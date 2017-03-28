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Алехандро Вальверде – победитель Вуэльты Каталонии-2017

 Алехандро Вальверде - победитель трёх этапов и генеральной классификации Вуэльты Каталонии-2017

 

  Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) стал победителем многодневной испанской гонки Мирового тура Вуэльта Каталонии-2017.

 

  36-летний испанский гонщик команды Movistar выиграл три этапа (3-й и 5-й и 7-й), майку лидера генеральной классификации надел после победы на 5-м этапе.

 

 7-й этап Вуэльты Каталонии-2017 с 8-кратным прохождением знаменитого подъема Монтжуик (Montjuic) в Барселоне завершился многочисленными атаками.

 

  Томас Де Гендт  (Lotto Soudal) стал последним из сопротивлявшихся гонщиков раннего отрыва, его добрали за 9 км до финиша, после чего сразу атаковал Крис Фрум (Sky). Удерживая в одиночку около 20 секунд преимущества несколько километров, Фрум был пойман группой за 6 км до финиша, после чего начались новые атаки.

 

  За 3 км до финиша Дэну Мартину (Quick Step Floors) удалось атаковать и отъехать от группы, но за ним сразу сел лидер общего зачёта Алехандро Вальверде. Они удерживали минимальное преимущество. Несмотря на то, что группа добрала их на последних метрах дистанции, Алехандро Вальверде удалось первому пересечь финишную черту. Вторым финишировал Харлинсон Пантано (Trek-Segafredo), чемпион Франции Артур Вишо (FDJ) замкнул тройку лучших.

Алехандро Вальверде – победитель Вуэльты Каталонии-2017

 

 

Победа на финальном этапе принесла Алехандро Вальверде бонусные секунды, и в итоге он опередил в общем зачёте своего ближайшего соперника Альберто Контадора (Trek-Segafredo) на 1 минуту 3 секунды.

 

Это вторая победа Алехандро Вальверде на многодневной гонке в этом сезоне (после Вуэльты Андалусии).

 

 

 

Результаты 7 этапа Вуэльты Каталонии-2017

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка гонка Мирового тура Мировой Тур UCI

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Комментарии

  • RVL
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (35)
    RVL-Фото
    финт ушами...иначе не назовешь...
  • RVL
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (35)
    RVL-Фото

    Терпстра в моих глазах всегда был дерзским аттаканте из отрыва. и если никто, то я Терпстра, из отрыва всех взбодрю...

    что там у них связке произошло?
    не понятно почему Петя отпустил ГВА...
    значит слабее, на данный момент, если не физически, так тактически...

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7 (18)
    RVL-Фото

    все предсказуемо! Саша-с победой!

  • ezhachok
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (35)
    ezhachok-Фото
    Гонка, как по мне, самая интересная из всех Северных классик не Монументов.
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7 (18)
    RVL-Фото
    я где то рядом в оценках...
  • protur
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7 (18)
    protur-Фото

    Впечатление что мувики сегодня "высекли" Скай.

    Вальверде  - просто герой! Во второй раз "демонстративно показал хвост" и Конте и Фруму. Будь в календаре мирового тура "однодневные весенние горные класики", то верояно Вальверде был бы "вечным" чемпионом.

  • Brodyazhnik
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (35)
    Brodyazhnik-Фото

    Непонятный Саган. Еще более непонятный Терпстра... Вообще никакая Катюша. Непонятная гонка.

  • protur
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (35)
    protur-Фото
    Саган - жертва имиджа. Все садятся за Саганом, читают ситуацию как то" он попрет и довезет, а там как бог положит!" За Грегом не садятся, знают - он, если что, на спине ни кого "серьезного, в конкретной ситуации" не привезет, даже пожертвует потенциальной победой на гонке. Думаю часть такого планового подхода к гонке сегодня продемонстрировал и Петр. Главные старты еще впереди.
  • marketbk
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (35)
    marketbk-Фото
    Все-таки -это Гент-Вевельгельм. Сомневаюсь чтобы такое "наказание" сотворил бы на ПР. Сагана можно понять. Ну что поделаешь, Канчеллара помнится тоже "психовал".
  • Андрон
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (35)
    Андрон-Фото
    Вообще-то да. Пока Саган занимался публичным воспитанием соперников, Грег набрал обороты и ушел в отрыв с адекватным попутчиком.
    Ну и кто тут кого наказал?

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 890
3 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
7 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
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