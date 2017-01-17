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Алехандро Вальверде упал во время тренировки

Алехандро Вальверде упал во время тренировки  Алехандро Вальверде упал во время тренировки

 

11 января 36-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) упал во время тренировки, травмировав руки и грудь, о чём сообщил через официальный твиттер команды.

 

  Алехандро Вальверде: «Удар был очень сильным. Ограждение у жилого комплекса опустилось раньше, чем я проехал, и я со всей силы ударился рукой и грудью. Я попытался продолжить тренировку, но смог выдержать только полчаса, потому что было очень больно. Надеюсь, что лёд и противовоспалительные ограничат повреждённую область, но боюсь, что завтра станет хуже. Хорошая новость в том, что повреждены лишь мышцы, но сейчас я почти не могу двигаться».

 

Теперь под вопросом присутствие капитана Movistar Алехандро Вальверде на презентации маршрута Вуэльты Испании-2017, которая состоится 12 января. 

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar

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Комментарии

  • Rokka
    Герант Томас и Микель Ланда ра ... (2)
    Rokka-Фото
    Ланде не привыкать в две головы работать. Хотя именно поэтому он и уходил из Астаны,что теперь?)
  • Антон Рыбаков
    Герант Томас и Микель Ланда ра ... (2)
    Антон Рыбаков-Фото

    Интересно кто одеялко перетянет)))!!!

  • Makus
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (9)
    Makus-Фото
    Карбон вроде тот же торайка 1100. Положили наверное похитрее)) Маркетинг 100%)!
  • Rokka
    Команды Мирового Тура 2017: L ... (1)
    Rokka-Фото
    Променять Сепа на Боома..спорное решение
  • vvr
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (9)
    vvr-Фото

    для полноты картины - патентные притензии к Пинорелло

     

    http://blog.velocite-bikes.com/2017/01/open-letter-to-cicli-pinarello-spa/#stha
    sh.r0Owo4ZW.TL8PrrOG.dpbs

  • velodoctor
    Презентация команды Bahrain-Me ... (14)
    velodoctor-Фото
    За первым грандтуром очередь большая из других команд ))
  • Gonza Golanov
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (9)
    Gonza Golanov-Фото
    Полностью согласен. А вообще, команда Британская и ездили бы на Факторах. А то в этом году французская команда AG2R будет на них кататься, как-то не логично
  • EL-Fenomeno
    Презентация команды Bahrain-Me ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну что же, теперь за Меридовцами из Бахрейна остается всего ничего:

     - первый подиум (интересно где)

     - первая победа (интересно кто)

     - первая классика (интересно какая) *

     - первый гранд-тур (интересно какой) *

    * - речь о триумфе))

    P.S.

    Расскарска велосипеда нравится, прям в цветах формы Виггоу

  • MUTbKA
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (9)
    MUTbKA-Фото

    Цитата: Sm1T
    они сначало чего нибудь прилепят и говорят что это улучшает жесткость на 5%
    Ну в данном случае лейбл на раме гласит, что там карбоновое волокно другое, с еще более могучим модулем упругости. Так что ничего удивительного, что жесткость увеличилась на ровном месте.

  • serhio
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (9)
    serhio-Фото
    Ну,вообщето,да!!! Pinarello и COLNAGO,всегда,ассоциировались,с CAMPAGNOLO

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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