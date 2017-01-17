Алехандро Вальверде упал во время тренировки

11 января 36-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) упал во время тренировки, травмировав руки и грудь, о чём сообщил через официальный твиттер команды.

Алехандро Вальверде: «Удар был очень сильным. Ограждение у жилого комплекса опустилось раньше, чем я проехал, и я со всей силы ударился рукой и грудью. Я попытался продолжить тренировку, но смог выдержать только полчаса, потому что было очень больно. Надеюсь, что лёд и противовоспалительные ограничат повреждённую область, но боюсь, что завтра станет хуже. Хорошая новость в том, что повреждены лишь мышцы, но сейчас я почти не могу двигаться».

Теперь под вопросом присутствие капитана Movistar Алехандро Вальверде на презентации маршрута Вуэльты Испании-2017, которая состоится 12 января.