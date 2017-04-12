Андреа Гуардини закончил Париж-Рубэ-2017 в полицейском участке

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 20:13
Андреа Гуардини закончил Париж-Рубэ не на велодроме, а в полицейском участке
Для 27-летнего итальянского гонщика команды UAE Team Emirates Андреа Гуардини (Andrea Guardini) классика Париж-Рубэ-2017 завершилась в полицейском участке. Он был остановлен полицией, когда пытался доехать до Рубэ по скоростному шоссе. Кадры гонщика, едущего среди машин, попали в интернет, и Гуардини на своей странице в Фейсбуке пришлось объяснять, что же произошло.
Guardini nam de snelste weg naar Roubaix: de snelweg. #parisroubaix2017 @Vannieuwkerke @rvangucht @josedecauwer pic.twitter.com/bG99kDL907— Quinten Couckuyt (@quintencouckuyt) 9 апреля 2017 г.
Photo © Andrea Guardini/Facebook
Андреа Гуардини сошёл с гонки после прохождения второй зоны питания, и хотел быстрее доехать до Рубэ, но оказался на скоростном шоссе Е23. Полицейские просто подвезли его, чтобы гонщик не ехал среди машин.
Андреа Гуардини: «Стали появляться видео и фотографии, так что будет лучше мне объяснить, что произошло…
Я сошёл с гонки, и когда дождался технички на второй зоне питания, мне сказали, чтобы я «поехал напрямик» до финиша. Я так и сделал, и мог бы быстро добраться до Рубэ, если бы не оказался на шоссе. К счастью, жандармы увидели меня, погрузили мой велосипед в свою машину, довезли меня до местной полицейской станции. Я благодарю их за помощь. Они даже разрешили мне вместе с ними посмотреть финиш гонки. Я позвонил жене, которая в свою очередь позвонила в команду, чтобы соньёр смог приехать и забрать меня.
Уверен, что команда теперь ещё долго будет поддразнивать меня, вспоминая этот случай. А я хочу всем прояснить, что меня не арестовывали, я не сделал ничего криминального. Мы даже посмеялись над этим.
Конечно, я должен был в знак благодарности оставить полицейским небольшой подарок, и теперь у них есть моя майка с Париж-Рубэ».
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