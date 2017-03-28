Александр Кристофф: «Я не фаворит на Тур Фландрии-2017»

Александр Кристофф одерживает победу на 2-м этапе «Трёх дней де Панне»

29-летний норвежский гонщик команды Katusha-Alpecin Александр Кристофф (Alexander Kristoff) одержал победу на 2-м этапе «Трёх дней де Панне». Спринт на финише этапа разыграла группа отрыва, в который уехали 22 гонщиков. Александр Кристофф опередил Эдварда Тёнса (Trek-Segafredo) и Марселя Киттеля (Quick Step Floors).

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Александр Кристофф: «На этой гонке я одержал свою первую победу за пределами Норвегии (в 2012), поэтому с «Тремя днями де Панне» у меня связаны хорошие воспоминания. Я всегда уезжаю с этой гонки с ощущением, что стал сильнее. После «Трёх дней де Панне» я финишировал в топ-5 на Туре Фландрии.

Сегодня был сильный ветер, на выходе из последнего поворота я находился немного далековато. Я знал, что лучше оставаться на колесе, но мне не хотелось оказаться запертым в коробочку.

В какой-то степени я сам себя вывез для спринта, боялся, что при встречном ветре поеду слишком медленно. Поэтому я постепенно наращивал скорость, и когда увидел, что приближаются другие, то смог прибавить ещё. Из-за встречного ветра было тяжело спринтовать, но в таких спринтах из небольшой группы без развозящих поездов борьба идёт один на один, что подходит мне больше.

Сегодня маршрут был полегче, поэтому спринтеры чувствовали себя лучше. Я не был уверен, что смогу опередить Марселя Киттеля, так как обычно он быстрее меня. Но он спринтовал после тяжёлой гонки и без сильного развоза, так что у меня появился шанс. Я рад, что не дал себя обойти и взял победу. В велоспорте берёшь то, что можешь. Если не смогу выиграть в воскресенье, то со мной останется эта отличная победа на сегодняшнем этапе, но я надеюсь, что к Туру Фландрии буду в форме и смогу побороться.

В этом году не считаю себя фаворитом на Тур Фландрии, потому что, если взглянуть на результаты самых протяжённых гонок, видно, что я не в самой лучшей форме. Вчера я пытался удержаться с Жильбером, но не смог, что не слишком хороший знак. Если хочешь выиграть Фландрию, то должен держаться с лучшими. Надеюсь, мне удастся это сделать в воскресенье. Мне не хватает пары процентов, чтобы усидеть с сильнейшими, возможно, я наработаю эти недостающие проценты за эти несколько дней до старта Тура Фландрии.

Победа на этапе «Трёх дней де Панне» укрепит мою уверенность, но эта гонка и Тур Фландрии – разные вещи, там будет намного труднее. Надеюсь, форма придёт. Но на Фландрии будет много фаворитов – Жильбер, Саган, Ван Авермат».