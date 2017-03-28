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Александр Кристофф: «Я не фаворит на Тур Фландрии-2017»

Александр Кристофф одерживает победу на 2-м этапе «Трёх дней де Панне»

 

 

  29-летний норвежский гонщик команды Katusha-Alpecin Александр Кристофф (Alexander Kristoff) одержал победу на 2-м этапе «Трёх дней де Панне». Спринт на финише этапа разыграла группа отрыва, в который уехали 22 гонщиков. Александр Кристофф опередил Эдварда Тёнса (Trek-Segafredo) и Марселя Киттеля (Quick Step Floors).

 

 

 Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

 

  Александр Кристофф: «На этой гонке я одержал свою первую победу за пределами Норвегии (в 2012), поэтому с «Тремя днями де Панне» у меня связаны хорошие воспоминания. Я всегда уезжаю с этой гонки с ощущением, что стал сильнее. После «Трёх дней де Панне» я финишировал в топ-5 на Туре Фландрии.

 

 Сегодня был сильный ветер, на выходе из последнего поворота я находился немного далековато. Я знал, что лучше оставаться на колесе, но мне не хотелось оказаться запертым в коробочку.

 

 В какой-то степени я сам себя вывез для спринта, боялся, что при встречном ветре поеду слишком медленно. Поэтому я постепенно наращивал скорость, и когда увидел, что приближаются другие, то смог прибавить ещё. Из-за встречного ветра было тяжело спринтовать, но в таких спринтах из небольшой группы без развозящих поездов борьба идёт  один на один, что подходит мне больше.

 

  Сегодня маршрут был полегче, поэтому спринтеры чувствовали себя лучше. Я не был уверен, что смогу опередить Марселя Киттеля, так как обычно он быстрее меня. Но он спринтовал после тяжёлой гонки и без сильного развоза, так что у меня появился шанс. Я рад, что не дал себя обойти и взял победу. В велоспорте берёшь то, что можешь. Если не смогу выиграть в воскресенье, то со мной останется эта отличная победа на сегодняшнем этапе, но я надеюсь, что к Туру Фландрии буду в форме и смогу побороться.

 

  В этом году не считаю себя фаворитом на Тур Фландрии, потому что, если взглянуть на результаты самых протяжённых гонок, видно, что я не в самой лучшей форме. Вчера я пытался удержаться с Жильбером, но не смог, что не слишком хороший знак. Если хочешь выиграть Фландрию, то должен держаться с лучшими. Надеюсь, мне удастся это сделать в воскресенье. Мне не хватает пары процентов, чтобы усидеть с сильнейшими, возможно, я наработаю эти недостающие проценты за эти несколько дней до старта Тура Фландрии.

 

  Победа на этапе «Трёх дней де Панне» укрепит мою уверенность, но эта гонка и Тур Фландрии – разные вещи, там будет намного труднее. Надеюсь, форма придёт. Но на Фландрии будет много фаворитов – Жильбер, Саган, Ван Авермат».

 

Результаты 2-го этапа Трёх дней де Панне-2017

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Теги к статье: Александр Кристофф Alexander Kristoff Katusha-Alpecin Три дня Де Панне Driedaagse De Panne-Koksijde Europe Tour Тур Фландрии

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Комментарии

  • RVL
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    RVL-Фото

    да выиграл бы он тогда, если бы не отрыв...

  • Николай Н.
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    Николай Н.-Фото

    Что значит встречнея бокавая подача, група порвалась ка куски. Кристофф сегодня был на высоте. Молодец.

  • velodoctor
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    velodoctor-Фото

    Судя по флагам ветер не только встречный был, но и боковой. Кристофф грамотно вдоль щитов решил ехать. Ну и то как он сам себя раскатил и начал спринт, конечно забавно) Сегодня молодец. 

     Но согласитесь, сколько вариантов было у квиков выиграть сегодня. Тот же Ричезе мог заранее рвануть, но они почему-то выбрали Киттеля. 

  • Zlavus58
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    Zlavus58-Фото

    Вот теперь в воскресенье так же надо))

  • kwwk
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    kwwk-Фото

    На зубах финиш

  • EL-Fenomeno
    Филипп Жильбер: "Я хотел бы в ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Фил Жил действительно сейчас в очень хорошей форме, да не в такой когда брал ЧМ и свои Амстелы, но все же, у человека есть большое желание, цель и мотивация. Так что пускай команда и погода ему помогают на ТФ...ну и удача также) hi

  • allb46
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (13)
    allb46-Фото

    Давайте, мы не будем гадать, дело прошлое, только Пете знает, почему он не рванул за Аверматом, только после этого случая, желающих поубавиться, идти с Пете в отрыв и не работать, как это делает он. Пожелаем ему удачи в воскресенье.

  • KUZMACHOK
    Три дня Де Панне-2017. Этап 1 (5)
    KUZMACHOK-Фото
    Что с Кузнецовым? Я в момент показа его в канаве отвлекся... Неужели а-ля Хагерланд??!!

    Так что же с Кузнецовым??? Извиняюсь за повтор... А Жильбер ехал очень мощно, аж вел болтался во все стороны... Мне показалось, или правда у него посадка была какая-то коротко скругленная? Не сразу его узнал в первых кадрах (смотрел только конец гонки).
  • Георгий Борисенко
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (13)
    Георгий Борисенко-Фото
    он махнул рукой, причём дважды, типо, нафиг мне такая работа, почему филонит Терпстра
    или вы хотите сказать, что он от бессилия машет рукой?
  • ezhachok
    Филипп Жильбер: "Я хотел бы в ... (5)
    ezhachok-Фото

    Цитата: LANCEer
    А как Фил на ТФ может победить ГВА или Сагана? Должно очень подвезти, чтобы он им привез

     

    Ну на данный момент из всех возможных вариантов Фил Жил выглядит единственным верным выбором капитана на ТФ на квиков. Но я думаю что его опять отправят в атаку километров за 60.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1498
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1215
3 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
4 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
6 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
10 Энао С. (Col) (SKY) 607

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