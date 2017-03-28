Алехандро Вальверде – победитель Вуэльты Каталонии-2017

Алехандро Вальверде - победитель трёх этапов и генеральной классификации Вуэльты Каталонии-2017

Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) стал победителем многодневной испанской гонки Мирового тура Вуэльта Каталонии-2017.

36-летний испанский гонщик команды Movistar выиграл три этапа (3-й и 5-й и 7-й), майку лидера генеральной классификации надел после победы на 5-м этапе.

7-й этап Вуэльты Каталонии-2017 с 8-кратным прохождением знаменитого подъема Монтжуик (Montjuic) в Барселоне завершился многочисленными атаками.

Томас Де Гендт (Lotto Soudal) стал последним из сопротивлявшихся гонщиков раннего отрыва, его добрали за 9 км до финиша, после чего сразу атаковал Крис Фрум (Sky). Удерживая в одиночку около 20 секунд преимущества несколько километров, Фрум был пойман группой за 6 км до финиша, после чего начались новые атаки.

За 3 км до финиша Дэну Мартину (Quick Step Floors) удалось атаковать и отъехать от группы, но за ним сразу сел лидер общего зачёта Алехандро Вальверде. Они удерживали минимальное преимущество. Несмотря на то, что группа добрала их на последних метрах дистанции, Алехандро Вальверде удалось первому пересечь финишную черту. Вторым финишировал Харлинсон Пантано (Trek-Segafredo), чемпион Франции Артур Вишо (FDJ) замкнул тройку лучших.

Победа на финальном этапе принесла Алехандро Вальверде бонусные секунды, и в итоге он опередил в общем зачёте своего ближайшего соперника Альберто Контадора (Trek-Segafredo) на 1 минуту 3 секунды.

Это вторая победа Алехандро Вальверде на многодневной гонке в этом сезоне (после Вуэльты Андалусии).