Этап 6 (5)
    Адриен-Фото
    В том то и дело, что Нибали сам по себе - гонщик "чудесной метаморфозы"... "Выцарапать" победу в генерале фактически на финальном спринтерском этапе дружбы - знаете, не многим генеральщикам удается. Что касается Джиро - конечно вопрос. Но то, что Нибали ПОТЕНЦИАЛЬНО может его выиграть - без сомнения. Во всяком случае - буду за него болеть.
  • VeloVelo
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Катюша-Альпецин проводит бездарный сезон. Надеюсь, на Закарине это не отразится на Джиро. 

  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    LBL...PostScriptum:
    Начало трансляции от Курдюкова лично у меня даже вызвало скупую мужскую слезу. Было слышно (и даже видно) как он хотел выплеснуть это из себя, что бы до всех донести горе и трагедию ситуации, а рамки прямого эфира еле-ели сдерживали эго. Такой крик души от само собй эмоционального Сергея тоже нам запомнится в этом году.

  • enigma
    Трагическая гибель Микеле Скар ... (89)
    enigma-Фото

    рекострукция дтп:

    http://video.corriere.it/incidente-scarponi-ecco-cosa-accaduto-un-minuto/a227bb
    e8-2781-11e7-b1fd-6ac3feee71e3

     

    фото с места дтп:

    http://www.corrieredellosport.it/foto/altri-sport/ciclismo/2017/04/22-24698677/
    scarponi_le_immagini_del_luogo_dellincidente/#7

     

    http://www.leggo.it/news/italia/morto_michele_scarponi_incidente_mentre_si_alle
    na_aveva_37_anni-2395638.html



     

    реконструкция



    [quote=enigma]рекострукция дтп:
    http://video.corriere.it/incidente-scarponi-ecco-cosa-accaduto-un-minuto/a227bb
    e8-2781-11e7-b1fd-6ac3feee71e3
     
    фото с места дтп:
    http://www.corrieredellosport.it/foto/altri-sport/ciclismo/2017/04/22-24698677/
    scarponi_le_immagini_del_luogo_dellincidente/#7
     
    http://www.leggo.it/news/italia/morto_michele_scarponi_incidente_mentre_si_alle
    na_aveva_37_anni-2395638.html


     



    [quote=enigma]рекострукция дтп:
    http://video.corriere.it/incidente-scarponi-ecco-cosa-accaduto-un-minuto/a227bb
    e8-2781-11e7-b1fd-6ac3feee71e3
     
    фото с места дтп:
    http://www.corrieredellosport.it/foto/altri-sport/ciclismo/2017/04/22-24698677/
    scarponi_le_immagini_del_luogo_dellincidente/#7
     
    http://www.leggo.it/news/italia/morto_michele_scarponi_incidente_mentre_si_alle
    na_aveva_37_anni-2395638.html


     

  • Student
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (18)
    Student-Фото
    Жалко Мартина, чего-то не хватает. Везения что ли.
  • Ser Gio
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (18)
    Ser Gio-Фото
    На мой взгляд ключевым преимуществом Алехандро есть наличие хорошего спринта в конце. Соответственно не обязательно идти в атаку из последних сил, так как можно расчитывать на кусок на финише, что мы видели на этой неделе. Дэниел по-этому и должен что-то изобретать чтоб спутать карты соперникам, так как спринта не имеет. На Ломбардии пару лет назад удалось обхитрить всех, будем ждать еще таких атак.
  • EL-Fenomeno
    Трагическая гибель Микеле Скар ... (89)
    EL-Fenomeno-Фото

    Место (дорога) где трагически погиб М.Скрапони (г.Филоттрано)

    https://www.youtube.com/watch?v=BZ15poIGzBc

    Кто понимает итальянский узнает из видео больше.

    Как уведомил А.Винокуров (из трансляции ЛБЛ) похорон состотся во вторник. Майка команды АСТАНА будет при нём.

    https://www.youtube.com/watch?v=niclxty0SAE

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
9 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 841
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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