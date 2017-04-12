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Андреа Гуардини закончил Париж-Рубэ-2017 в полицейском участке

Андреа Гуардини закончил Париж-Рубэ не на велодроме, а в полицейском участке

 

  Для 27-летнего итальянского гонщика команды UAE Team Emirates Андреа Гуардини (Andrea Guardini) классика Париж-Рубэ-2017 завершилась в полицейском участке. Он был остановлен полицией, когда пытался доехать до Рубэ по скоростному шоссе. Кадры гонщика, едущего среди машин, попали в интернет, и Гуардини на своей странице в Фейсбуке пришлось объяснять, что же произошло.

 

 

 

 

 

 Photo © Andrea Guardini/Facebook

 

  Андреа Гуардини сошёл с гонки после прохождения второй зоны питания, и хотел быстрее доехать до Рубэ, но оказался на скоростном шоссе Е23. Полицейские просто подвезли его, чтобы гонщик не ехал среди машин.

 

  Андреа Гуардини: «Стали появляться видео и фотографии, так что будет лучше мне объяснить, что произошло…

 

  Я сошёл с гонки, и когда дождался технички на второй зоне питания, мне сказали, чтобы я «поехал напрямик» до финиша. Я так и сделал, и мог бы быстро добраться до Рубэ, если бы не оказался на шоссе. К счастью, жандармы увидели меня, погрузили мой велосипед в свою машину, довезли меня до местной полицейской станции. Я благодарю их за помощь. Они даже разрешили мне вместе с ними посмотреть финиш гонки. Я позвонил жене, которая в свою очередь позвонила в команду, чтобы соньёр смог приехать и забрать меня.

 

  Уверен, что команда теперь ещё долго будет поддразнивать меня, вспоминая этот случай. А я хочу всем прояснить, что меня не арестовывали, я не сделал ничего криминального. Мы даже посмеялись над этим.

 

Конечно, я должен был в знак благодарности оставить полицейским небольшой подарок, и теперь у них есть моя майка с Париж-Рубэ».

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Теги к статье: Андреа Гуардини Andrea Guardini UAE Team Emirates Париж-Рубэ Paris-Roubaix гонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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Комментарии

  • Anton73
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (1)
    Anton73-Фото

    Нууууу ёлы-палы... Может, таблеточку какую, или помазать чем - и пройдёт? Время ещё есть. Фабио, без сомнения, украсил бы гонку...

  • EL-Fenomeno
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: tulasprint
    будет нехватать Тома на париж рубе!

    не только на Рубэ...просто не хватать(

    На ПР 2017: bye

  • archi
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (54)
    archi-Фото

    Ну а теперь Жильбер против Вальверде!!! Оба не пацаны уже и оба в отличной форме. 

  • Sm1T
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    Sm1T-Фото
    да ничего ни течет и не меняется.
    выросло поколение колесников, все гонки делает "старая гвардия". из молодых только Фруми и Саган атакующую тактику исповедуют.
  • Grinta
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    Grinta-Фото

    За мной всё время следил Дегенкольб, считаю, что он проехал самую трусливую гонку своей жизни.

     

    Так и есть. За последние 100 км как ни показывали Тома, тут же у него на колесе как приклеенный и Джон. Я симпатизирую обоим гонщикам, но тут согласен с Бооненом - это трусливая гонка в исполнении немца.

  • Grinta
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (54)
    Grinta-Фото

    Отлично, что наконец свой Монумент взял Грег. Я очень рад, он действительно лучший этой весной.

     

    Штыбар. Не победитель. Не психология победителя и не харизма победителя.

     

    Лангевельд умница, вспомнил своё бравое прошлое. Почётно.

     

    Тому спасибо. Нет, СПАСИБО.

     

    ОСС!!! Нет слов, это самый элитный грегари, которого я только могу представить. (А, ну, есть ещё Кири :))

     

    Я уже писал здесь не раз насчёт Москона. Новая суперзвезда потенциально растёт (очень надеюсь на это). 22 года - 15 на Фландрии, 5-й на Рубе. И это в Скай. Какой Стэннард, зачем Роу. Вот же, готовый капитан. Просто блеск.

     

    Стёйвен, Грайпель, Демар - очень достойная гонка. Особенно Горилла удивил.

     

    Что ни говорите, гонка вышла отличной.

  • EL-Fenomeno
    Олимпийский чемпион побеждает ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Король булыги)) bel такой вот kingmail1
    ГВА

  • Николай Н.
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Том лигенда Париж Рубе, его победы были красивые, но время своё берёт и ветераны уходят, а на их место приходят новые лидеры.

  • Александра
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    Александра-Фото

    Какие же молодые эти ветераны! Даже представить не могу, что испытываешь в 36 лет, заканчивая карьеру.
    Пелотон остался еще без одной звезды. Понятно, конечно, что все течет, все меняется, но как же это грустно.

  • tulasprint
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    tulasprint-Фото

    будет нехватать Тома на париж рубе!

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